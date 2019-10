Suegros que se empeñan en enseñar a andar a una embarazada y dilemas morales con el porno

En el capítulo 54 de Radiojaputa, una mujer nos cuenta cómo la educación en feminismo que da a su hija choca con sus propios comportamientos y actitudes patriarcales que no casan con los mensajes que intenta trasmitirle.

Además, nos pide ayuda una chica cuya amiga está siendo víctima de violencia de género, y nada de lo que hace está sirviendo...

Hemos charlado con Miguel Lorente, médico forense, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género en 2008, y le hemos preguntado por qué hay feminicidios consecutivos después de uno previo y si los medios de comunicación tiene algo que ver con este fenómeno

Además, descubrimos cómo embarazo da lugar a unas cuantos ejemplos de machismo cotidiano: un taxista te dice que tu leche no sirve, una señora por la calle te espeta que llevar a tu hija en la maxicosi es peligroso, tu suegro te enseña a andar… no sea que no sepas mantener tu punto de gravedad...

Y por último, una oyenta acude a la inteligencia colectiva de El Aquelarre para obtener consejos: desde que es feminista tiene un dilema moral con el porno, y pide consejos a otras oyentas para saber dónde encuentran ellas material para excitarse.

Como siempre, esperamos vuestros audios sobre estos y otros temas en nuestro WhatsApp y Telegram: 636 75 14 20.