Y ahora AZ tú que se vacunen

AstraZeneca es segura

Cómo se recupera la credibilidad de una vacuna? Tras semanas de dudas y días de pánico, la Agencia Europea del Medicamento ha terminado sus nuevas revisiones científicas y vuelve a decirnos que nos dejemos de historias: hay que seguir vacunando con dosis de AstraZeneca (AZ). Son seguras, las trombosis detectadas en personas vacunadas no están provocadas por la vacuna.

España retomará la campaña de vacunación con dosis de este laboratorio. Como nosotros, una quincena de estados europeos la tenían paralizada solo por el miedo político a cargar con la culpa de unos efectos adversos que no estaban demostrados.

El 58% de los franceses desconfían de AstraZeneca. Uno de cada cuatro gallegos de entre 50 y 55 años ya no acudió a recibir su dosis de Oxford el sábado pasado. Y ahora haz tú que se vacunen con AZ. Aquí analizamos la consecuencias de la crisis de confianza. Ahora habrá que luchar contra el escepticismo (esta vez avivado desde los gobiernos) de quienes no se quieran poner la vacuna porque han oído cosas.

"Jamás me había visto en una de estas". La pandemia mete en el saco de la pobreza a 790.000 personas más.

La tasa de incidencia sube por segundo día consecutivo tras sumar 6.216 nuevos contagios y 117 fallecidos. Canarias cierra perimetralmente en Semana Santa.

Medida inédita. El Gobierno de EEUU ha anunciado ayudas económicas para las familias que hayan perdido a alguien por el coronavirus para sufragar gastos funerarios. Más de medio millón de personas han muerto en EEUU por la Covid-19.

Derecha o Libertad

España ha legalizado la muerte digna.

Al PP y Vox, que son muy de gritar “comunismo o libertad”, les parece fatal eso de que el ser humano tenga la libertad de decidir sobre su propia vida y han votado en contra. Ya sabes: libertad para no pagar impuestos, libertad para no ponerse la mascarilla, libertad para ir al bar, pero no te puedes divorciar, no lo llames matrimonio, no puedes abortar, no puedes decidir que ya basta de sufrimiento.

Miremos al futuro. Hay otros seis países en el mundo con regulaciones de la eutanasia parecidas a la española: así son sus leyes. Según los últimos informes, más del 60% de las peticiones se refieren a pacientes de cáncer terminal.

¿Quién puede solicitar la eutanasia? ¿Cómo es el proceso? Te resolvemos todas las dudas.

Qué ingrata es la política

Ignacio Aguado no repetirá como candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Después de haber sido víctima indirecta del desastre de su partido en Murcia, le sustituyen por Edmundo Bal en la papeleta para el 4 de mayo. El partido de Inés Arrimadas busca revertir las nefastas encuestas que lo colocan en peligro de desaparecer del parlamento autonómico. Si Ciudadanos quiere ser bisagra, con Aguado ya no podía ser. Otra victoria para Ayuso.

Y Educación, para Vox. El PP de Murcia, tras sobrevivir al envite de la moción de censura gracias a los tránsfugas de Ciudadanos, ha ofrecido a Vox la consejería de Educación y aplicar el veto parental en la escuela pública. La operación PSOE-Ciudadanos no puede haber salido peor.

¿Lo oyes…?

Es el silencio de Albert Rivera.

Que no se te pase

Salud mental. Llevamos dos días viviendo una especie de ‘me too’ de la salud mental. La gente comparte sus experiencias y sus razones para buscar atención psicológica. Sin complejos. Claro que hay que ir al médico cuando uno no está bien. Te hemos resumido lo que hemos visto.

Universidades. Más de la mitad de las universidades incumple la ley por la temporalidad de sus profesores. Solo 12 de 81 universidades españolas cumplen los requisitos que exigirá el Gobierno para ser consideradas como tal.

Una amistad. Cuando tu guardia en la cárcel de Guantánamo se convierte en amigo. Una historia única y real que se cuenta en la película ‘The Mauritanian’.

Cambio climático. La temporada de nieve en Los Alpes es hoy hasta 35 días más corta que en 1971. Lo cuentan en Ballena Blanca.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país ha vuelto a ganar las elecciones Mark Rutte?

Rosa - ¿En qué serie de televisión le daban collejas a Toni Cantó?

Amarillo - ¿Año de fundación de Podemos?

Marrón - ¿Cómo se llama el presidente de la Junta de Castilla y León?

Verde - ¿De qué especie de pájaro se van a matar miles de ejemplares para contener la proliferación en ciudades españolas?

Naranja - ¿Se jugará con público la final de la Copa del Rey de fútbol?

Respuestas

Azul - Países Bajos (va, te la doy por buena si has dicho Holanda)

Rosa - Siete vidas

Amarillo - 2014

Marrón - Alfonso Fernández Mañueco

Verde - Cotorra argentina

Naranja - No

