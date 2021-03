Balcones, hostilidad, torpedos y repuntes

Ya fue 8M. Desde por la mañana los guiños a la puerta del cole, en las oficinas que están abiertas, en las pancartas improvisadas en las fachadas. Por la tarde, decenas de concentraciones donde se pudo y volver a aplaudir por los balcones con hambre de calle y amargor en la boca por el regusto a confinamiento.

“La revolución va por dentro”, escribe Ana Requena en la crónica que resume el día. "El machismo es una enfermedad de transmisión social”, decía un cartel de la concentración de Barcelona.

Hostilidad. Durante la jornada sin embargo se han producido varios incidentes de hostilidad, acoso y agresiones que también son sintomáticos de un clima antifeminista que durante este año ha tenido a nuevos instigadores.

En Barcelona, un hombre ha atacado a cinco mujeres con gas pimienta durante la manifestación del 8M. En Madrid, un mural feminista junto a un colegio ha sido vandalizado y un grupo de personas quiso boicotear una pequeña concentración en la Puerta del Sol a mediodía.

La Comunidad de Madrid ha prohibido una charla al aire libre que tenía previsto dar la ministra Irene Montero en un instituto, invitada por un grupo de alumnas. Primero, Consejería de Educación ha indicado “medidas sanitarias” para desautorizar la charla, aunque luego el gobierno de Ayuso ha decidido tirarse de cabeza a la polémica y decir que no, que ha sido para evitar el “adoctrinamiento”.

También en este 8M, un hombre ha acuchillado a una mujer, su expareja, en Valencia. Ella se encuentra grave.

8M por el mundo. Como siempre, el feminismo se ha hecho escuchar en decenas de países, con sus propias circunstancias adversas. Aquí una crónica desde Argentina sobre la fuerza del movimiento en América Latina.

Otro torpedo de Bárcenas

Es complicado que pueda demostrarlo, pero decirlo lo ha dicho. Luis Bárcenas asegura que el PP de Mariano Rajoy le ofreció 500.000 euros en dinero negro para que se inventara una versión diferente de ‘los papeles de Bárcenas’. ¿Con qué intención? Si empezaban a circular diferentes versiones de las supuestas anotaciones de la Caja B, era fácil argumentar que los papeles originales también podían ser inventados y, por tanto, no probaban nada.

Es solo uno de los detalles del interrogatorio al extesorero del PP, tienes más aquí y un resumen en 6 vídeos. Como dice Iñigo Sáez de Ugarte, ”el juicio de la caja B del PP demuestra que no hay honor entre ladrones”.

Ya bajamos más lento

La incidencia del coronavirus sigue bajando en España, pero ya baja más lento. Nos va a costar alcanzar la frontera psicológica y epidemiológica de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Vamos por 142. Los expertos temen que pueda suponer el principio de algo preocupante. En Europa la curva del gráfico de contagios sube en vertical, a una velocidad que asusta.







Hoy hace un año desde que la OMS se atreviera a definir la crisis internacional del coronavirus como una “pandemia”. 365 días después, sigue sin haber un sistema internacional de alerta eficaz por si volviera a ocurrir.

No es por comparar

No es por comparar, pero resulta hay miembros de la Familia Real británica que han decidido irse a vivir fuera del país para huir de la presión. No es que hayan evadido impuestos o hayan sido reincidentes en comportamientos poco éticos, lo hacen porque se sienten acosados por la prensa rosa y sobre todo maltratados por la propia institución de la Corona.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, no ha sido noticia por vacunarse cuando no debía sino por denunciar en una entrevista que dentro del Palacio Real ha sido víctima de racismo y maltrato psicológico. A su marido, el príncipe Harry, algún miembro de la familia (que no es la reina) le mostró en varias conversaciones la preocupación por que el bebé que esperaba con Markle (de ascedencia afroamericana) fuera demasiado “oscuro” de piel para la sociedad británica.

No es por comparar pero el partido progresista británico, el Partido Laborista, ha pedido a la Casa Real una investigación para aclarar quiénes son los responsables de los comentarios racistas.

Que no se te pase

Hoy hay Consejo de Ministros y esperábamos novedades sobre las ayudas directas a empresas para paliar la crisis del coronavirus. Pero según dice El País, las medidas están atascadas por el debate interno en el Gobierno.

39 casas forestales. Patrimonio Nacional se gastó 666.000 euros en mantener las 39 casas forestales que la Familia Real tiene en El Pardo. El Gobierno no nos cuenta cuánto de ese dinero público se destinó a la finca donde solía alojarse Corinna Larsen.

Lo que tú digas, Codere. La empresa de casas de apuestas Codere dice que "la evidencia muestra que la distancia de locales respecto a centros educativos y otros lugares considerados sensibles no es un factor relevante en la protección del acceso de menores”.

Lula, más cerca de volver. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ha declarado nulas las condenas de Lula da Silva, víctima de una conspiración para apartarle del poder y que le llevó a la cárcel durante 580 días. Ahora el Tribunal en pleno debe ratificar la decisión para que entre en vigor.

Francisco en Irak. Si no has visto las fotos del Papa de visita en las zonas más castigadas por el ISIS en Irak, merece la pena echar un vistazo y leer las explicaciones de por qué han tenido tanto impacto en la región.

En el capítulo de hoy

Oficina de infiltrados. Como acabé The Americans y acabé Homeland (algún día discutiremos cuál es mejor), me he quedado huérfano de series de espías, que he descubierto que me entretienen bastante. Acabo de empezar Oficina de Infiltrados. Es francesa. Por ahora, bien. Está en Movistar. ¿La has visto? ¿Merece la pena seguir? Ya os contaré.

Hablando de series francesas, hay una que sí que te tienes que apuntar como imprescindible si te gusta el mundillo de la política por dentro. Baron Noir. Está en HBO. Retrata muy bien a un tipo de criatura que habita en los partidos de izquierdas: el conspirador orgánico de aspecto gris pero ambición incansable.

Una serie francesa de estreno es Lupin (Netflix) basada en las novelas de Maurice Leblanc. El personaje nos suena a los que crecimos en los 80 porque también protagonizó una serie de dibujos animados y una de mis anécdotas preferidas del sector: la sintonía original de la serie de Lupin se recicló en España para otros dibujos, los de Oliver y Benji, y acabó siendo un himno generacional. Aquí se cuenta.

