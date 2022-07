Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

27 gases

Hoy hay una reunión extraordinaria de los 27 ministros de Energía de la UE para ver qué hacemos si Rusia decide cortarnos el gas en otoño e invierno.

Repaso rápido de lo de los últimos días: la propuesta de Bruselas es que, si eso ocurre, Europa recorte un 15% repartidos entre todos por igual. Países como España, Grecia o Portugal dicen que ni de broma, que tendrán que recortar más los que más acuerdos tuvieran con Rusia, que no era nuestro caso sino el de, por ejemplo, Alemania. Antes de la reunión, parece que Bruselas ha dicho que un poco de razón sí llevamos. Veremos qué pasa hoy.

Por lo pronto, Gazprom ya ha reducido el flujo de gas diario a través del gasoducto principal, aunque dice que es por razones técnicas.

La conspiración del fuego

Feijóo es experto en capear polémicas por incendios. Galicia ha sido de las tierras más castigadas por el fuego en la última década y el entonces presidente de la Xunta siempre usaba el mismo truco: la culpa no es de la falta de presupuesto en prevención, la culpa no es del cambio climático, ni la culpa es de la invasión urbanística o turística de entornos naturales. No. Los incendios responden a una “trama” de gente coordinada que quiere hacer “terrorismo incendiario” pero no os preocupéis que yo os defiendo. ¿Qué pruebas tenía Feijóo de esto? Ninguna. Pero le funcionaba para desviar la atención en busca de una supuesta banda de pirómanos organizados.

Pues lo está haciendo de nuevo. Ante la tremenda ola de incendios forestales en Castilla y León, Feijóo vuelve con la misma matraca y en vez de hablar de por qué hay incendios habla de por qué Pedro Sánchez no pone “policía en los montes”.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León intenta hacer lo mismo, pero es más torpe. Dice directamente que la culpa de los fuegos es de los ecologistas. Cómo te quedas. La Fiscalía no ha picado el anzuelo y abre diligencias contra él por si ha habido “dejación de funciones” ante el gran incendio de Sierra de la Culebra. Mientras, Mañueco se esconde.

Doñana en crudo

Este verano estamos publicando en ‘Un tema Al día’ podcasts que nos gustan y el de hoy merece mucho la pena. Es un reportaje sonoro estupendo que emitió Carne Cruda hace unas semanas. Sobre el parque de Doñana, que ni los que hemos vivido cerca somos conscientes de lo que tenemos ahí, y de lo que se está perdiendo. Está muy bien documentado y ambientado y es el acompañamiento perfecto para desconectar un rato con los ojos cerrados.

Que no se te pase

Todo es política

Ningún diseño es inocente . Es puro “todo es política” este reportaje de Mónica Zas sobre cómo los carteles de los Ayuntamientos que anuncian las fiestas locales pueden contener ideología, a veces deliberadamente, otras veces no tanto. Hemos descubierto que los carteles de La Mercé de Barcelona de este año y los de San Isidro de 2018, muy celebrados en Madrid, se parecen y no es casualidad.

. Es puro “todo es política” este reportaje de Mónica Zas sobre cómo los carteles de los Ayuntamientos que anuncian las fiestas locales pueden contener ideología, a veces deliberadamente, otras veces no tanto. Hemos descubierto que los carteles de La Mercé de Barcelona de este año y los de San Isidro de 2018, muy celebrados en Madrid, se parecen y no es casualidad. Ola de calor a caballo. Una de las estampas que venden varias zonas del turismo español es la del paseo a caballo. Los animalistas, desde Sevilla a Córdoba y ahora también en Palma donde la temperatura se sostiene por encima de los 37 grados, denuncian la explotación física de unos animales que también tienen sus límites y pueden morir de ante un esfuerzo continuado en estas condiciones.

Venga, mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.