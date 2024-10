📩 BOLETÍN | La catástrofe

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

La catástrofe

Se temía lo peor y lo peor se está confirmando. Decenas de personas han muerto tras el impacto de la peor tormenta de lluvias torrenciales que se ha visto en España en lo que va de siglo. La última cifra confirmada es de 95 víctimas mortales, pero ya sabemos que va cambiando con el paso de las horas. No hay una cifra oficial de desaparecidos.

Lo peor se ha concentrado en Valencia, una provincia noqueada por unas inundaciones con pinta de apocalipsis. Los relatos de las horas de mayor angustia son complicados de leer sin que uno sienta, aunque sea desde otro punto de España, que esta vez todo ha ocurrido demasiado cerca.

Nuestro equipo de elDiario.es en la Comunidad Valenciana se ha tirado a la calle para informar como periodistas de lo que están viviendo, también como vecinos, como familiares, como amigos. Hoy en el podcast, puedes escuchar la conversación que tuve a las 9 de la mañana con Sergi Pitarch, las dudas en shock que le trasladé a nuestro especialista en cambio climático Raúl Rejón y el retrato de uno de los barrios más afectados que nos hace Lucas Marco. Y hablamos de causas, de cambio climático, de urbanismo, de odio a la ciencia, de si algo de esta magnitud puede gestionarse mejor.

En la crónica de otra valenciana, Raquel Ejerique, hay una víctima de las riadas que le dice: “Cuando estaba en el coche tragando agua mandaron la alerta del móvil”. Y eso es relevante. Se refiere al aviso oficial de la Generalitat Valenciana que recibió la población por SMS, enviada a las ocho y pico de la tarde, cuando ya había gente atrapada y hasta los programas de radio hacían ya una cobertura especial. El presidente valenciano, Carlos Mazón, incluso había tuiteado un rato antes que el temporal iba a disminuir de intensidad.

Es imposible no acordarse de cuando la derecha saltó en tromba contra el Gobierno por activar un sistema de alertas por SMS para este tipo de casos. Lo llamaron experimento de control social e invasión en los teléfonos de la gente. Quizá por eso el gobierno valenciano del PP, siempre en disputa de votos con Vox, no reaccionó inmediatamente a la alerta roja de la Agencia Española de Meteorología. Después de la tragedia, otro gobierno del PP ya no se lo ha pensado: en Cádiz, ayer, recibieron un SMS por la llegada de las tormentas que también han inundado por ejemplo Jerez.

También perseguirá para siempre a PP y Vox que su gobierno de coalición decidiera, como una de sus primeras meditas, eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias. Aquí te contamos lo que hacía y lo que podría haber hecho esta vez.

Y un mapa de la costa mediterránea inundable que explica por qué la DANA se cebó con las localidades de Valencia, Uriel o Letur. Puedes buscar también la tuya en el mapa de riesgo.

Que no se te pase

El móvil del fiscal. Este miércoles se ha traspasado una línea delicada: un juez ha ordenado la incautación del teléfono y de correo electrónico del fiscal general del Estado para comprobar si filtró a la prensa la confesión de la pareja de Ayuso. Los detalles .

Este miércoles se ha traspasado una línea delicada: un juez ha ordenado la incautación del teléfono y de correo electrónico del fiscal general del Estado para comprobar si filtró a la prensa la confesión de la pareja de Ayuso. Los detalles.

PSOE, PNV y Junts han pactado sin Sumar hacer permanente el impuesto de la banca pero al mismo tiempo la eliminación del impuesto especial a las eléctricas. Sin los votos de la coalición de Yolanda Díaz la iniciativa solo podría salir adelante con el apoyo del PP.

Los grupos parlamentarios del Congreso han registrado ya la lista de sus miembros para el nuevo Consejo de Radio Televisión Española. Hay nombres llamativos para gente del sector. Los tienes aquí.

Cosas que no sabía

No sabía qué son los obeliscos, un nuevo tipo de agente infeccioso más simples que los virus y que viven en nuestra boca y en nuestros intestinos. Esto deja nuevas preguntas sobre el origen y evolución de la diversidad microbiológica.

qué son los obeliscos, un nuevo tipo de agente infeccioso más simples que los virus y que viven en nuestra boca y en nuestros intestinos. Esto deja nuevas preguntas sobre el origen y evolución de la diversidad microbiológica. No sabía qué es una SIL. Son las siglas de Sociedad de Inversión Libre, una herramienta de inversión en la que se están metiendo los multimillonarios que antes eran muy de sicavs. Se han triplicado en España en solo dos años. Tienen la ventaja de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Exigen una inversión mínima de 100.000 euros.

qué es una SIL. Son las siglas de Sociedad de Inversión Libre, una herramienta de inversión en la que se están metiendo los multimillonarios que antes eran muy de sicavs. Se han triplicado en España en solo dos años. Tienen la ventaja de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Exigen una inversión mínima de 100.000 euros. No sabía que el conocido eslogan de Nike, “Just Do It”, surgió a partir de las últimas palabras de un condenado a muerte. En 1988, la agencia publicitaria Wieden+Kennedy se inspiró en la frase “Let’s do it” de un prisionero en su ejecución para crear un mensaje que reflejara determinación. Funcionó.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.