📩 BOLETÍN | Claro e incuestionable

Claro e incuestionable

La aplicación de la ley de amnistía va a ser tortuosa. Imagínate cómo le puede sentar al tribunal que juzgó al procés que venga a una ley a decirle que tiene que anular las condenas y que tiene que dejar de perseguir a los que quedan por juzgar. Pues no gusta, no. Y si encima es un Tribunal que ha demostrado muchas ganas de mano dura, pues menos. El Tribunal Supremo dice que los delitos de malversación atribuidos a los líderes del procés (por usar dinero público para organizar el referéndum del 1-O) no son amnistiables porque sí entran dentro de una de las excepciones de la ley: la del enriquecimiento personal. ¿Y cómo justifican eso, si nadie se llevó un duro a su casa? Pues dicen los jueces que tirando de dinero público, Puigdemont y otros se ahorraron pagar aquello de su bolsillo. Y que eso “supone un acto de claro enriquecimiento” y “un incuestionable beneficio personal”, dicen en una sentencia muy original.

Porque esos “claro” e “incuestionable” suenan a lo que son: un intento de reafirmar con adjetivos un argumento jurídico muy débil. Lo explica bien este análisis de Joaquín Urías, el exletrado del Tribunal Constitucional: “En el Supremo creen que su papel es hacer política y salvar a España antes que aplicar las leyes. Así que han decidido reinterpretar las leyes conforme a su propia ideología”.

Porque la consecuencia de todo esto, que estamos en el tercer párrafo y no te lo he dicho todavía, es que Carles Puigdemont no puede volver a España sin ser detenido. Y sucede justo en el mes que tiene la política catalana para buscar un pacto de investidura en el que el propio Puigdemont es aspirante. Sobre eso, otra derivada interesante: Puigdemont y Junqueras se reunieron el domingo en Waterloo tras años sin contacto.

El juez Llarena sí ha aplicado la amnistía en el delito de desobediencia atribuido a Marta Rovira (ERC) y levanta por tanto su orden de detención. A Rovira le queda pendiente la acusación de terrorismo por las protestas de Tsunami.

Entender lo de Francia

La ultraderecha ganó el domingo las elecciones en Francia pero eso es solo el principio: hay una segunda vuelta este domingo que viene, su mecanismo no es tan sencillo como parece, hay negociaciones entre bambalinas y el laberinto puede terminar en un país ingobernable. Hoy en el podcast, te contamos qué ha pasado y qué puede pasar ahora.

Filtro oficial para el porno

El Gobierno acaba de anunciar una herramienta que cuando entre en vigor puede ser una enorme revolución o una enorme chapuza, pero que seguro que será una enorme polémica. La intención es que los menores de edad no puedan acceder a páginas porno en Internet, un asunto sobre el que hay consenso entre los expertos: no deberían.

¿Y cómo piensan hacerlo? Ese es el tema. Todos los usuarios (los adultos, también) que quieran entrar en una página porno tendrán que tener una app oficial del Estado que ejercerá de filtro al entrar en una de estas webs: te pedirá que te identifiques para verificar tu edad. Y no, no va a ser como con los cartelitos que salen ahora en algunas páginas tipo “¿eres mayor de edad?” y cualquier niño puede hacer clic en sí. Ver porno en Internet va a ser un trámite administrativo. Aquí lo que sabemos.

Que no se te pase

Acoso absuelto . Una jueza ha absuelto al ultra Miguel Frontera, juzgado por el acoso vivido por Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa durante meses. La sentencia dice que no hay pruebas de que el acusado encabezara las concentraciones y caceroladas constantes y que “solo querían protestar por la gestión de la pandemia”. Detalles .

Acoso absuelto . Una jueza ha absuelto al ultra Miguel Frontera, juzgado por el acoso vivido por Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa durante meses. La sentencia dice que no hay pruebas de que el acusado encabezara las concentraciones y caceroladas constantes y que "solo querían protestar por la gestión de la pandemia". Detalles .

. Otro Tribunal Supremo, el de EEUU, “derecho a inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones dentro de su autoridad constitucional”, es decir, en el ejercicio de la presidencia. Esto complica que pueda ser juzgado por el asalto al Capitolio antes de las elecciones de noviembre. Violencia. Cuatro mujeres y dos niños han sido asesinados en tres posibles casos de violencia machista en solo 24 horas. La ministra de Igualdad ha convocado un comité especial. Datos: la mayoría de los asesinatos machistas se producen en poblaciones de menos de 100.000 habitantes.

Todo es política

La poesía es política, claro. De todos los momentos del Festival de elDiario.es en Barcelona, quizá el más emocionante fue este: ver una plaza urbana a veces tan hostil, como la Plaza Catalunya, llena de gente joven escuchando un recital de poesía política, interpretada por Juan Diego Botto y Nur Levi con Alejandro Pelayo al piano. Neruda, Whitman, Fuertes, Ziadah. Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, Gaza. Tienes una crónica y algunos versos aquí.

es política, claro. De todos los momentos del Festival de elDiario.es en Barcelona, quizá el más emocionante fue este: ver una plaza urbana a veces tan hostil, como la Plaza Catalunya, llena de gente joven escuchando un recital de poesía política, interpretada por Juan Diego Botto y Nur Levi con Alejandro Pelayo al piano. Neruda, Whitman, Fuertes, Ziadah. Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, Gaza. Tienes una crónica y algunos versos aquí. Las retransmisiones deportivas son política. Por muchas razones. Pero hoy te traigo una bastante novedosa: ¿te imaginas que Pepe Domingo Castaño, recientemente fallecido, siguiera loqueando anuncios nuevos por la radio durante los partidos? ¿Te imaginas que los documentales de La 2 los narrara para siempre la misma voz de David Attenborough, que ahora tiene 98 años, aunque él perdiera la capacidad de hacerlo? Pues ha empezado a pasar en EEUU.

son política. Por muchas razones. Pero hoy te traigo una bastante novedosa: ¿te imaginas que Pepe Domingo Castaño, recientemente fallecido, siguiera loqueando anuncios nuevos por la radio durante los partidos? ¿Te imaginas que los documentales de La 2 los narrara para siempre la misma voz de David Attenborough, que ahora tiene 98 años, aunque él perdiera la capacidad de hacerlo? Pues ha empezado a pasar en EEUU. Los festivales de música son política. Yo llevo tres este año (sin contar el de elDiario.es, que es otro rollo) y tengo que reconocer que los disfruto aunque sufra las contradicciones que tratamos hace un tiempo. Pero la tendencia a la proliferación de festivales por todas partes parece estar cambiando. Solo en Reino Unido y Holanda han desaparecido 100 este año y en España los más pequeños tiran de una frágil financiación pública. Los grandes fondos de inversión están centrando su dinero en hacer crecer grandes festivales, con capacidad para abrir líneas de negocio de todo tipo, y dejar atrás a los más pequeños.

