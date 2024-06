📩 BOLETÍN | De disruptiva a disfuncional

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

De disruptiva a disfuncional

Me doy cuenta de que en tiempos de zozobra, tengo la tendencia a retrotraerme al 15M. Es mi pedrada, ya me vas conociendo. En los años del 15M se popularizó un chascarrillo crítico con el inmovilismo de la época. “Dimitir no es un nombre ruso”, decían pancartas y tuits, como para recordarle a los políticos que tanto fracaso, tanta crisis, tanta corrupción, merecía una regeneración que no llegaba.

La paradoja, 14 años después, es que los líderes políticos que surgieron de aquella rebelión generacional sí han acabado dimitiendo, por diferentes razones, al poco de culminar un camino imposible. Dimitió Pablo Iglesias al año de tomar posesión como vicepresidente del Gobierno, un movimiento sobre el que no se ha reflexionado lo suficiente y que para mí, ya lo he dicho por aquí alguna vez, marca el punto de no retorno para una izquierda disruptiva que a día de hoy es una izquierda disfuncional. Dimitió Alberto Garzón al agotar su primera legislatura como ministro. Y ha dimitido Yolanda Díaz, también solo un año después de fundar el Sumar que ella quería y de revalidar un gobierno de coalición emancipado de Podemos. Se queda de vicepresidenta pero deja la dirección de un partido que, como en el caso de Pablo Iglesias, tenía todas las costuras forzadas para que estuviera hecho a su medida. Ahora a ver quién se mete en ese traje. Tienen que empezar de cero.

Los resultados de la izquierda más allá del PSOE son terribles y, si fueran unas elecciones generales, estaríamos en manos de la ultraderecha. Pero mi impresión particular, ya sabes que no siempre me extiendo en dártela pero hoy sí, es que lo que le pasa a la izquierda no se arregla con más dimisiones por una crisis de resultados sino respondiendo a otras preguntas, más incómodas incluso que una dimisión, con respuestas complejas. ¿Eran Estrella Galán, Jaume Asens, Vicent Marzà y Manu Pineda los mejores candidatos de todo el universo Sumar en un momento clave? ¿Por qué la cabeza de lista no fue Ada Colau? ¿Por qué no fue Mónica Oltra? ¿Por qué era mala idea que fuera Íñigo Errejón? Seguro que parte de la respuesta está en las cloacas, en la máquina del fango, en el cansancio de luchar contra todo eso. Pero también ha habido miedo al fuego amigo. Miedo a ser atacados por Podemos. Miedo a rendir cuentas y depender de negociaciones a cinco bandas con cada partido dentro de la coalición. ¿Tiene eso arreglo? La dimisión de Yolanda Díaz nos hace pensar que ella cree que no: prefiere abandonar antes que liderar el debate que toca ahora. O parafraseando a Pedro Sánchez, otro que casi dimite, no le merece la pena. Está por ver quién será capaz de dar sentido común a una izquierda disfuncional.

Pero esa es solo mi impresión. En elDiario.es puedes leer hoy otras interpretaciones, con otros matices diferentes: desde Alberto Garzón a Elizabeth Duval, pasando por Antonio Maestre o Juan Carlos Monedero. Te dejo una encuesta donde tú también puedes responder.

Radiografiando a Alvise

Sigo con mi pedrada. Se ha escrito mucho sobre cómo el 15M vacunó a España contra la ultraderecha. Durante años, presumimos de no tener a un Donald Trump, ni a un Bolsonaro, ni tentaciones autodestructivas como la del Brexit. El efecto de aquella vacuna ha ido desapareciendo con el auge de Vox y estas elecciones europeas han confirmado la aparición de una segunda cepa electoral de la extrema derecha, para mí mucho más inquietante. Hablamos de ‘Se acabó la fiesta’. Aquí tienes un completo análisis del perfil de sus votantes con los datos que tenemos del escrutinio calle a calle.

Si Vox, a pesar de las leyendas mediáticas que trataban de convertirlo en un movimiento popular, siempre ha sido en realidad un partido de rentas altas reaccionarias que capta voto del ala dura del PP, los 800.000 votos de Alvise Pérez sí pintan a caladero más transversal, más joven y menos madrileño.

Hoy en el podcast, nos detenemos en explicarte todo lo que sabemos sobre las características del nuevo partido y de su líder, Alvise Pérez, que es un personaje con el que diferentes periodistas de nuestra redacción, que se dedican a asuntos bien diferentes, se han cruzado desde hace más de cinco años. Hemos asistido a las tres vidas de Alvise y las resumimos para ti.

Que no se te pase

En Euskadi , el PNV y el PSE han llegado a un acuerdo para que Imanol Pradales (PNV) sea lehendakari de un gobierno de coalición. No sabemos aún cómo se reparten las consejerías pero sí que el pacto incluye una reforma estatutaria .

, el PNV y el PSE han llegado a un acuerdo para que Imanol Pradales (PNV) sea lehendakari de un gobierno de coalición. No sabemos aún cómo se reparten las consejerías pero sí que . En Catalunya , nombramiento clave. Josep Rull, de Junts, ha sido nombrado president del Parlament. Eso significa que a pesar de que el independentismo no tiene mayoría absoluta para gobernar, ERC hace un primer gesto de alianza con Junts y la CUP y se distancia ante una posible investidura de Salvador Illa, que les había ofrecido la presidencia del Parlament. Las claves , con Neus Tomàs.

, nombramiento clave. Josep Rull, de Junts, ha sido nombrado president del Parlament. Eso significa que a pesar de que el independentismo no tiene mayoría absoluta para gobernar, ERC hace un primer gesto de alianza con Junts y la CUP y se distancia ante una posible investidura de Salvador Illa, que les había ofrecido la presidencia del Parlament. , con Neus Tomàs. Caseros con reseña. Llevo años diciendo que ojalá un portal de reseñas de pisos en alquiler, donde los inquilinos puedan dejar comentarios, como los de AirBnb, que puedan servir al siguiente que llegue. Así cuando visitas un piso y tienes que decidir en 10 minutos si te lo quedas puedes saber de antemano si el casero se desentiende de las reparaciones, si justo debajo hay una discoteca o si hay cucarachas. Feliz de ver que en Barcelona lo están intentando implantar.

Todo es política

Para qué nos cuidamos es política. Me ha gustado este repaso sobre cuántas cosas hacemos en nuestro tiempo libre que en realidad también están enfocadas a nuestro rendimiento laboral. Ir al gimnasio para tener mas energía (para trabajar), preparar comida los domingos para no preocuparnos durante la semana (de otra cosa que no sea el trabajo), ir a terapia para controlar la ansiedad (y no tener problemas laborales). La desconexión y el placer, aparcados.

es política. Me ha gustado este repaso sobre cuántas cosas hacemos en nuestro tiempo libre que en realidad también están enfocadas a nuestro rendimiento laboral. Ir al gimnasio para tener mas energía (para trabajar), preparar comida los domingos para no preocuparnos durante la semana (de otra cosa que no sea el trabajo), ir a terapia para controlar la ansiedad (y no tener problemas laborales). La desconexión y el placer, aparcados. Los himnos involuntarios son política. En esta entrevista, los componentes del grupo ‘Los Nikis’ hablan de cómo su canción satírica ‘El imperio contraataca’ acabó convirtiéndose en un involuntario himno de la extrema derecha, sobre todo en Madrid. “Había una discoteca en Madrid que, para pasar de la sesión infantil a la nocturna, ponían ‘El imperio’ y todo el mundo la cantaba con el brazo en alto”. De eso hace más de 30 años.

son política. En esta entrevista, los componentes del grupo ‘Los Nikis’ hablan de cómo su canción satírica ‘El imperio contraataca’ acabó convirtiéndose en un involuntario himno de la extrema derecha, sobre todo en Madrid. “Había una discoteca en Madrid que, para pasar de la sesión infantil a la nocturna, ponían ‘El imperio’ y todo el mundo la cantaba con el brazo en alto”. De eso hace más de 30 años. Lo que diga Aitana es política. La cantante Aitana recogió el otro día un premio organizado por una revista. Su discurso de agradecimiento me parece que deberían verlo, al menos, todas las adolescentes que llenan estadios en sus conciertos. Lo que dice y el cómo lo dice y el que sea ella (tan correcta siempre, tan comercial, tan industria) la que lo dice creo que tiene un valor enorme. “El machismo no tolera que el ideal femenino que vieron en mí se eche a perder para convertirse en una mujer”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.