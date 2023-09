📩 BOLETÍN | É unha dobre honra

Hola.

De los transistores a los pinganillos

A ver, no se puede decir que no hayamos avanzado como país. Hace 40 años, la ultraderecha entraba militarizada en el Congreso para evitar la ‘deriva’ progresista, plural y demócrata de la política española. Aquella fue la desgraciada noche de los transistores. Cuatro décadas después, ayer, la ultraderecha ya institucionalizada se ha salido del Congreso porque, oh, escándalo, había gente hablando en sus lenguas maternas y oficiales y ellos tenían que ponerse un ‘pinganillo’ para escuchar la traducción. Hemos mejorado, sobre todo porque se enfadan y se van, no entran y arrodillan a todo el mundo.

El primero en estrenar su nuevo derecho, ya para la historia, ha sido José Ramón Besteiro, con estas palabras en gallego: “É unha dobre honra”. La intérprete traducía a quien lo necesitaba: “Es una doble honra”. Ahí es cuando Vox ha protestado y Santiago Abascal ha dado orden de salir: uno por uno, sus diputados han dejado el aparato de traducción sobre la mesa de Pedro Sánchez, que no estaba, y han abandonado el hemiciclo. La imagen que queda es esta, todos los aparatos sobre la mesa del presidente.

Pues mejor esto que agujeros en el techo.

Vox ha hecho su numerito, pero el del PP tampoco ha estado mal. Después de pedir que se anulara la puesta en marcha del uso de las lenguas oficiales, después de que Borja Sémper dijera como portavoz del PP en el Congreso que siempre hablarán castellano porque “no vamos a hacer el canelo”, el propio Sémper ha hablado en euskera desde la tribuna para rechazar el derecho a hablar en euskera. Ha sido un poco raro. Hay gente en el PP perdiendo la paciencia con Feijóo y su equipo.

Que el primer discurso haya sido en gallego ha ayudado a darle cierta perspectiva histórica al momento, desligándolo de la coyuntura, que en realidad es muy pragmática: la decisión obedece al acercamiento de posturas con Junts para la investidura de Sánchez. Y eso se ha visto muy claro en otro punto, en Bruselas. La UE ha pedido más tiempo para estudiar la incorporación de las lenguas oficiales españolas en las instituciones europeas y la respuesta del Gobierno, en palabras del ministro de Exteriores, ha sido que prioricen el catalán. Desde Junts, agradecen el “esfuerzo”.

Reclutas en vez de campeonas

La guerra entre las campeonas del mundo y la Federación sigue escalando, convertida ya en un conflicto que encarna luchas feministas y hasta una pulsión sindical y revolucionaria que no habíamos visto en el mundo del deporte. Las jugadoras han sido obligadas a acudir a una convocatoria a la que habían pedido no ir. O van para entrenar y jugar el viernes con la selección o las sancionan durante años sin jugar en ningún equipo. Después de ganar el Mundial, las tratamos como reclutas llamadas a filas militares en vez de como estrellas de nuestro deporte cargadas de razones. Esta mañana hemos sabido que la mayoría se quedarán en la concentración y dos han decidido abandonar con una fórmula que "no conlleve sanciones", según el Consejo Superior de Deportes.

Escucharás a gente decir estos días “que pidan los cambios que quieran, pero mientras tienen competir por España, que es lo más importante, y si no pues hay que cumplir la ley y que las inhabiliten”. Hay muchas cosas mal en esa frase. Una de las menos importantes es que hemos visto muchos otros casos (Rafael Nadal, Pau Gasol, Carlos Alcaraz…) en los que deportistas (hombres) pidieron no ir convocados por una selección nacional. Por motivos de mucho menos peso. Y se respetó.

Se nos va de las manos

Escucha el podcast de hoy y dime si reconoces cuándo es mi voz real la que suena y cuándo se trata de mi voz generada por inteligencia artificial. Estamos entrando a una dimensión desconocida, dando un salto al vacío probablemente equivalente al que dimos cuando se popularizó Internet. Y eso puede ser muy divertido, porque podemos escuchar a Chiquito de la Calzada (o a Feijóo) hablando inglés, pero también muy problemático porque genera nuevas maneras de violencia y acoso, como la de una web que se anuncia con esta frase: “Desnuda a quien quieras”.

Que no se te pase

Nuevas cuotas . Solo 400.000 autónomos han cambiado su cuota de la Seguridad Social con el nuevo sistema según los ingresos. Suponen un 12% del total.

. Solo 400.000 autónomos con el nuevo sistema según los ingresos. Suponen un 12% del total. Crecimiento económico . El Banco de España confirma que nuestra economía liderará el crecimiento en Europa en 2023 y en 2024. Y eso que rebaja la última previsión por las subidas de tipos de interés entre otras cosas.

. El Banco de España confirma que nuestra economía en 2023 y en 2024. Y eso que rebaja la última previsión por las subidas de tipos de interés entre otras cosas. De Grecia a Libia. El cambio climático está detrás de las inundaciones letales en Grecia o Libia e influyó en las lluvias virulentas de España. No es una suposición, es un análisis que recoge nuestro especialista Raúl Rejón.

En el capítulo de hoy

Reality . Por recomendación de Emilio Doménech, el otro día vi Reality, una película muy sencilla y muy especial: es básicamente la transcripción dramatizada de un interrogatorio real del FBI a una mujer acusada de acceder a información confidencial en plena turbulencia por la posible relación de Rusia con la victoria de Donald Trump. Es corta, tiene la tensión de una obra de teatro y deja flotando unos cuantos mensajes. Merece la pena si el contexto político te llama la atención. Está en Filmin.

. Por recomendación de Emilio Doménech, el otro día vi Reality, una película muy sencilla y muy especial: es básicamente la transcripción dramatizada de un interrogatorio real del FBI a una mujer acusada de acceder a información confidencial en plena turbulencia por la posible relación de Rusia con la victoria de Donald Trump. Es corta, tiene la tensión de una obra de teatro y deja flotando unos cuantos mensajes. Merece la pena si el contexto político te llama la atención. Está en Filmin. El cuerpo en llamas es una serie con la que quizá te cruces en el ranking de lo más visto si tienes Netflix. Cuenta un asesinato dentro de un triángulo amoroso entre agentes de policía. Todo tan basado en hechos reales que lo acompañan de un documental. Pero muchos de los que aparecen en el documental están enfadados porque consideran que tiene un sesgo favorable a los condenados sin ningún fundamento. La Justicia dice que si Netflix les ha pagado por la serie, embargarán ese dinero.

es una serie con la que quizá te cruces en el ranking de lo más visto si tienes Netflix. Cuenta un asesinato dentro de un triángulo amoroso entre agentes de policía. Todo tan basado en hechos reales que lo acompañan de un documental. Pero muchos de los que aparecen en el documental están enfadados porque consideran que tiene un sesgo favorable a los condenados sin ningún fundamento. La Justicia dice que si Netflix les ha pagado por la serie, embargarán ese dinero. El Guerrillero. No he podido escucharlo aún, pero me lo recomiendan mis compañeras del podcast así que esta semana me pongo: ‘El guerrillero’ es un podcast de la periodista de TVE Almudena Ariza sobre alguien, un cámara de televisión, con quien trabajó en París. Ese cámara tenía una vida anterior: había sido militante en un grupo armado que intentó asesinar a Augusto Pinochet.

