📩 BOLETÍN | Koldos y rescoldos

Hola.

Otra semana más. Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Koldos y rescoldos

A ver si te suena el nombre de esta empresa: Priviet Sportive. Te quiere sonar pero no sabes de qué. Ay, la actualidad de hoy cómo va borrando los recuerdos de ayer. Priviet Sportive era la empresa del amigo íntimo de los Díaz Ayuso, la que pegó un pelotazo con la venta de mascarillas para la Comunidad de Madrid. La que pagó una comisión al hermano de Ayuso. Casado dijo que aquello no era de recibo; la Justicia no vio delito. Pues bien, hoy te contamos que esa misma empresa se ha comprado un chalé de lujo valorado en 1,8 millones de euros. Está a nombre de la empresa, sí, aunque hemos ido a verlo y no hay señal de actividad comercial por ahora. Harán barbacoas a nuestra salud.

En fin, que el caso Koldo nos ha removido los rescoldos de todos esos casos de corrupción en lo peor de la pandemia. Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa ahora lo mismo sí hay consecuencias. El pánico debe estar circulando por los pasillos del Ministerio de Transportes. Koldo García siguió reuniéndose con altos cargos después de que tanto él como Ábalos salieran del Ministerio. Y el juez tiene esos intercambios controlados. La Guardia Civil ha requisado los correos electrónicos de ocho personas.

Seguiremos hablando de este tema durante la semana. El jueves entrevistamos a Ábalos, por cierto, por si te lo perdiste. Está claro que al PSOE le ha venido bien el cortafuegos con él porque nadie descarta que pueda acabar imputado. Ni él. Ahora el Gobierno necesita retomar la iniciativa en una legislatura que han arrancado entre incendios.

Porque, a todo esto, las llamas de la amnistía siguen encendidas. La decisión del Tribunal Supremo de abrir un caso de terrorismo contra Puigdemont, una maniobra para evitar la aplicación de la ley de amnistía, sigue generando reacciones. Como dice Ignacio Escolar, el Supremo trata de convencernos de que teníamos a un terrorista suelto y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Que resulta que Puigdemont no era sedicioso, ni golpista… ¡era terrorista!

Ya el viernes te comenté que el Supremo usa el recuerdo de la ‘kale borroka’ para decir que la violencia callejera, como la vivida en 2019 en Catalunya, puede ser terrorismo “de baja intensidad”. Pero que es que por ejemplo en 2018 la Audiencia Nacional dijo que, ya sin ETA, sin organización terrorista, la violencia callejera no puede ser terrorismo. En fin, si te interesan esos vericuetos conceptuales y jurídicos (que se usan para la batalla política) aquí un buen resumen.

Curas contra el Papa

Quizás hayas visto durante estos días el vídeo de una tertulia de curas, con su sotana y todo, en el que uno dice que reza cada día para que el Papa Francisco se muera pronto. A partir de esa barbaridad, y de la reacción de sus compañeros, hoy en el podcast intentamos entender qué diablos (ja) hay detrás de esa ira contra Jorge Bergoglio. Son la punta del iceberg de una Iglesia conservadora que odia al representante de su Dios en la Tierra.

Que no se te pase

A tope, pero no . España lidera el crecimiento económico en Europa, eso dicen los datos macroeconómicos. Pero luego está el fin de mes, y la inflación y la vivienda se siguen comiendo el poder adquisitivo y la sensación en las familias es de ahogo. Los datos .

. España lidera el crecimiento económico en Europa, eso dicen los datos macroeconómicos. Pero luego está el fin de mes, y la inflación y la vivienda se siguen comiendo el poder adquisitivo y la sensación en las familias es de ahogo. . Ojalá . Andan Qatar y EEUU intentando mediar para un alto el fuego en Gaza. Hamás está participando en las conversaciones en El Cairo. Israel, que disparó contra cientos de personas en un reparto de comida el jueves, se pone de perfil. Encima.

. Andan Qatar y EEUU intentando en Gaza. Hamás está participando en las conversaciones en El Cairo. Israel, que disparó contra cientos de personas en un reparto de comida el jueves, se pone de perfil. Encima. Corrupción universitaria. Ya sabes que estamos muy comprometidos con hacer más periodismo sobre un lugar muy autónomo, muy opaco y muy impune: la Universidad. Ahí va otra entrega: dos catedráticos de la Pompeu Fabra cobraron sin permiso del centro casi 300.000 euros al año en el sector privado.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de Chalino Sánchez, un cantante mexicano, conocido como ‘El rey del corrido’ y famoso por sus narcocorridos, crónicas de ese ambiente de frontera y tráfico de drogas. Fue asesinado en 1992, tras recibir de alguien del público una nota advirtiéndole de su muerte mientras cantaba. El momento está grabado.

la historia de Chalino Sánchez, un cantante mexicano, conocido como ‘El rey del corrido’ y famoso por sus narcocorridos, crónicas de ese ambiente de frontera y tráfico de drogas. Fue asesinado en 1992, tras recibir de alguien del público una nota advirtiéndole de su muerte mientras cantaba. El momento está grabado. No conocía la historia del 1 de marzo de 1951 en Barcelona. Es la fecha que simboliza el arriesgado renacer del movimiento obrero durante el franquismo en España. Se produjo ese año una subida del 40% en el precio del tranvía, lo que se tradujo el 1 de marzo en una huelga de usuarios, un boicot, impulsada clandestinamente por organizaciones obreristas. El Gobierno de Franco dio orden de obligar a la gente a subirse al tranvía. Aquí se cuenta mejor.

la historia del 1 de marzo de 1951 en Barcelona. Es la fecha que simboliza el arriesgado renacer del movimiento obrero durante el franquismo en España. Se produjo ese año una subida del 40% en el precio del tranvía, lo que se tradujo el 1 de marzo en una huelga de usuarios, un boicot, impulsada clandestinamente por organizaciones obreristas. El Gobierno de Franco dio orden de obligar a la gente a subirse al tranvía. Aquí se cuenta mejor. No sabía (y esto es grave porque llevo unos cuantos años editando textos) que lo más correcto según la RAE no es decir, por ejemplo, “madera e hierro” sino “madera y hierro”. La conjunción copulativa “y” no se cambia a “e” cuando la “i” de después va con otra vocal en diptongo. Esto es correcto: “Irene Montero y Ione Belarra”. Pero es que también es correcto escribir: “¿Y Ione? ¿Viene?”. Lo explica la RAE.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.