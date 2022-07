📩BOLETÍN | Luz de gas

Agarra un café con hielo y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Luz de gas

El Gobierno está enfadado con Bruselas. La Comisión Europea quiere imponer un recorte obligatorio del 15% en el consumo total de gas en cada país en el caso de que Rusia corte el grifo en otoño. España, y también Portugal, dicen que eso no es justo porque nuestra dependencia del gas ruso no es tan alta como la de otros países como Alemania y por tanto el sacrificio no puede ser el mismo. Esto tan clarito le dicen desde el Gobierno a nuestras compañeras Cristina G. Bolinches e Irene Castro: “Si nos obligan, habrá que decretar cortes de suministro a determinadas industrias. No podemos aceptar que nos obligue a recortar la producción para que la alemana siga funcionando”.

Tipos que se benefician. Hoy es el día previsto para que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés y con eso dejemos atrás la era de las hipotecas baratas. La receta es antigua: que la gente consuma menos para intentar enfriar la inflación. Dicen los analistas de Moody’s que la banca española será de las más beneficiadas de Europa por este encarecimiento del dinero.

Mario galaxy

La política italiana es un universo aparte. Tiene pinta de que tendrán que celebrarse elecciones anticipadas porque se ha roto la alianza transversal que sujetaba a Mario Draghi, un primer ministro que no fue votado por nadie en las urnas sino que fue ‘fichado’, como quien convence a un futbolista estrella para que se incorpore a mitad de temporada al equipo de su ciudad en horas bajas. 17 meses ha durado el experimento. Tienes el culebrón bien explicado aquí.

En Reino Unido, también están de quinielas. Ya han elegido a los dos líderes conservadores que se disputarán las primarias de sucesión a Boris Johnson. Fíjate en lo curioso de la política británica: el partido en el Gobierno puede echar al jefe de Gobierno y cambiarlo por otro sin pasar antes por unas elecciones generales. Ya pasó cuando echaron a Theresa May para poner a Johnson. Ahora Johnson dejará los bártulos en una de estas dos personas, vete quedando con los nombres: Rishi Sunak y Liz Truss.

Viajar sola

Viajar sola es una pequeña decisión personal. Le podemos no dar importancia, pero en realidad rompe esquemas, desafía todo un sistema de valores y de educación… y puede ser una experiencia liberadora. Tiene sus riesgos. Hoy en el podcast, hablamos de viajar solas con dos mujeres que dan consejo a otras que se lo estén pensando.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía , la verdad, cómo funciona exactamente algo tan sencillo como el mecanismo de una cerradura. Los hay de muchos tipos, pero el más habitual es una fila de cilindros o pines que se levantan cada uno por separado conforme la llave entra. Si la altura de cada palito es la correcta, no chocan con nada y la llave puede girar. En este vídeo se explica bien cómo funciona y en este se ve mejor con un ejemplo.

No sabía que el Sol sufre cada 11 años aproximadamente unos períodos de alta actividad donde son más frecuentes las fulguraciones y las eyecciones solares, que básicamente son bombas electromagnéticas lanzadas al espacio que acaban chocando contra nuestro escudo protector, la atmósfera. Hoy una de esas eyecciones llega a la Tierra. No hay razones para alarma, pero no siempre fue así. En 1859, un episodio parecido tumbó las redes telegráficas de Europa y EEUU. Más datos.

