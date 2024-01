📩 BOLETÍN | Máquina trituradora

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El desafío de Israel

Israel ha vuelto a bombardear Gaza este fin de semana, apenas unas horas después de que la Corte Internacional de Justicia pidiera al Gobierno de Netanyahu que evitara un “genocidio”. ¿Respuesta de Israel? Más de 170 muertos y 300 heridos.

Les da igual todo. Solo así se entiende que los soldados israelíes no solo estén cometiendo todo tipo de abusos, es que además los están grabando en vídeo y subiéndolos a Internet. Humillación, destrucción arbitraria, profanación de tumbas… Algunas de esas imágenes constan como pruebas en el tribunal de la ONU que tramita la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica y decenas de países más. Sabemos que Israel no va a hacer ni caso a lo que diga ningún tribunal internacional. Pero ¿y EEUU? ¿y Reino Unido? ¿y Europa? ¿Seguirán dando cobijo a Israel eternamente? Olga Rodríguez escribe sobre esas contradicciones, que se han cristalizado de nuevo en otra paradoja más durante las últimas horas: EEUU ha retirado la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ante las sospechas de que una docena de sus empleados en Gaza podrían haber colaborado con Hamás en los ataques del 7 de octubre. LA ONU, que está investigando los hechos y ha despedido a 9 personas, recuerda que la UNRWA tiene más de 30.000 empleados, que trabaja en condiciones muy complicadas y que no es justo dejar de financiarla. En todo caso, está claro que EEUU ha castigado estos hechos sancionando económicamente a la única agencia internacional que da soporte a los palestinos. No se puede decir que con Israel haga lo mismo.

Tres soldados de EEUU han muerto en un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Dice la Casa Blanca que han sido grupos islamistas respaldados por Irán.

Máquina trituradora

La política es una máquina trituradora. Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos, ha anunciado que abandona la política. No ha explicado sus razones, pero los comentarios públicos de Irene Montero y Ione Belarra sobre su salida hacen pensar que se trata de una cuestión personal. “Ahora lo fundamental es que te cuides y que estés bien”. Cuatro personas diferentes han ocupado ese puesto en solo 10 años: Sergio Pascual, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez y Verstrynge. También dejará de ser diputada y eso cambia los pesos parlamentarios: Podemos, ahora en el Grupo Mixto, pierde un escaño porque a quien corresponde sustituir a Verstrynge es a la siguiente en la lista electoral, entonces compartida con Sumar. La nueva diputada será Candela López, coordinadora de los comuns y afín a Yolanda Díaz. Sumar suma un diputado más para una legislatura complicada.

Mientras, en la derecha, Abascal acaba de culminar su operación para hacerse con el control total de Vox. Ha sido reelegido presidente del partido en una asamblea sin rivales (que fueron triturados) y hasta sin votación.

En Madrid, Feijóo disfruta de la prórroga que le han dado sus compañeros de partido, que sujetan las cuchillas al menos hasta las elecciones gallegas y quizá las europeas. El PP volvió ayer a sacar a la calle a decenas de miles de personas contra la amnistía.

Quatro dias

Vamos a Portugal. Mientras aquí nos lo seguimos pensando, allí ya están experimentando algo más en serio con la semana laboral de cuatro días. Hoy en el podcast, conocemos las conclusiones de una prueba en 41 empresas, con más de 1000 trabajadores.

Que no se te pase

Dentistas . La sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles. Los odontólogos del sistema público crecen un 45% desde 2018 pero son solo un 3,5% de todos los que hay en el país. Más datos .

. La sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles. Los odontólogos del sistema público crecen un 45% desde 2018 pero son solo un 3,5% de todos los que hay en el país. . Trump, condenado . Donald Trump ha sido declarado culpable de difamar a la escritora E. Jean Carroll, de la que abusó sexualmente, a la que ahora deberá pagar una indemnización de 83,3 millones de dólares. Y él sigue como favorito para la presidencia. En España, el director de cine Carlos Vermut ha sido acusado por tres mujeres de “violencia sexual” en una investigación publicada por El País.

. Donald Trump de difamar a la escritora E. Jean Carroll, de la que abusó sexualmente, a la que ahora deberá pagar una indemnización de 83,3 millones de dólares. Y él sigue como favorito para la presidencia. En España, el director de cine Carlos Vermut de “violencia sexual” en una investigación publicada por El País. Mona con tomate. La imagen que está dando la vuelta al mundo es la del cuadro de la Gioconda salpicado con salsa de tomate. Dos activistas lanzaron líquido rojo contra el cristal que protege el lienzo en el Louvre como protesta por la falta de acción contra el cambio climático. La pintura no ha sufrido daños.

Cosas que no sabía

No sabía que judíos y musulmanes comparten como símbolo una mano protectora: el Jamsa, Hamsa, ‘Mano de Fátima’ o ‘Mano de Miriam’. La palabra es parecida, además, en árabe y hebreo, deriva del número cinco, por los cinco dedos. Se puede ver en colgantes, pendientes, pulseras…

que judíos y musulmanes comparten como símbolo una mano protectora: el Jamsa, Hamsa, ‘Mano de Fátima’ o ‘Mano de Miriam’. La palabra es parecida, además, en árabe y hebreo, deriva del número cinco, por los cinco dedos. Se puede ver en colgantes, pendientes, pulseras… No sabía que hay aves de distintas especies que se avisan entre sí, mediante el canto, de la presencia de depredadores. Tampoco sabía de la capacidad de los estorninos para imitar sonidos: incluso los del robot R2-D2 de Star Wars.

que hay aves de distintas especies que se avisan entre sí, mediante el canto, de la presencia de depredadores. Tampoco sabía de la capacidad de los estorninos para imitar sonidos: incluso los del robot R2-D2 de Star Wars. No sabía que los irlandeses que emigraron masivamente en el siglo XIX llegaron también a Argentina y Uruguay, donde hoy se calcula que hay unos 600.000 argentinos descendientes de irlandeses y donde es frecuente encontrase apellidos como O’Gorman, Duggan o Murray. El fenómeno tiene su término en gaélico: Gael-Airgintínigh.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.