📩 BOLETÍN | Se mueve

Se mueve

PSOE y Podemos buscan in extremis un acuerdo para reformar la ley que regula el consentimiento sexual, lo que conocemos como la ley del ‘solo sí es sí’. Por primera vez, tras cinco meses recibiendo críticas, el Ministerio de Igualdad se ha movido, se muestra dispuesto a tocar el texto. El PSOE quiere anunciar los cambios cuanto antes, a poder ser hoy mismo antes del debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, que usará la rebaja de penas para más de 200 condenados para atacar al Gobierno de coalición.

¿Podemos dar por hecho que habrá reforma pactada? Igualdad dice que el texto se puede revisar pero siempre que no cambie la filosofía central de la ley: la víctima de una violación no tiene por qué demostrar que se resistió activamente ni que hubo violencia para que se considere una agresión sexual. Es violación siempre que no hubiera consentimiento. Solo sí es sí. El PSOE apuesta ahora por recuperar la violencia o la intimidación como supuestos para elevar penas mínimas. ¿Eso supone que se diluye la figura del consentimiento? Pues según el PSOE no, y ese podría ser el punto de encuentro entre los socios de coalición, pero según Podemos volver al modelo anterior basado en la violencia y la intimidación “supone un calvario probatorio para las mujeres”. El PSOE dice que, aunque no haya acuerdo con Irene Montero, propondrá al Congreso los cambios por su cuenta. Y ahí puede haber conflicto. Veremos.

Pase lo que pase, un detalle importante: las revisiones a la baja de condenas no dejarán de producirse aunque cambie la ley, porque los condenados tienen derecho a beneficiarse de la ley más suave que haya estado en vigor desde su condena. Lo explican aquí. Sí que serviría para aumentar las penas mínimas de los nuevos condenados.

Ultraderecha Wars

Estamos acostumbrados a escuchar a la ultraderecha insultar a la izquierda. La novedad ahora es que se están insultando entre ellos. La España más conservadora vive una batalla por el control del dinero, del poder y de la ideología. Hoy en el podcast, nos asomamos a su mundo. Cuidado, que vuelan los cuchillos.

Premios Desalambre

Ayer anunciamos los IV Premios Desalambre, que reconocen el trabajo de periodistas y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y la información de calidad. Soy parte del jurado y os puedo contar que estamos muy orgullosos del resultado. El fotoperiodista Emilio Morenatti o la activista Asaari Bibang están entre los galardonados. Consulta todos los premiados aquí.

Que no se te pase

El FMI confirma que España liderará el crecimiento económico en la eurozona en los dos próximos años. Es una previsión que dependerá de cómo se comporten Alemania o Italia, a los que la crisis de la energía no ha golpeado tan fuerte como se temía.

Gripe aviar. El pasado mes de octubre se produjo un brote de gripe aviar en una granja de visones. Pista: el visón no es un ave, es un mamífero. Nunca se había detectado contagios entre mamíferos. Los expertos están preocupados porque el virus está más cerca ahora de dar el salto a los humanos.

¿Me lo metes el tupper? Desde el 1 de enero, los supermercados que vendan alimentos frescos deben aceptar los recipientes reutilizables que llevemos para meternos la carne o el pescado. Es una forma de gastar menos plástico. ¿Lo están haciendo? Hemos ido a la compra.

Desde el 1 de enero, los supermercados que vendan alimentos frescos deben aceptar los recipientes reutilizables que llevemos para meternos la carne o el pescado. Es una forma de gastar menos plástico. ¿Lo están haciendo? Hemos ido a la compra. Madrid . Ayer te contamos que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid tramitó un contrato millonario con la empresa en la que trabaja su hermano, aunque se inhibió en la votación formal. Hoy te contamos que el gobierno de Martínez Almeida adjudicó un segundo contrato por 187.000 euros a la misma empresa tras un informe favorable de Movilidad.

. Ayer te contamos que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid tramitó un contrato millonario con la empresa en la que trabaja su hermano, aunque se inhibió en la votación formal. Hoy te contamos que el gobierno de Martínez Almeida adjudicó un segundo contrato por 187.000 euros a la misma empresa tras un informe favorable de Movilidad. VillaCs. Ya que estamos en Madrid, te cuento que Begoña Villacís, cara de Ciudadanos en el gobierno municipal de Madrid y ya casi único valor electoral de su partido, coquetea con el PP. Si da el paso, es una palada definitiva sobre la tumba de Ciudadanos.

Todo es política

Molinos de viento. La historia de Marisol y Manolo, el matrimonio que se resiste a que su pueblo de Cantabria se llene de molinos de viento, es cada vez más habitual. Es la nueva tensión entre la energía limpia y el territorio sobre el que opera, al que se pide un sacrificio para el bien común. Y también en el mar.

Sesgos artificiales. Mientras una auditoría revelaba que YouTube potencia los vídeos que "deshumanizan" a las personas migrantes, medio mundo trata de poner a prueba los sesgos ideológicos de la Inteligencia Artificial ChatGPT. Aquí un completo resumen de cómo responde ante preguntas éticas o científicas complejas.

. Mientras una auditoría revelaba que YouTube potencia los vídeos que “deshumanizan” a las personas migrantes, medio mundo trata de poner a prueba los sesgos ideológicos de la Inteligencia Artificial ChatGPT. Aquí un completo resumen de cómo responde ante preguntas éticas o científicas complejas. Economía azul. Dough McCauley es un biólogo marino que nos advierte de que se está produciendo una revolución industrial en los océanos: acuicultura, minería, transporte, energía o ciudades flotantes. “Se parece mucho a la revolución industrial que hace 200 años se produjo en tierra. Hay una parte estimulante de creación de alimentos, de empleo, de energía limpia, de datos, pero también un gran reto para que la industrialización no dañe los océanos”.

