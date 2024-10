📩 BOLETÍN | Nadie sabe nada

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Nadie sabe nada

Es casi imposible darle orden y estructura a lo mucho que se está diciendo sobre el caso Errejón así que voy a empezar por lo más concreto, a ver si nos ayuda: el juzgado número 47 de Madrid se ha dirigido al Congreso para confirmar que Íñigo Errejón ya no es diputado y por tanto ya no está aforado y por tanto puede ser investigado por ese tribunal y no necesariamente por el Supremo. Ahora es cuando el juez debe decidir si abre o no un proceso por la denuncia por agresión sexual contra el ya exdiputado.

Pero al menos hasta que esa vía judicial coja cuerpo, el caso Errejón ya no va sobre Errejón. Ahora la gran discusión es quién sabía qué. En menos de una semana hemos pasado del ‘esto lo sabía todo el mundo’ para hacer ver que se está en todas las salsas de Madrid al ‘nadie sabía nada’ cuando estar en la salsa puede acabar manchando. Y esa discusión puede ser el intercambio de fuego cruzado definitivo para una izquierda que acumula ya demasiadas heridas, traiciones y desgastes.

Yolanda Díaz ha dicho que “si hubiera sabido que Errejón era un presunto agresor sexual no habría sido diputado ni portavoz” y ha ofrecido a Sumar para ejercer de acusación en el posible juicio. Especialmente complicada ha sido la comparecencia de Rita Maestre junto a Mónica García: “Nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual”. Carmena: “Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento”. Podemos: “No, no teníamos conocimiento de este tipo de conductas cuando formaba parte de Podemos”.

Volviendo al meollo de la cuestión, no sé lo que se publicará hoy por ahí, pero estoy casi seguro de que una de las lecturas más útiles del día será este artículo de la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena, “sobre algunos temas incómodos sobre los que tenemos que hablar a raíz del caso Errejón”.

En un universo paralelo, seguimos necesitamos Presupuestos para 2025. Las bases de Podemos han avalado la decisión del partido para exigir al Gobierno que rompa todas las relaciones con Israel y baje los alquileres un 40%, o no votarán a favor.

Una nueva generación

Hoy en el podcast, no apartamos la mirada del problema de la vivienda. Y lo hacemos analizando las nuevas características del movimiento que está empezando a tomar las calles. Queda atrás la época en la que hablábamos de bancos, hipotecas y dación en pago. Ahora el alquiler está en el centro y se proponen fórmulas nuevas de protesta.

Que no se te pase

Indulto . Probablemente no te suene mucho el nombre de José Luis Peñas, pero gracias a él trascendió el caso de corrupción que con los años acabó llevándose por delante la presidencia de Rajoy. Peñas era un concejal del PP en Majadahonda que participó de la trama Gürtel pero luego se dedicó a destaparla. Acaba de recibir un indulto parcial .

. Probablemente no te suene mucho el nombre de José Luis Peñas, pero gracias a él trascendió el caso de corrupción que con los años acabó llevándose por delante la presidencia de Rajoy. Peñas era un concejal del PP en Majadahonda que participó de la trama Gürtel pero luego se dedicó a destaparla. . 213 días para operarte . Hay una ley que desde 2011 que establece que ningún ciudadano puede esperar de seis meses para una prótesis de cadera, de rodilla, una operación de cataratas o una cirugía cardiaca. No sé si hace falta que te lo diga: la ley no se cumple. Aquí, con datos , las trampas que usan los sistemas autonómicos.

. Hay una ley que desde 2011 que establece que ningún ciudadano puede esperar de seis meses para una prótesis de cadera, de rodilla, una operación de cataratas o una cirugía cardiaca. No sé si hace falta que te lo diga: la ley no se cumple. , las trampas que usan los sistemas autonómicos. Prohibir la ONU. Israel ha aprobado una ley que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos operar en el país, lo que de facto hace imposible que pueda dar asistencia humanitaria a los territorios palestinos. Otro escaloncito más.

Todo es política

Las divas son política y por eso me interesa saber quién es Chappel Roan, el nuevo fenómeno emergente del pop en EEUU. Tiene 26 años, una identidad deliberadamente histriónica y conecta con la generación Z y comunidades LGTBIQ utilizando a su favor la retórica de la mujer ‘desquiciada'. “Exagera la feminidad y la convierte en algo casi cómico”, dicen los que la han estudiado. Ha confesado que votará a Kamala Harris porque Trump es Trump, pero no le ha dado su apoyo oficial como otros artistas por la posición de su partido a favor de Israel.

son política y por eso me interesa saber quién es Chappel Roan, el nuevo fenómeno emergente del pop en EEUU. Tiene 26 años, una identidad deliberadamente histriónica y conecta con la generación Z y comunidades LGTBIQ utilizando a su favor la retórica de la mujer ‘desquiciada'. “Exagera la feminidad y la convierte en algo casi cómico”, dicen los que la han estudiado. Ha confesado que votará a Kamala Harris porque Trump es Trump, pero no le ha dado su apoyo oficial como otros artistas por la posición de su partido a favor de Israel. Los insultos son política. El gran partido del siglo de este mes, el Real Madrid - Barcelona, también dejó insultos desde la grada. En este caso, aficionados del Real Madrid llamaron “puto moro” y “mena de mierda” al jugador español del Barça Lamine Yamal. Las imágenes de esos hombres gritando barbaridades junto a niños es desoladora. Vinícius, estrella del Madrid muy activa contra el racismo, ha condenado los hechos. La Liga denunciará.

son política. El gran partido del siglo de este mes, el Real Madrid - Barcelona, también dejó insultos desde la grada. En este caso, aficionados del Real Madrid llamaron “puto moro” y “mena de mierda” al jugador español del Barça Lamine Yamal. Las imágenes de esos hombres gritando barbaridades junto a niños es desoladora. Vinícius, estrella del Madrid muy activa contra el racismo, ha condenado los hechos. La Liga denunciará. La cama de una habitación de hotel es política. En este artículo de El Salto se habla extensamente de cómo en los hoteles funciona la presunción de heterosexualidad al reservar una habitación. Si la reserva está a nombre de dos mujeres, habrá camas separadas. Si es hombre y mujer, aunque en realidad sean padre e hija, será la cama grande, a la que por algo en este país seguimos llamando matrimonial. “Las habitaciones de hotel siguen siendo territorios donde las convenciones heterosexuales imponen límites a la diversidad afectiva y sexual”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.