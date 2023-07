📩 BOLETÍN | No es correcto

Hola.

Lo del calor no solo te pasa a ti. Hay varias olas de calor abrasando simultáneamente a cientos de millones de ciudadanos en el mundo. Algunos dirán “sí, se llama verano”, pero sabemos que no es solo eso.

Agarra una botella de agua helada, y vamos al lío.

No es correcto

Son tres palabras aparentemente sencillas, al alcance de cualquiera, fáciles de decir. Y sin embargo hay que tener muy claro de qué lado está tu trabajo para pronunciarlas dos veces ante la mentira y la insistencia de un candidato, que puede ser el próximo presidente del Gobierno según las encuestas, en la televisión pública y seis días antes de las elecciones. “No es correcto”, le dijo la periodista Silvia Intxaurrondo ayer a Alberto Núñez Feijóo. Se lo dijo porque, como también sabían todos los periodistas que le han entrevistado antes, sabe perfectamente que Feijóo miente cuando repite una y otra vez que el PP nunca ha dejado de revalorizar las pensiones con el IPC. “Es absolutamente correcto”, responde Feijóo. “Revise usted los datos”. Y ella insiste: “No. Mis datos son correctos. Ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017”. Y Feijóo le pide “rectificación” a la periodista.

Pero el que ha tenido que rectificar ha sido Feijóo. Bueno, a su manera. Lo ha llamado “aclarar” y, aunque en realidad lo que ha hecho es emborronarlo todo otra vez, su estrategia de bulos ha quedado del todo expuesta.

La realidad te la hemos contado muchas veces en elDiario.es:

También le preguntaron a Feijóo que de dónde había sacado para el cara a cara que Pedro Sánchez había entorpecido la investigación del juez sobre el espionaje de ministros y otros políticos en España. “Lo vi en un teletipo de una agencia que no estaba redactado con exactitud”, ha asegurado Feijóo. “¿De qué agencia de noticias era ese teletipo?”, le han contestado. “No recuerdo”, ha dicho Feijóo. “Es que he estado buscando el teletipo…”, contesta la periodista. El teletipo, obviamente, no existe. Feijóo miente.

Hoy en el podcast, una exclusiva publicada por elDiario.es: las actas de la primera reunión del gobierno de Aznar con Herri Batasuna. Quién estaba, qué se dijeron, dónde se encontraron, qué percepciones tenían, qué negociaron. Desgranamos un documento inédito de gran valor histórico y que también nos señala algunas cosas de la hipocresía actual.

Más claves electorales del día:

Que no se te pase

Israel vs. Ada Colau . Ya no es alcaldesa, pero los lobbies no perdonan. Una jueza ha abierto una causa penal contra Colau por romper las relaciones de Barcelona con Israel como protesta por la violación de derechos humanos en Gaza. Como siempre, los denunciantes dicen que estar en contra de las decisiones del gobierno de Israel es ir en contra de los judíos y por tanto delito de antisemitismo.

. Ya no es alcaldesa, pero los lobbies no perdonan. Una jueza ha abierto por romper las relaciones de Barcelona con Israel como protesta por la violación de derechos humanos en Gaza. Como siempre, los denunciantes dicen que estar en contra de las decisiones del gobierno de Israel es ir en contra de los judíos y por tanto delito de antisemitismo. Entrevistamos a Gustavo Petro , primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. Nos deja claves globales: “La extrema derecha crece con el miedo a la mujer libre, al migrante y a la pérdida de confort por el cambio climático y las guerras”.

, primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. Nos deja claves globales: “La extrema derecha crece con el miedo a la mujer libre, al migrante y a la pérdida de confort por el cambio climático y las guerras”. Rusia y los cereales. El Gobierno de Putin ha decidido no renovar el acuerdo internacional que garantizaba la exportación de cereales a través del mar Negro a pesar de la guerra. De esto depende la alimentación de millones de personas en muchas partes del mundo. Aquí las claves.

Todo es política

La fábrica de Mortadelos . Si eres fan de Mortadelo y Filemón, o te han interesado los obituarios sobre Francisco Ibáñez, te recomiendo mucho que te leas este artículo sobre la trastienda de su producción. De cómo la editorial Bruguera explotaba el talento de Ibáñez hasta el punto de recurrir a otros dibujantes para que imitaran a Ibáñez y durante un tiempo, en el que se fue por las malas condiciones económicas, le sustituyeran para sacar más cómics de Mortadelo y Filemón.

. Si eres fan de Mortadelo y Filemón, o te han interesado los obituarios sobre Francisco Ibáñez, te recomiendo mucho que te leas este artículo sobre la trastienda de su producción. De cómo la editorial Bruguera explotaba el talento de Ibáñez hasta el punto de recurrir a otros dibujantes para que imitaran a Ibáñez y durante un tiempo, en el que se fue por las malas condiciones económicas, le sustituyeran para sacar más cómics de Mortadelo y Filemón. Urbanismo y costumbres. En Corea del Sur han ido instalando luces de semáforo en el suelo de los pasos de peatones ante una aplastante realidad: la gente va mirando el móvil, con la cabeza baja, y no ve los semáforos. También en Melbourne (Australia) se están adaptando a las nuevas costumbres sociales. Yo en España he visto alguno recientemente junto a un parque infantil.

En Corea del Sur han ido instalando luces de semáforo en el suelo de los pasos de peatones ante una aplastante realidad: la gente va mirando el móvil, con la cabeza baja, y no ve los semáforos. También en Melbourne (Australia) se están adaptando a las nuevas costumbres sociales. Yo en España he visto alguno recientemente junto a un parque infantil. 'Barbie' Vs 'Oppenheimer’. El próximo fin de semana hay otra gran decisión que dividirá a España, además de las elecciones. Llegan a los cines dos películas que simbolizan dos tipos de cine diametralmente opuestos. De un lado, Barbie, una película que tiene pinta de venir a explotar y a la vez romper los prejuicios que tenemos sobre la muñeca. De otro, Oppenheimer, una cinta más intelectual de Christopher Nolan sobre el inventor de la bomba atómica.

--------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.