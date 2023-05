📩 BOLETÍN | Lo real y la realidad

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Lo real

Si te interesaba mucho la coronación de Carlos III, estoy seguro de que ya llego tarde a contarte cómo fue porque te sabrás todos los detalles. Si no te interesaba nada y llevas todo el fin de semana evitando el asunto, pues tampoco sirve de nada que yo trate ahora de sorprenderte. Así que solo me queda decirte que la crónica de María Ramírez desde Londres es quizá la mejor que se haya escrito en español sobre el histórico evento. Merece la pena ser leída, como aquel perfil que hizo Iñigo Sáenz de Ugarte sobre las ideas políticas del nuevo rey. A mí, después de todo, lo que más me fascina es lo de ella: la reina Camilla.

La realidad

De vuelta a la realidad y a la política de lo mundano, el fin de semana nos deja promesas políticas que van de nuevo directas al bolsillo. Pedro Sánchez dice que el Gobierno financiará a jóvenes entre 18 y 30 años el 50% del Interrail, el pase que permite coger tantos trenes como quieras por la red de ferrocarril europea. Hay reacciones críticas porque la medida no diferencia por renta. A mí me parece bien porque me ciega la nostalgia: lo hice con 20 años y todavía lo recuerdo a menudo. Ojalá todo el mundo lo hiciera.

Ese anuncio lo realizó Sánchez en Murcia. Luego se fue a Tenerife e hizo otro anuncio más potente: que el Gobierno concederá avales del 20% para la compra de vivienda para jóvenes y para familias con menores a cargo. Aquí sí hay limitación de renta: 37.800 euros anuales.

Otra iniciativa de la que se ha hablado mucho viene firmada por Podemos: la creación de supermercados públicos (tienen ya nombre y todo) para romper con la subida de precios de la alimentación en las grandes cadenas privadas.

Todo esto es, claro, al calor del 28M, que en realidad son elecciones locales y autonómicas. Si nos centramos por ejemplo en la Comunitat Valenciana, hoy hay encuesta de elDiario.es: el pacto de izquierdas puede ser optimista. Entre el PP y Vox se comen a Ciudadanos y crecen mucho.

La mentira

Hay bulos que siempre vuelven. Pero no siempre hay diputados y medios de comunicación dispuestos a darles pábulo, y es lo que ocurre con las dos teorías de la conspiración que traemos hoy en el podcast. De camino, aclaramos cómo se forman exactamente esas líneas en el cielo, las estelas de los aviones con forma de nube, y que un diputado sugiere que es veneno fumigado por el Gobierno.

Que no se te pase

Examen a Rodalies . Si eres usuario de los trenes de cercanías en Catalunya, estos datos te van a encantar y cabrear al mismo tiempo: hay retrasos graves cuatro de cada cinco días. En un año, 2.000 cancelaciones de tren.

. Si eres usuario de los trenes de cercanías en Catalunya, estos datos te van a encantar y cabrear al mismo tiempo: hay retrasos graves cuatro de cada cinco días. En un año, 2.000 cancelaciones de tren. Informe Baltar . La Guardia Civil no va a darle cuartelillo al presidente del PP en Ourense por haber ido a 215 kilómetros por hora en su coche oficial. Será juzgado mañana y los cálculos oficiales del radar fijo que le cazó le dejan al borde del delito contra la seguridad vial. Las claves.

. La Guardia Civil no va a darle cuartelillo al presidente del PP en Ourense por haber ido a 215 kilómetros por hora en su coche oficial. Será juzgado mañana y los cálculos oficiales del radar fijo que le cazó le dejan al borde del delito contra la seguridad vial. Las claves. Bedel y no creer . Un hombre de 72 años lleva 37 viviendo gratis en un edificio público donde ha trabajado como bedel. Es el Centro de Estudios Jurídicos, que ha permitido esta situación sin contrato ni notificaciones oficiales, aunque la vivienda no es tampoco ningún lujo: son 50 metros cuadrados en un sótano. Ahora le quieren desahuciar. Aquí la historia.

. Un hombre de 72 años lleva 37 viviendo gratis en un edificio público donde ha trabajado como bedel. Es el Centro de Estudios Jurídicos, que ha permitido esta situación sin contrato ni notificaciones oficiales, aunque la vivienda no es tampoco ningún lujo: son 50 metros cuadrados en un sótano. Ahora le quieren desahuciar. Aquí la historia. Policías inventando. En una localidad valenciana, un vecino detenido en los calabozos puso su móvil a grabar y registró las conversaciones de los policías que lo detuvieron pensando en cómo inventarse los hechos para agravar los cargos. “Tenemos que poner que estaba violento”. Tremendo.

Cosas que no sabía

No conocía casi nada de los muchos detalles que tiene la coronación en Reino Unido. Me ha gustado este que destaca Nuria Pérez: la silla donde sucede el gran momento-corona, construida hace 700 años, está llena de ‘garabatos’, de incisiones en la madera. Son graffitis al estilo siglo XVIII, obra de estudiantes y curiosos que pasaban por Westminster. Uno dice: “P. Abbot durmió en esta silla el 5-6 de julio de 1800”.

casi nada de los muchos detalles que tiene la coronación en Reino Unido. Me ha gustado este que destaca Nuria Pérez: la silla donde sucede el gran momento-corona, construida hace 700 años, está llena de ‘garabatos’, de incisiones en la madera. Son graffitis al estilo siglo XVIII, obra de estudiantes y curiosos que pasaban por Westminster. Uno dice: “P. Abbot durmió en esta silla el 5-6 de julio de 1800”. No sabía que Madrid no es parte de Castilla-La Mancha porque fue rechazada por las que iban a ser provincias compañeras de comunidad. Los políticos madrileños querían que Madrid fuera la capital de Castilla-La Mancha. El resto de diputados dijo que no, que se produciría un centralismo muy nocivo para las demás. Y Madrid se quedó en el centro, pero sola.

que Madrid no es parte de Castilla-La Mancha porque fue rechazada por las que iban a ser provincias compañeras de comunidad. Los políticos madrileños querían que Madrid fuera la capital de Castilla-La Mancha. El resto de diputados dijo que no, que se produciría un centralismo muy nocivo para las demás. Y Madrid se quedó en el centro, pero sola. No sabía que Cristóbal Colón tenía una extraña firma casi jeroglífica que ha tenido enredados a historiadores durante siglos. La comenzó a usar tras llegar a América. Hay unas siglas de aparente significado religioso, hay una mutación de su nombre a una expresión latina y una clara ambición de trascender.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.