Este virus sí es un ataque

El organismo que gestiona subsidios tan vitales como el Ingreso Mínimo o el paro está completamente paralizado. El SEPE ha sufrido un ciberataque que mantiene bloqueados los sistemas informáticos, lo que a su vez inhabilita desde la asistencia telefónica a los trámites a través de su web. Los más de 7.000 funcionarios que tiene en toda España no pueden seguir trabajando normalmente.

Es grave. Según los sindicatos, cada día que el sistema esté caído suponen unas 100.000 solicitudes de prestaciones sin resolver. Este incidente viene a dar la puntilla a una situación previa de desborde que ya estaba provocando que las ayudas económicas aprobadas para paliar la crisis del coronavirus estén llegando con cuentagotas.

Y no está el horno para bollos. Más de medio millón de personas han acudido por primera vez a pedir ayuda a Cáritas durante la pandemia.

Este tipo de ataques informáticos no suele tener intenciones políticas sino meramente económicas. Una vez dentro de un sistema, no roban ni destruyen, solo chantajean: o pagas lo que te pido o no te dejo volver a usar los equipos. Por ahora no hay confirmación de qué tipo de mensaje viene acompañando al virus.Hace dos años, otras empresas como la Cadena SER fueron víctimas del mismo tipo de ataque. Les costó semanas poder recuperar la normalidad.

A ver si hoy sabemos algo

Hoy podríamos tener algo más de detalle sobre el plan de las comunidades autónomas para Semana Santa, que ahora el gobierno quiere aplicar también durante el puente de San José. Está por confirmar si Madrid acata la decisión que se acuerde mayoritariamente, como ha sugerido Ayuso, o es la única comunidad de la península que se niega al cierre perimetral. Si sucede, en la práctica lo que significa es que los vecinos de Madrid no se podrán desplazar a ningún sitio (¿salvo Canarias y Baleares?) porque el resto de territorios estarán cerrados. Eso sí, los franceses podrán seguir viniendo.

Es miércoles y toca echar un ojo al mapa de contagios por municipios. La incidencia sigue bajando pero una de cada 10 grandes ciudades sigue por encima de 250 casos de incidencia.

Sputnik V, más cerca de Europa . Rusia ha llegado a un acuerdo con un laboratorio italiano para fabricar la vacuna rusa Sputnik V en la región de Milán. Esto es un paso previo a que la UE pueda autorizar su distribución y comercialización en países europeos. No es la primera vez que funciona la conexión diplomática Italia-Rusia. Putin ya envió material y personal militar al norte italiano durante las peores semanas de la pandemia.

. Rusia ha llegado a un acuerdo con un laboratorio italiano para fabricar la vacuna rusa Sputnik V en la región de Milán. Esto es un paso previo a que la UE pueda autorizar su distribución y comercialización en países europeos. No es la primera vez que funciona la conexión diplomática Italia-Rusia. Putin ya envió material y personal militar al norte italiano durante las peores semanas de la pandemia. Margarita del Val, en conversación con Ignacio Escolar, advierte de que “no sabemos si los vacunados serán contagiosos”.

Con el coronavirus, los buenos ejemplos duran poco. Pasó con Portugal, con Reino Unido, con Italia en la segunda ola y ahora con Alemania, que tras llevarse los aplausos por sus medidas restrictivas a día de hoy tiene que lamentar cifras críticas de contagios y un ritmo de vacunación insuficiente. La Covid-19 nos rompe todas las brújulas para salir de su laberinto. Que acabe ya.

***

No lo puede remediar

Puso a Rajoy en el poder y luego lo puso a caer de un burro. Ha impulsado a Pablo Casado y dos años después ya renuncia a cerrar filas con el que fue su pupilo. José María Aznar advierte de que el PP está “en un momento manifiestamente mejorable” y que “hay que plantear un proyecto muy claro y hablar muy claro a los españoles”. No lo puede remediar, está tan por encima del bien y del mal que no es fiel ni a sus propias apuestas.

Casado, por ahora, ha renegado de varias formas diferentes de la época de Rajoy para marcar distancias con la corrupción en pleno juicio por la Caja B. El legado de Aznar, que es en realidad quien dirigía el partido durante las prácticas juzgadas, lo ha respetado. Por ahora.

Casado tiene otros conflictos de los que preocuparse. El PP andaluz ya le ha declarado abiertamente la guerra a Génova por el control del partido en la comunidad autónoma. Como siempre, el campo de batalla son los nombramientos orgánicos e institucionales. El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla se siente víctima de una "inexplicable lucha de poder orgánico"

***

Que no se te pase

El Parlamento Europeo le ha retirado la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Aquí Andrés Gil te cuenta las maniobras para que sucediera y qué puede pasar ahora.

Rodea el Congreso. El Tribunal de Derechos Humanos condena a España por no tramitar una denuncia contra la actuación policial en el rodea al Congreso de 2012. Son, eso sí, 1.000 euros de multa. Hemos entrevistado a uno de los abogados de Legal Sol que ha conseguido esta sentencia.

Muerte en los ojos de una enfermera. Es un reportaje en vídeo del NY Times con subtítulos en castellano. La Covid-19 desde la perspectiva de una enfermera de cuidados intensivos.

Stop papillas. Padres y madres del mundo, abrazad el Baby Led Weaning como lo he abrazado yo a pesar de los microinfartos que te dan viendo al bebé comiéndose una chuleta de cordero. ¿No sabes de qué te hablo? Te explicamos, que para eso estamos.

***

Todo es política

Meghan Markle. No hay casi nada frívolo, aunque reciba la cobertura de tabloides y de revistas del corazón, en la ruptura entre la Casa Real británica y la pareja formada por Meghan Markle y el príncipe Harry. No se trata solo de una historia personal, ni de una crisis de la monarquía británica, sino que es, como explica David Olusoga, un retrato donde toda la sociedad británica (y no solo esa) sale muy mal parada.

El arte como botín de guerra. Cuando vamos a un museo lo que muchas veces tenemos ante nosotros es, más que cualquier otra cosa, un pedazo de supervivencia. Contra el relato franquista de que la República se dedicó a quemar Iglesias y patrimonio cultural, un investigador ha documentado el esfuerzo republicano por poner a salvo del fascismo 16.503 obras de arte, según sus registros.

Conciencia de clase. El entrenador de fútbol Angel Cappa describe en el libro ‘Futbolistas de Izquierdas’ cómo los chavales que triunfan en el fútbol acaban desorientados políticamente: “Los meten en una trampa. (..) Los quitan de su clase social y los dejan en el aire, los apartan de la realidad a conciencia. (…) Toman las costumbres (...) del opresor." Reflexiones que recuerda Quique Peinado en Infolibre al hilo del debate político alrededor de los youtubers.

Hoy el boletín lo he escrito escuchando esto.

Mañana más. Un abrazo,

Juanlu.

Si te gusta el boletín, apúntate para recibirllo.