📩 BOLETÍN | El toque de Garzón

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El toque de Garzón

El día amanece con una reflexión que no esperábamos, no al menos en este momento. Alberto Garzón propone construir un “frente amplio” en el que Sumar sea “un partido más”. Garzón ya no es diputado pero sigue siendo líder de Izquierda Unida y desde ahí parece advertir de los riesgos de que Yolanda Díaz, con quien siempre ha mantenido una buena complicidad política, construya un proyecto que acapare todo el poder simbólico y político de las corrientes que han participado. Si vamos a lo concreto, Garzón dice por ejemplo que le genera dudas algo muy sencillo: que la candidatura de confluencia, Sumar, tenga el mismo nombre que el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz. Así que propone la creación de otro paraguas, con otro nombre, y ahora que hay más tiempo, primarias y otros mecanismos que garanticen los equilibrios. Si te parece que todo esto ya lo has vivido, no eres el único.

Next Page

A Feijóo le quedan cinco días mal contados para una investidura que va a perder. Pero no tiene intención de sentarse a contemplar su propio ocaso. Feijóo hace cosas, da vueltas, lo intenta. La última cotiza bastante bien en la escala de la desesperación: ha llamado a Emiliano García Page, el barón más crítico del PSOE con Pedro Sánchez. Nadie ha querido confirmar que la intención de Feijóo fuera tantear a Page para una rebelión interna en el PSOE, convencer a diputados socialistas de que voten a Feijóo para evitar el pacto con Junts. En todo caso, la conversación ha durado 10 minutos y el tema dicen que no salió.

Feijóo sabía que iba a pillar a Page calentito: el presidente castellanomanchego había estado en el aquelarre antiSánchez que se montó la derecha con Guerra y Felipe al frente del conjuro. A quienes fueron sus líderes, el PSOE ya les contesta sin ocultar el enfado: “Desleales son quienes no respetan las mayorías del partido”.

Hay cosas que Alfonso Guerra tampoco respeta: pensará que siguen valiendo los chistes casposos de los 80 y ayer, para criticar a Yolanda Díaz, dijo: “¿La vicepresidenta criticando falta de rigor político y jurídico? ¿Ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra”. Le ha contestado hasta Carmen Calvo: “Absolutamente detestable. Se lo tiene que hacer mirar”.

El flanco judicial puede ser otro condicionante de la investidura de Pedro Sánchez. Aquí te contamos las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que no le tiene aprecio precisamente a Puigdemont, pueda irrumpir en el calendario de negociaciones.

puede ser otro condicionante de la investidura de Pedro Sánchez. las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que no le tiene aprecio precisamente a Puigdemont, pueda irrumpir en el calendario de negociaciones. Un CIS. ¿Te imaginas que a Pedro Sánchez le da por pensar que si hay repetición electoral lo mismo mejora resultados y no necesita a Junts? Por lo pronto, el primer CIS tras el 23J da al PSOE por encima del PP y a Sumar por encima de Vox.

Un asunto más

En España, cinco millones de personas, un 10% de la población total, viven sin ascensor. ¿Te parece que ese dato no esconde nada más? Espera a escuchar el podcast de hoy.

Que no se te pase

Las autovías . Un tema que el PP sacaba recurrentemente durante la campaña electoral es el plan del Gobierno, comprometido con Bruselas, para implantar un sistema de peajes en las autovías. Ahora la UE parece dispuesta a renegociarlo para que no tenga que suceder.

. Un tema que el PP sacaba recurrentemente durante la campaña electoral es el plan del Gobierno, comprometido con Bruselas, para implantar un sistema de peajes en las autovías. Ahora para que no tenga que suceder. Alexia habla . Por fin hemos escuchado hablar a las capitanas de la selección española de fútbol, y ha sido un gustazo . La Audiencia Nacional ha citado a cuatro testigos en el caso Rubiales. Yo fantaseaba con que alguno fuera la reina o la infanta, pero no, son directivos de la Federación .

. Por fin hemos escuchado hablar a las capitanas de la selección española de fútbol, . La Audiencia Nacional ha citado a cuatro testigos en el caso Rubiales. Yo fantaseaba con que alguno fuera la reina o la infanta, pero no, . 11.000 personas han desembarcado en solo seis días en Lampedusa, una pequeña isla italiana convertida en epicentro de las llegadas de inmigrantes a Europa. Ahí se cruzan la pasividad habitual de la UE, las políticas cada vez más duras del Gobierno italiano y la desesperación de un flujo que no cesa. Aquí las claves.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué país ejerce un bloqueo sobre la población del enclave de Nagorno Karabaj que ha derivado en combates durante esta semana?

Rosa - ¿Cómo se llama la agente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada por el asesinato de su pareja y cuya historia cuenta una serie de éxito?

Amarillo - ¿Cuántos años fue Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno?

Marrón - ¿Qué ha hecho por primera vez esta semana el diputado José Ramón Besteiro?

Verde - ¿Con qué término en inglés se conoce a la creación de voz e imágenes en movimiento que imitan la apariencia de una persona?

Naranja - ¿Quién es el presidente interino de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol?

------------

Antes de terminar, una rectificación. Ayer, en el apartado de Cosas que no sabía, os contaba la anécdota de cómo un equipo francés de la Champions League, el Racing de Lens, vestía con colores rojos y amarillos inspirado por la bandera española, que tuvo presencia en esa zona durante la época de los Países Bajos españoles a partir del siglo XVI. Y todo eso es cierto, pero al expresarlo hablaba con términos muy incorrectos históricamente como “ocupación española” o “colonia”. Fueron más bien territorios heredados y aglutinados junto a muchos otros bajo la corona de Carlos I. Aquí los hechos históricos mejor contados. Un socio, Luismi, que además es profesor de Historia, me ha puesto un suspenso y yo lo acepto y pido disculpas por mi falta de rigor. Y que vivan los socios exigentes.

Con las orejas gachas, me voy de fin de semana. ¡Nos vemos el lunes!

Un abrazo,

Juanlu.