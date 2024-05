📩 BOLETÍN | Este es el bueno

Hola.

El sensible

Hace exactamente un mes, Alberto Núñez Feijóo dijo: “Somos sensibles con los que trabajan en España y no tienen papeles. Pueden estar tranquilos. Este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”. Lo dijo en una entrevista en la COPE, la radio de la Iglesia, justo antes de que su partido votara a favor de debatir una iniciativa legislativa impulsada por decenas de organizaciones sociales, entre ellas Cáritas, para un regularización de inmigrantes.

Ha pasado un mes. Y esto dijo ayer Feijóo en un mitin en Catalunya: “Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades”. No tiene mucho sentido gramatical porque, bueno, así es como habla Feijóo. Pero se le entiende perfectamente. Insensibilidad, xenofobia y bulos sobre ocupación, todo en uno.

El PP sabe perfectamente lo que está haciendo: competir con Vox a ver quién capta el voto del miedo creando inseguridad. Superar a Vox es el único objetivo del PP en esta campaña, lejos de cualquier opción de gobierno. De fondo, aunque más minoritario en principio, otro fenómeno: el de Aliança Catalana, un partido indepe y xenófobo que va reclutando candidatos sobrantes de otras formaciones.

Todos, tanto el PP como Vox, y también los de Aliança, juegan con una premisa falsa: aunque sea desde un punto de vista utilitarista y egoísta, el rechazo a la inmigración es malo para Catalunya. Te lo contamos con datos. Con una población local cada vez más envejecida, en los próximos 25 años deberían llegar cinco millones de migrantes. Y no deben trabajar para la economía sumergida si no queremos que el sistema colapse.

Hoy en el podcast, hablamos sobre las elecciones de este domingo en Catalunya. Si hace tiempo que desconectaste de la política catalana porque acabaste saturado del procés y sus consecuencias, te conviene escucharlo. Porque mientras la política andaba enredada por lo que pasó en 2017, la sociedad catalana ha ido cambiando. Porque han pasado 7 años. Y ese cambio tendrá consecuencias en el voto.

Se expande

Israel ha ocupado militarmente el único paso fronterizo que conectaba a Gaza con el resto del mundo a través de Egipto. Tras horas de bombardeos continuos, los soldados israelíes han izado la bandera de Israel en la única puerta de salida (aunque casi nunca ha estado abierta) que le quedaba al campo de exterminio en el que se ha convertido la Franja. Los palestinos quedan totalmente aislados.

Mientras Israel extiende su masacre sin remedio, las acampadas en solidaridad con los palestinos se multiplican. En Reino Unido, se ha sumado la de Oxford. En España, también Madrid. Ojo porque la cosa va cogiendo cuerpo. Por cierto, me ha gustado escuchar a la ministra de Universidades responder sobre qué le parecen las acampadas propalestinas en los campus: “Orgullo de los estudiantes que tienen pensamiento crítico y lo transmiten a la sociedad”. Su postura contrasta con la de Ayuso: la Comunidad de Madrid ha pedido a los rectores que mantengan “la política fuera de las aulas”. Como cuando una de esas universidades donde ahora se acampa nombró “alumna ilustre” a Ayuso en pleno año electoral.

Transparencia en el fango

Si Pedro Sánchez busca inspiración para algún tipo de regulación nacional de medios de comunicación, ya tiene en qué inspirarse. Ya está en vigor el primer reglamento de la UE para medios de comunicación. La ley garantiza los derechos y libertades de la prensa pero también expone algunas obligaciones, como más transparencia sobre los ingresos y que los lectores tengan acceso a saber quiénes son los dueños de cada proyecto editorial. En elDiario.es ya sabes que publicamos esa información desde nuestra fundación, hace 12 años. Nuestras cuentas las publicamos cada año y aquí tienes quién está detrás de elDiario.es. A ver cuánto se resisten los demás antes de ejercer la transparencia, bien visible. Se iban a entender algunas cosas.

Que no se te pase

Más Dolores . El Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. Delgado, que fue ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado, ha quedado marcada según el Supremo por ser pareja del (ahora abogado) Baltasar Garzón. Es el segundo nombramiento que le paralizan.

. El Tribunal Supremo de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. Delgado, que fue ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado, ha quedado marcada según el Supremo por ser pareja del (ahora abogado) Baltasar Garzón. Es el segundo nombramiento que le paralizan. Tendiendo Puentes . El ministro Óscar Puente ha intentado calmar las aguas con Argentina tras la polémica por insinuar que Javier Milei es como es por el consumo de “sustancias”. Dice Puente que cometió un “gran error” porque se expresó en la confianza de un pequeño acto con militantes: “No calibré la repercusión de esas palabras. Si lo hubiera sabido no habría dicho lo que dije”.

. El ministro Óscar Puente ha intentado calmar las aguas con Argentina tras la polémica por insinuar que Javier Milei es como es por el consumo de “sustancias”. que cometió un “gran error” porque se expresó en la confianza de un pequeño acto con militantes: “No calibré la repercusión de esas palabras. Si lo hubiera sabido no habría dicho lo que dije”. El aire contaminado es un problema para los niños que viven en ciudades grandes y medianas. Un macroestudio de Ecologistas en Acción ha analizado el aire en 100 escuelas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Cartagena, A Coruña y más. Todas tienen niveles de dióxido de nitrógeno que están por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

En el capítulo de hoy

Eurovisión . Además de en Catalunya, este fin de semana se vota en Eurovisión. Sinceramente no le veo mucho interés (a estas alturas) al debate sobre si ‘Zorra’ es una canción que empodera o que denigra a las mujeres. Lo único que quiero saber es cómo digieren los fans y la organización la participación de Israel, que además participa con una canción que, aunque ha sido reescrita para eliminar las referencias políticas, está compuesta originalmente como homenaje a las víctimas de Hamás. Anoche fue la primera semifinal y el cantante sueco fue reprendido por llevar un pañuelo palestino, mientras que la canción de Ucrania es una clara denuncia contra la guerra.

. Además de en Catalunya, este fin de semana se vota en Eurovisión. Sinceramente no le veo mucho interés (a estas alturas) al debate sobre si ‘Zorra’ es una canción que empodera o que denigra a las mujeres. Lo único que quiero saber es cómo digieren los fans y la organización la participación de Israel, que además participa con una canción que, aunque ha sido reescrita para eliminar las referencias políticas, está compuesta originalmente como homenaje a las víctimas de Hamás. Anoche fue la primera semifinal y el cantante sueco fue reprendido por llevar un pañuelo palestino, mientras que la canción de Ucrania es una clara denuncia contra la guerra. Gen V . Si me hiciste caso, a pesar de las advertencias de sangre, violencia y sexo, y empezaste a ver 'The boys', que sepas que si terminas y tienes ganas de más, mientras llega la cuarta temporada puedes ver otra serie basada en el mismo universo. Se llama 'Gen V'. Tiene el aplauso de la crítica (no toda). Yo acabo de empezar a verla y me falta ese punto político tan explícito que tiene 'The boys', pero a ver cómo sigue.

. Si me hiciste caso, a pesar de las advertencias de sangre, violencia y sexo, y empezaste a ver 'The boys', que sepas que si terminas y tienes ganas de más, mientras llega la cuarta temporada puedes ver otra serie basada en el mismo universo. Se llama 'Gen V'. Tiene el aplauso de la crítica (no toda). Yo acabo de empezar a verla y me falta ese punto político tan explícito que tiene 'The boys', pero a ver cómo sigue. Elsbeth. Como espectador enganchado a 'The Good Wife' en los años en los que Netflix no había llegado a España y, sobre todo, como fan absoluto de su serie heredera, 'The Good Fight', he empezado a ver ‘Elsbeth’ en Movistar+, la que podría ser la nieta de esta saga, protagonizada por uno sus personajes más excéntricos y encantadores. Por ahora parece un formato sencillo. Una abogada resuelve crímenes de manera original. Ya veremos si nos guardan algo más.

