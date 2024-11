📩 BOLETÍN | Trump

Hola.

No se me ocurre ninguna razón por la que puedas leer habitualmente este boletín si te gusta Donald Trump, así que me voy a permitir expresarlo así: tengo malas noticias para ti, para mí, para todos.

Sí, es Trump

Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y volverá a ser presidente del país más poderoso del mundo. A esta hora el recuento no ha terminado, no es oficial, pero todos los expertos dan por hecha la victoria del candidato más polémico, más excéntrico, con menos apego a la democracia. Trump ha ganado en los estados decisivos y ha ganado también en el total del número de votos. Salvo vuelco muy improbable, es una victoria clara.

Kamala Harris no ha conseguido convertir su milagrosa irrupción para sustituir a Joe Biden en un resultado real. Otra lección amarga, y ya van unas cuantas como para tomar nota, para una élite liberal en EEUU que confunde ya sistemáticamente su burbuja, nuestra burbuja, con la realidad.

La realidad dice que el hombre blanco tradicional (y mayoritario), que se siente maltratado por un mundo complejo y urbano, ha recurrido a su mediático protector. Es probable que Trump mejore contra Kamala Harris sus resultados contra Hillary Clinton en 2016. Se confirma el contraataque del voto reaccionario: contra el feminismo, contra la inmigración, contra la diversidad, contra las garantías básicas de la política y a pesar de la verdad. A eso Trump ha sabido añadir el voto de los republicanos muy ricos y a ciertas comunidades latinas que han votado como conservadores y no como migrantes.

Trump ahora es un hombre con más experiencia en el poder. Un delincuente condenado, un instigador de turbas golpistas, que ya sabe que nada de eso le penaliza en las urnas. Para esta segunda legislatura, tiene varios ajustes de cuentas pendientes y un equipo temible, como el delirante dueño de Twitter, Elon Musk, o a un antivacunas para las políticas de salud pública. Lo ha demostrado en campaña: es un Trump resentido, más vengativo, más peligroso.

Ya sabemos las ondas expansivas que EEUU genera en el resto del mundo. La agenda progresista en todo el mundo necesita volver a reflexionar.

Tienes todas las novedades del recuento y las reacciones en este directo de elDiario.es, con el despliegue de compañeros que ha estado trabajando toda la madrugada para que desayunes con esta noticia. Ya lo sentimos.

Qué falló

Se cumple una semana de la catástrofe de Valencia y creo que la sensación compartida es que los afectados no solo quieren solidaridad sino también explicaciones. Porque no solo ha sido un desastre natural sino también un desastre político. Y corremos el riesgo de que, entre bulos y fobias, la verdad de lo ocurrido quede sepultada. Así que hoy en el podcast nos preguntamos: ¿qué falló? ¿quién falló? ¿qué decisiones pudieron ser diferentes? ¿quién debió tomarlas? Hacemos un repaso por detalles de la crisis que quizá no conocías aún.

Seguimos desplegados en Valencia para contarte el lado humano y el lado político de esta crisis. Nuestra compañera Raquel Ejerique ha estado conviviendo con una de las familias afectadas: “dormimos con un cuchillo bajo la almohada”. Nuestra redacción valenciana te cuenta qué andaba haciendo Carlos Mazón cuando debía estar reunido con su equipo de emergencias el día clave.

Una semana después, tenemos la primera cifra oficial de desaparecidos. Es una cifra que hay que coger con pinzas, pero es la que tenemos: hay 89 personas que no han sido aún localizadas. Pero estamos hablando solo de aquellas cuyas familias han denunciado formalmente la desaparición aportando datos y muestras de ADN. Esta cifra tampoco significa que haya que sumarla a los 216 muertos ya confirmados; primero porque (ojalá) pueden estar vivos y segundo porque hay todavía 62 muertos sin identificar que pueden estar entre los 89 buscados. En fin, la burocracia de la catástrofe es un poco macabra, pero como se especula tanto sobre las cifras, te lo quería intentar explicar bien. Digamos que no es fácil contrarrestar la cantidad de amarillismo sin contrastar que están vertiendo al debate público Iker Jiménez en televisión y otros iluminados en redes sociales.

Que no se te pase

Ahora sí . El Tribunal Constitucional ha cambiado de opinión (en realidad lo que ha cambiado es la composición del Tribunal Constitucional) sobre el estado de alarma durante la pandemia. Tras un recurso, la nueva sentencia avala el confinamiento y establece que no supuso la suspensión de un derecho sino su limitación.

. El Tribunal Constitucional (en realidad lo que ha cambiado es la composición del Tribunal Constitucional) sobre el estado de alarma durante la pandemia. Tras un recurso, la nueva sentencia avala el confinamiento y establece que no supuso la suspensión de un derecho sino su limitación. Errejón imputado . El juez ya ha citado formalmente a declarar como imputado a Iñigo Errejón por la denuncia de Elisa Mouliaá por agresión sexual. Ella comparecerá este jueves ante el juez y él irá al juzgado el próximo martes 12. Por cierto, la sustituta de Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso puede ser Verónica Martinez .

. El juez ya ha citado formalmente a declarar como por la denuncia de Elisa Mouliaá por agresión sexual. Ella comparecerá este jueves ante el juez y él irá al juzgado el próximo martes 12. Por cierto, la sustituta de Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso . Muface. El concurso público para gestionar el seguro privado del que se sirven los funcionarios públicos, cosas de la vida, ha quedado desierto. Las aseguradoras privadas han decidido plantarse tras los comentarios del Ministerio de Sanidad de que el modelo no tiene futuro. Detalles.

En el capítulo de hoy

Del Ala Oeste a The Good Fight . Para la resaca electoral de Estados Unidos nos pueden venir bien un par de series de hace años que resumen bien cómo ha cambiado la política en apenas 20 años. Estrenada en 1999, ver hoy El Ala Oeste de la Casa Blanca es una experiencia casi psicodélica, y no solo porque la imagen esté en 4:3 y con esa pátina blanquecina, sino porque juega con un ideal de la política que suena antiguo. Desde 2019, The Good Fight nos avisó del crack de un país que permitió la normalización de una ultraderecha absurda.

. Para la resaca electoral de Estados Unidos nos pueden venir bien un par de series de hace años que resumen bien cómo ha cambiado la política en apenas 20 años. Estrenada en 1999, ver hoy El Ala Oeste de la Casa Blanca es una experiencia casi psicodélica, y no solo porque la imagen esté en 4:3 y con esa pátina blanquecina, sino porque juega con un ideal de la política que suena antiguo. Desde 2019, The Good Fight nos avisó del crack de un país que permitió la normalización de una ultraderecha absurda. El empate . Esta madrugada me he acordado de un capítulo de otra serie sobre política norteamericana, pero en tono de comedia y muy buena comedia. Hablo de Veep y de aquel capítulo en el que las elecciones terminan en empate. Sí, es improbable, de hecho muy improbable: hay un 0,4% de opciones de que eso pase. Pero entre risa y risa, en Veep explican lo que tiene previsto la Constitución para un caso como ese.

. Esta madrugada me he acordado de un capítulo de otra serie sobre política norteamericana, pero en tono de comedia y muy buena comedia. Hablo de Veep y de aquel capítulo en el que las elecciones terminan en empate. Sí, es improbable, de hecho muy improbable: hay un 0,4% de opciones de que eso pase. Pero entre risa y risa, en Veep explican lo que tiene previsto la Constitución para un caso como ese. Las voces de la radio. En una semana en la que la radio en directo ha vuestro a demostrar su fuerza para captar la emoción de una tragedia, también encaja bien un documental que me he encontrado casi por casualidad: Las voces de la radio. Es cierto que ponen a los grandes locutores de nuestra época a hablar de asuntos contados ya mil veces (el 11M, la pandemia, ETA, el 23F), pero luego hay destellos maravillosos de gente más desconocida como Severino Donate (maestro del podcast cuando no existía). Ah, y se cuela por ahí en un momento histórico la voz de Gonzalo Cortizo, hoy compañero de elDiario.es.

