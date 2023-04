📩 BOLETÍN | Yolanda ya suma

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Yolanda ya suma

Estaban Ada Colau y los Comuns, estaban Mónica García, Íñigo Errejón, Rita Maestre y Más País, estaban Alberto Garzón y la dirección de IU y el PCE, estaba Carla Antonelli, estaba Ernest Urtasun, estaban los de Equo, estaban los de Chunta Aragonesista, estaban los de Compromís, estaban 3.000 personas que daban sensación de que hubieran sido más si el pabellón hubiera sido más grande. Estaba Yolanda Díaz, diciendo lo que sabíamos que iba a decir: que se presentará como candidata a la presidencia del Gobierno.

Había tanta gente de tanto sitio diferente que a ratos no parecía importarles mucho que faltaran los que faltaban. No estaba Podemos. No estaba Irene Montero, ni Ione Belarra, ni Pablo Iglesias, el hombre que encomendó a Yolanda Díaz que devolviera la ilusión al espacio tras decir en 2021 aquello de “dejo la política, ya no contribuyo a sumar”. La paradoja es política y es literal.

Esa ausencia tendrá consecuencias que ahora mismo son difíciles de medir pero que ayer tenían aroma emancipatorio: “Las mujeres no somos de nadie y estamos cansadas de tutelas”, dijo Yolanda Díaz en una de esas frases que, tan en su estilo, dicen sin decir. Aquí tienes el discurso completo en vídeo. Que no estuviera Podemos también relajó el ambiente y cedió el protagonismo a otros reencuentros entre viejos conocidos que intentan ahora olvidar por qué se enfadaron.

“Empieza todo”, se leía en los carteles del acto. Un intento de borrón y cuenta nueva. Tienen nueve meses para que esa nueva cuenta sume mayorías.

Las palabras mágicas de la política

Hoy en el podcast hablamos precisamente de las palabras de la política. Nuestro idioma tiene más de 93.000 palabras, pero solo unas pocas parecen ser las elegidas para protagonizar los eslóganes electorales. Cambian los políticos, cambian los partidos, cambian los asesores… pero hay palabras que siempre sobreviven. ¿Por qué las usan todos?

De cemento armado

La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de un diputado del PP en Cantabria. Ese mismo diputado, César Pascual, adjudicó a Ferrovial un contrato de 900 millones de euros para gestionar diferentes obras y servicios de un hospital público en Santander cuando él era su gerente. Pascual dice que es casualidad que la contratación de su hija y la concesión sucedieran en el mismo mes. Todos los detalles aquí. No hablamos de un caso cualquiera, la historia de aquel contrato fue polémica y ya te la desgranamos en 2015 en elDiario.es. Ferrovial tiene blindados 20 años de negocio y el control de 40 servicios no sanitarios del hospital. Y no, tampoco Ferrovial es una empresa cualquiera. Manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España. Y se ha ido a pagar impuestos en Holanda.

Que no se te pase

Finlandia. Sanna Marin, líder progresista que en 2019 se convirtió en la primera ministra más joven del mundo con 34 años, pierde el poder. Ganan los conservadores y sube la ultraderecha.

Sanna Marin, líder progresista que en 2019 se convirtió en la primera ministra más joven del mundo con 34 años, pierde el poder. Ganan los conservadores y sube la ultraderecha. Objetivo: un blog . Una explosión en San Petersburgo ha matado a Valide Tatarski, que ni tú ni yo le conocemos, pero que tenía un blog muy relevante de contenido militar prorruso. El aparente atentado ha tenido lugar en una cafetería también conocida por reunir a ciberactivistas rusos.

. Una explosión en San Petersburgo ha matado a Valide Tatarski, que ni tú ni yo le conocemos, pero que tenía un blog muy relevante de contenido militar prorruso. El aparente atentado ha tenido lugar en una cafetería también conocida por reunir a ciberactivistas rusos. Evangélicos . Mucho hay que escribir y leer sobre el poder ascendente de la Iglesia Evangélica en la política internacional y también española. Empecemos por este completo reportaje.

. Mucho hay que escribir y leer sobre el poder ascendente de la Iglesia Evangélica en la política internacional y también española. Empecemos por este completo reportaje. La playa de los huesos. En la playa de Sa Coma, en Mallorca, una excavadora abre paso a los arqueólogos para desenterrar los cuerpos de una fosa común en plena playa, que en las últimas décadas no ha dejado de escupir huesos. La historia merece la pena.

Cosas que no sabía

No conocía , y eso dice poco sobre mi cultura cofrade, la historia de la Semana Santa de Sevilla de 1933. Con la llegada de la República, la derecha decidió boicotear la salida de procesiones, usando como pretexto el miedo a los rojos y usándolo como reclamo electoral. Los rojos, mientras, hicieron todo lo posible para que las cofradías salieran (aunque sin subvenciones ni crucifijos en la escuela). Aquí se cuenta.

, y eso dice poco sobre mi cultura cofrade, la historia de la Semana Santa de Sevilla de 1933. Con la llegada de la República, la derecha decidió boicotear la salida de procesiones, usando como pretexto el miedo a los rojos y usándolo como reclamo electoral. Los rojos, mientras, hicieron todo lo posible para que las cofradías salieran (aunque sin subvenciones ni crucifijos en la escuela). Aquí se cuenta. No sabía que la empresa coreana Samsung, que ahora es una de las marcas tecnológicas más conocidas, empezó siendo una bodega de licores. Luego se transformó en una refinería de azúcar y una fábrica de lana. Pero en los años 60 Corea prohibió a empresas extranjeras la venta de productos electrónicos en el país, y ese hueco lo aprovechó Samsung para convertirse en lo que es hoy. Leído en este hilo.

que la empresa coreana Samsung, que ahora es una de las marcas tecnológicas más conocidas, empezó siendo una bodega de licores. Luego se transformó en una refinería de azúcar y una fábrica de lana. Pero en los años 60 Corea prohibió a empresas extranjeras la venta de productos electrónicos en el país, y ese hueco lo aprovechó Samsung para convertirse en lo que es hoy. Leído en este hilo. No sabía, y me lo cuenta un lector que se llama Enrique, que la expresión “no hay tu tía” en realidad es “no hay tutía”. O sea, que la tutía es algo, es de hecho un ungüento medicinal árabe hecho con atutía, que se usaba sobre todo para problemas oculares. “No hay tutía” viene a ser que algo no tiene remedio, pero no que no vaya a venir tu tía a sacarte del problema.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.