Este es el último boletín de la temporada. Me voy de vacaciones y nos volvemos a leer en septiembre. elDiario.es sigue informándote, claro, cada día.

Ha sido un curso muy intenso porque a la newsletter casi recién lanzada le añadimos en septiembre un podcast diario. Es mucha tralla, no te lo voy a negar, pero también es cierto que estoy disfrutando mucho con la combinación de los dos formatos.

En este boletín sois ya más de 100.000 suscriptores. Es una barbaridad. La fidelidad, el interés y hasta el cariño que demostráis me reconcilia con lo mejor de esta profesión en tiempos donde la hostilidad es una bala perdida deseando encontrarte por medio.

Hay veces que alguna gente me saluda por la calle, por elDiario.es o porque salgo en la tele. Pero os confieso que nada me hace más ilusión que cuando alguien, como quien le hace un guiño de humor privado a un colega, me dice: “Juanlu, agarra un café”.

Venga, a por el último. Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Pobrecitos

Andan los bancos y las eléctricas quejándose del impuesto anunciado por el Gobierno para recaudar dinero de sus beneficios y comisiones. Se quejan y mientras: Iberdrola anuncia un beneficio neto de 2.075 millones de euros en el primer semestre del año, un 36% más. Repsol duplica beneficios. Cuatro de los seis grandes bancos españoles ya han presentado resultados: un 35% más de beneficio que el año pasado, que ya había sido muy bueno. Dan pena, ¿verdad? Las principales empresas ya se preparan para un pulso contra los nuevos impuestos del Gobierno, de los que tenemos mas detalles, por cierto: hablamos del 1,2% de los ingresos de las energéticas y del 4,8% de las comisiones e intereses bancarios.

A pesar de la crisis, el paro no deja de bajar . Ha caído en los últimos tres meses hasta niveles de 2008, antes del crack. El trabajo indefinido está disparado tras la reforma laboral.

. Ha caído en los últimos tres meses hasta niveles de 2008, antes del crack. El trabajo indefinido está disparado tras la reforma laboral. Mientras, EEUU entra en recesión técnica tras haber encadenado dos trimestres de caída del PIB.

Cuerpos

La polémica reaccionaria de la semana gira en torno a un cartel del Ministerio de Igualdad donde varias mujeres con cuerpos diversos disfrutan de la playa.

El mensaje es obvio: hay que luchar contra los estigmas del cuerpo que hacen sufrir a tantas mujeres en verano. Pues nada, a la derecha el asunto les parece una tontería.

Un retrato de España

La escritora Almudena Grandes murió el 27 de noviembre de 2021 y su adiós, en realidad nuestra despedida, fue un retrato de la sociedad española. Por la devoción y el reconocimiento por parte de muchos. Por la indiferencia y desprecio por parte de la derecha mediática y política. Hoy recuperamos el capítulo que emitimos aquella semana.

Que no se te pase

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país se celebraron las primeras reuniones de negociación de paz entre Rusia y Ucrania?

Rosa - ¿Quién será la nueva presentadora del programa de Mediaset ‘Cuatro al día’?

Amarillo - ¿En qué año se fundó elDiario.es?

Marrón - ¿Cómo se llamaba la candidata de Vox en las elecciones andaluzas de este año?

Verde - ¿Cómo se llama la variante del coronavirus que ha provocado una explosión de contagios desde Navidad, afortunadamente con la población ya vacunada?

Naranja - ¿Quién se va de vacaciones en este mismo instante conforme ponga un bonito signo de cierre de interrogación?

Respuestas

Azul - Bielorrusia

Rosa - Ana Terradillos.

Amarillo - 2012

Marrón - Macarena Olona.

Verde - Ómicron

Naranja - Efectivamente.

Ha sido un placer. Disfruta si tú también descansas. Nos vemos a la vuelta.

Un abrazo,

Juanlu.