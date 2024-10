🎙 PODCAST | El movimiento por la vivienda: nueva generación

Una generación, o varias generaciones, están cansadas: de que le suban el alquiler, de no poder acceder a una hipoteca, de los desahucios, de los pisos turísticos y de que la política no dé respuestas convincentes a este problema. En Valencia, después de la manifestación por la vivienda, algunos de los manifestantes no se fueron a casa. Acamparon en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Es la prueba definitiva de que las protestas por la vivienda están buscando nuevas maneras de llamar la atención.

Escuchamos a Nacho, que lleva más de una semana acampado en Valencia tras la manifestación. Además, hablamos de las nuevas medidas que se barajan como protesta por la vivienda, como la huelga de alquileres, con la periodista de elDiario.es en Catalunya Sandra Vicente. Con el periodista de elDiario.es Aitor Riveiro analizamos cómo el movimiento de protesta por la vivienda está cambiando con la llegada de una nueva generación.

