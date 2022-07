Penúltimo boletín del curso. Agarra un café. Vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Prueba de madurez

El Gobierno quiere darle una vuelta a la Selectividad. Va a proponer a las comunidades autónomas un modelo diferente, reduciendo a la mitad los exámenes centrados en memorizar materia de Bachillerato (¿te acuerdas de las matrices que dimos para hacer el examen de Matemáticas? ¿O del año de nacimiento del militar Baldomero Espartero? Yo tampoco). La nueva estrella será una prueba que ahora mismo suena interesante e inquietante a la vez: un examen de “madurez académica”, en el que “se pretende valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información o interrelacionar”. La pena es que el plan es implantarlo desde ahora a 2027 y todos sabemos que se van a boicotear unos otros y la ley no saldrá, porque sonar suena bien. Aquí todos los detalles.

Mesa de diálogo. Las novedades desde Catalunya son más inminentes: Moncloa y el Govern han retomado las reuniones de la mesa de diálogo que debe servir para relajar las tensiones territoriales. El Gobierno se ha comprometido a impulsar reformas legales para desjudicializar el conflicto. ¿Eso significa que se va a reformar el delito actual de sedición, por ejemplo? Pues por ahora parece que eso no. Pero algo será. ERC aprieta.

¿Indulto para Griñán?

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pedirá el indulto cuando trascienda el detalle definitivo de la sentencia del Supremo que le condena a 6 años de cárcel. Eso pondrá al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación incomodísima. Por un lado, una parte de la militancia del PSOE se supone que presionaría a favor, y desde luego una cierta generación de cargos socialistas y de periodistas, convencidos de la honorabilidad de Griñán y de la desproporción de la condena, también. Sobre Griñán y sobre Chaves, Pedro Sánchez ha dicho que “pagan justos por pecadores” pero evita pronunciarse sobre indultos: “Pronunciarme sobre hipótesis no procede”. Es una frase casi calcada a la que usaba cuando le preguntaban sobre el indulto a los independentistas antes de que se solicitaran. Solo el hecho de no rechazarlo de plano le dará una munición muy jugosa al PP o a Podemos en un otoño en el que se calentarán motores para las elecciones municipales. En Andalucía, precisamente, esas municipales son vitales para que el PSOE coja algo de oxígeno.

. Mientras tanto, en Podemos andan pendientes del diputado suspendido, Alberto Rodríguez, que está cada vez más cerca de recibir amparo por parte del Tribunal Constitucional. La cosa tiene su derivada no solo jurídica sino política: el espacio político del que se tuvo que ir no es exactamente el mismo al que ahora quizá pueda volver. Incluso sus prioridades han cambiado. . Otra de jueces. Dos policías de Estepona que abusaron de una chica de 18 años evitan la cárcel por la “escasa probabilidad” de reincidir. Un escándalo.

¿Qué harías?

Si pudieras apostar tu dinero a que un barco de mercancías puede salir sin problemas de un puerto lleno de minas en guerra y pasar entre dos ejércitos en guerra, ¿lo harías? Las empresas aseguradoras, que básicamente se dedican a eso, a apostar su dinero a que no pase nada, no lo harían. Y esa es la razón por al que los barcos llenos de grano y alimentos no son capaces de salir de los puertos de Ucrania. Nadie les quiere hacer un seguro.

En la frontera. Hoy te traemos el primer episodio del podcast ‘En la frontera’, una serie documental de Fernando Cervera y Carles Tamayo en la que se desplazan a la frontera entre Rumanía y Ucrania para conocer las historias de personas que se han visto obligadas a abandonar su casa, sus amigos, su familia, su vida, por la guerra en Ucrania.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que existe una teoría en estudio que establece una relación directa entre lo que participa una persona en las conversaciones de un grupo y la posibilidad de que se convierta en líder de ese grupo. Es decir, que quien más habla se acaba llevando la legitimidad del liderazgo. Aunque no sea el más válido ni la persona más inteligente. Aquí detalles en inglés y un resumen en español.

que existe una teoría en estudio que establece una relación directa entre lo que participa una persona en las conversaciones de un grupo y la posibilidad de que se convierta en líder de ese grupo. Es decir, que quien más habla se acaba llevando la legitimidad del liderazgo. Aunque no sea el más válido ni la persona más inteligente. Aquí detalles en inglés y un resumen en español. No conocía el ‘Efecto McGurk’ y estoy… con la boca abierta. A veces oímos con los ojos, es decir, el cerebro reinterpreta sonidos hasta construir palabras totalmente diferentes en función de un estímulo visual sencillo. ¿Crees que puedes confundir las palabras 'alquiler' y 'bicicleta'? No, ¿verdad? Pues empieza a ver este vídeo. Hay más ejemplos en inglés.

Venga, mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.