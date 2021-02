Eso es un trapo, no una mascarilla

Novedad relevante en la recta final de la campaña de las elecciones catalanas que se celebran este domingo. Todos los partidos independentistas se comprometen por escrito a no pactar un Govern con el PSC. Junts, ERC, la CUP y PDeCAT suscriben un manifiesto en el que aseguran que no habrá pacto "sea cual sea la correlación de fuerzas". La mayoría de los líderes de estas formaciones habían ya hecho declaraciones en esa línea, aunque los analistas no descartaban la posibilidad de un entendimiento entre ERC y Salvador Illa.

La abstención deja todos los signos de interrogación abiertos para el 14F. Se espera que, después de un ciclo político de muchísima participación social y electoral, estos comicios sean especialmente poco participados por culpa de la pandemia y por el desgaste de tantos años de tensión.

Del mitin a la cárcel. Nuestra compañera Neus Tomás ha estado un día con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que tiene permisos penitenciarios para salir de la cárcel y hacer campaña. Muy interesante.

Propaganda digital opaca en Facebook. Sabes que nos gusta rastrear en elDiario.es los anuncios políticos en Facebook para vigilar que no se produzca en España otro caso como Cambridge Analytica. Hoy hemos pillado a un antiguo colaborador de Puigdemont pagando por una campaña que va contra las normas de Facebook y que pide el voto para formaciones independentistas.

***

Nueva regulación para mascarillas

El Gobierno endurece los requisitos para la venta de mascarillas higiénicas. Las que no hayan pasado un test de un laboratorio acreditado, no podrán ser comercializadas como tal. Que lo llamen trapo para taparse la boca, pero no mascarilla higiénica en época de pandemia.

Los fabricantes tienen un mes para adaptarse a la nueva norma del ministerio de Alberto Garzón. También se prohíbe que se vendan mascarillas "fuera del envase original" o en cualquier formato "que no garantice el cumplimiento de los requisitos".

Guía para ventilar. Algún día nos acordaremos de todas las cosas surrealistas que tuvimos que aprender a hacer durante la pandemia aquella de 2020. Hoy, las mejores técnicas para ventilar la clase de un colegio y reducir contagios.

AstraZeneca. La OMS dice que la vacuna de AstraZeneca sí es apropiada para los mayores de 65 años. Su criterio coincide con el de la Agencia Europea del Medicamento, y sin embargo hay siete países comunitarios, incluidos Alemania, Italia, Bélgica o España que prefieren poner solo Pfizer a los mayores porque su eficacia a esas edades está más testada.

Si te haces un lío con el plan de vacunas, lo repasamos para que vayas intuyendo cuándo te toca. Los contagios siguen bajando y están al nivel de hace un mes. El número de muertes es más bajo que el notificado anteayer. Poco a poco.

Antes muerto que ruso. El parlamento de Ucrania ha vetado la vacuna rusa Sputnik V, a pesar de que el país no tiene otra disponible. Ucrania y Rusia están en guerra desde 2015. Moscú ha enviado dosis a zonas del Este controladas por rebeldes prorrusos. Muy interesante este vistazo a la zona cero de la geopolítica de la vacuna.

***

Justicia ciega, jueces con opinión

Uno de esos personajes secundarios de la gran trama de la actualidad es el juez Luis Garrido, responsable de decisiones judiciales en Euskadi que han sido determinantes en toda España durante la pandemia.

Luis Garrido tiene opiniones personales, como todo el mundo, pero como juez no es que intente reprimirlas en público. Dos detalles: en su estado de Whatsapp dice en inglés “no más confinamiento”; y dos, en una entrevista, justo antes de anular el cierre de bares en municipios muy afectados por el virus, dijo que “los epidemiólogos son médicos de familia con un cursillito”. Dará que hablar.

***

¿No quieres Bárcenas? Dos tazas

A Pablo Casado se le va a atragantar febrero. Las encuestas pronostican un muy mal resultado para el PP en Catalunya y el partido vive en tensión por el inminente testimonio de sus antiguos dirigentes en los juicios en marcha sobre la caja B.

Vamos a tener un plato fuerte el próximo lunes. Además del proceso que ya está en marcha por el pago en negro de obras en la sede del PP, el juez Santiago Pedraz ha citado a Luis Bárcenas para que declare sobre el pago de mordidas de empresarios a cambio de adjudicaciones realizadas por ministerios del Gobierno de José María Aznar.

Aznar es la palabra que Casado quiere evitar a toda costa, porque fue su mentor y le sigue debiendo lealtad. El actual líder del PP está dispuesto a renegar del pasado, pero del pasado de Rajoy; incluso estos días ha sido por primera vez abiertamente crítico con la gestión de su antecesor en Catalunya y ha contado en una entrevista en Rac1 que se negó a salir en el 1-O como portavoz del partido porque no estaba de acuerdo con lo que hacía su gobierno y no le gustaron las cargas policiales. “El líder del PP siempre le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar y tiende a reescribir su propia historia”, explica hoy Ignacio Escolar.

****

Que no se te pase

Los vídeos hasta ahora inéditos del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump. Se han visto durante la sesión del impeachment en el Senado.

Historia e inmigración. Cuando los canarios huían de Franco y los encerraban en otra isla. Un reportaje imprescindible de Olga Rodríguez.

”Confiamos en lo que dice”. Contamos la semana pasada el caso de un director y profesor de cine que había sido señalado por siete mujeres por su conducta en citas o encuentros con ellas. La Universidad Francisco de Vitoria había anunciado públicamente medidas y una investigación inmediata. Pero la realidad es otra película.

Bulos chinos en español. Hay una web, Terra Pura, que se dedica a traducir al español los bulos que más éxito tienen engañando a gente en otros países. ¿Quién está detrás? Un grupo religioso chino enfrentado al Partido Comunista.

El milagro del ”hospital-milagro” de Ayuso es que ha sido gratis. La Comunidad de Madrid aún no ha pagado a IFEMA por el alquiler de las naves para el hospital de emergencia durante la pandemia. IFEMA está a punto de un ERTE de 432 personas por falta de fondos.

****

Cosas que no sabía

No sabía que la empresa propietaria de Tinder es la misma que la de Meetic, Match, OKcupid y otras 20 aplicaciones de 'citas'. Te tienen controlado. Pero es que en Japón tienen una app que es lo contrario de Tinder: se llama Pairs Engage y sirve directamente para buscar matrimonio en menos de 12 meses. Hay toda una industria de casamientos rápidos en Japón. Así, sin preeliminares. Lo vi en una newsletter a la que estoy suscrito.

No sabía que ‘esclavo’ y ‘eslavo’, dos palabras que se parecen pero significan cosas totalmente diferentes, tienen en realidad el mismo origen. En la Edad Media, el Imperio Bizantino esclavizaba a los “sclavus”, es decir a los eslavos de los Balcanes. Con el paso de los años, la palabra empezó a significar esclavo, en general. Lo he aprendido en este blog.

No sabía que existían proyectos de investigación para diseñar viviendas en la luna. Varias empresas de arquitectura colaboran con organismos como la Agencia Espacial Europea o con organizaciones privadas como la Moon Society, que hace lobby para que el hombre se lance a la conquista de la luna. Lo he visto en Quo.

----

