El Gobierno de lo que ayer no era posible pero hoy sí

¿Cómo llevas la semana? Esperemos que la estés pasando algo más centrado que el Gobierno. Llevamos una larga temporada en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vive en estado de realismo mágico. Lo que hoy parece imposible mañana se convierte en realidad.

Si hace unos meses un concierto fiscal para Cataluña era imposible, semanas después está blanco sobre negro en un acuerdo entre el PSC y ERC para conseguir la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa. Como buen ejemplo de realismo mágico se trata de un acto de fe. Todavía nadie se ha dignado a explicar de qué va este acuerdo, que hay que tragarse porque lo dice la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aunque sea una propuesta más propia de un Gobierno de derechas.

Como todo relato de realismo mágico, es decir, ese ejercicio estilístico para mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, se irá sustanciando en verdad según se acerque el Congreso Federal que el PSOE celebrará en noviembre. Solo hay que ver el cambio de rumbo de algunos dirigentes socialistas como Juan Espadas, ayer crítico, y hoy medio convencido.

No ha sido el único ejercicio de realismo mágico, aunque lo de esta semana ha sido más bien realismo trágico. Este jueves estaba previsto que el Gobierno llevara al Congreso para su aprobación el límite de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) de 199.171 millones para 2025, en línea con el techo de 2024, para cumplir con las exigencias de las reglas fiscales de la Unión Europea que se han activado este ejercicio. Atención que se trataba de la misma medida que Junts, PP y Vox habían tumbado en julio.

No se sabe muy bien si es que imbuidos por su propio relato de realismo mágico en el Gobierno pensaban que iban a convencer a Junts de que votara a favor de la senda de déficit con el argumento de que un no deja sin 12.000 millones de gasto extra a comunidades y ayuntamientos. El baño de realidad no tardó en llegar: el Ministerio de Hacienda retiró la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria con “el objetivo de dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo”. Como ha comentado mi compañero Íñigo Sáenz de Ugarte, el Gobierno empieza a aprender qué es eso de estar en minoría en el Congreso. Y es que a los políticos de Junts les importa poco el gasto de comunidades y ayuntamientos, sus prioridades tienen más peso de un realismo sádico propio de partidos de ultraderecha, como propagar las teorías conspirativas de los atentados yihadistas de 2017 de Barcelona y Cambrils.

Pues bien, ahora resulta que el mayor gasto financiero de la historia de la democracia pues ya no lo va a ser porque resulta que como en cualquier relato de realismo mágico todo se puede ensanchar. El Gobierno revisará al alza la senda de estabilidad, no solo para convencer a Junts, sino porque ERC ha aparecido para decir qué hay de lo suyo y detrás vendrán el resto de formaciones políticas.

“La sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos”, explicaba Alejo Carpentier en el prólogo de su libro El reino de este mundo, una de las obras más bellas de realismo mágico de la literatura latinoamericana. Y es así porque, aunque la economía española va bastante bien, ya me dirán ustedes cómo se conjugan las nuevas reglas fiscales de la UE que nos limitan el déficit, más el concierto fiscal catalán sin que el resto de comunidades se vean perjudicadas, más la quita de deuda a las autonomías y más el incremento del límite de gasto de los Presupuestos. Sería maravilloso conseguirlo pero es más un acto de fe que otra cosa, aunque ya estemos rozando el realismo pánfilo.

Y mientras, problemas de gran envergadura, no paran de crecer...

“Alquiler temporal”, “de 32 días a 11 meses”, “11 meses renovables”, “alquiler temporal: no se aplica la ley de regulación del alquiler”, “de septiembre a junio”, “no se alquila para larga estancia”... Estas fórmulas se usan para indicar que estos alquileres se firman como un contrato de temporada. Se trata de una modalidad que muchos propietarios estarían usando para sortear la regulación de los alquileres de la ley de vivienda, permitiendo a los caseros hacer contratos por meses y así saltarse el control de precios. En elDiario.es hemos investigado cuántos anuncios de alquiler tratan de burlar la normativa: el 30% de los pisos anunciados en las capitales ya solo se ofrecen por meses. En Cádiz, Barcelona y Donostia la oferta de pisos de temporada supera el 60%. Parece que no va a ser posible con la buena voluntad que la ministra de Vivienda le pedía a los caseros. Parece que es necesaria una regulación más exigente y más controles. En este amplio reportaje te explicamos el boom del alquiler de temporada: uno de cada tres pisos anunciados en las capitales ya solo se ofrecen por meses.

El Dato

94 millones de euros

por hacer mal su trabajo. Es lo que ocurre cuando los altos directivos de las multinacionales se ponen ellos mismos las indemnizaciones por despido. Así ha ocurrido con John Donahoe, que era consejero delegado de Nike, pero los malos resultados de la multinacional de ropa deportiva, ni siquiera las Olimpiadas han salvado sus cuentas, han provocado su salida de la compañía. Ahora bien, antes de irse con la 'paguita' anunció el despido de 1.500 empleados con el objetivo de recortar unos 1.800 millones en costes. Aquí te contamos cómo Nike busca reflotar su negocio con el despido millonario de su consejero delegado.

Letras que son un Tesoro

Este libro debería llegar a los colegios. Se trata de Carrera y familia (Editorial Taurus), de la premio Nobel de Economía Claudia Goldin. Ante las opiniones que parten de la ignorancia o de los prejuicios por parte de la ultraderecha, la economista recorre la historia y demuestra con infinidad de datos como la lucha de las mujeres por lograr la igualdad laboral y doméstica y acabar con la brecha salarial sigue siendo una quimera. Aquí tienes una entrevista que le hicimos a Goldin en elDiario.es antes de ganar el Nobel. Una reflexión se repite en el libro: “Las aspiraciones y sueños de las mujeres no se harán realidad si los hombres no se incorporan al trayecto”. Imprescindible.

Cada vez que habla sube el pan

Era una persona desorganizada El abogado del Estado en representación de Mercasa

Son terribles las palabras del abogado del Estado que representa a Mercasa, la empresa pública de distribución alimentaria, en el juicio por el suicidio de uno de sus directivos. Con esta acusación trataba de negar que hubiese sido un accidente laboral y evitar el pago de una pensión de orfandad al chico por la pérdida de su padre. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido tajante al confirmar que el suicidio del empleado es un accidente laboral ya que el hombre se quitó la vida después de años de sobrecarga de trabajo, horas extra no contabilizadas y de ser acosado por compañeros y superiores. “La decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y directa con su trabajo, tanto por la sobrecarga que le impedía descansar debidamente y hacer vida social y familiar, situación que la empresa conocía por los Delegados de Prevención y no hizo nada por solucionar, como por la situación de acoso referido por parte de la Directora Financiera”, señalan los jueces. Tremendo. Aquí te contamos como el suicidio de un directivo de Mercasa tras sufrir acoso fue un accidente laboral.

Bien Público

Pioneras abogadas en defensa de una clase trabajadora sin apenas derechos en los últimos coletazos del franquismo y de la Transición. Más adelante consolidaron su compromiso en ámbitos que van desde la lucha vecinal y de la vivienda en barrios humildes al compromiso político en partidos de izquierdas. Con esta trayectoria no es raro que TVE haga una serie como 'Las abogadas', donde retrata varios sucesos clave de los años 60 a los 80, de la mano de cuatro jóvenes laboralistas: Lola González (fallecida en 2015), Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Cristina Almeida. La represión del Franquismo, las detenciones en los sótanos de la temible Brigada Político-Social, el terrorismo de ultraderechistas con la matanza de Atocha o sacar a la luz las condiciones laborales de una España sin apenas derechos sociales. En este reportaje de Laura Olías habla con Manuela Carmena y Paca Sauquillo sobre sus primeros pasos como laboralistas al final del franquismo.

