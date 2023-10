Zuckerberg descubre el pastel: las redes sociales no eran gratis

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Dice el refranero español que “nadie da duros por pesetas”, pero las redes sociales y los buscadores llegaron a nuestras vidas ofreciendo un maná de servicios y formas de comunicación que aparentemente eran gratuitas. Se cayó el telón con las normativas de privacidad europeas.

De la noche a la mañana se nos han mostrado la luz. La primera ha sido Meta, la compañía de Mark Zuckerberg que engloba a Facebook e Instagram, entre otras. No ha sido un movimiento voluntario. Europa obliga a las grandes tecnológicas a acatar las leyes de protección de datos de la UE, que en caso de no cumplir se pueden convertir en multas de 1.200 millones de dólares, como la que se le impuso a Meta.

Como respuesta a la sanción, la compañía de Zuckerberg amenazó con marcharse de Europa, un farol que no se creyeron ni ellos y que solo provocó la indignación de la gente. Estaba claro que Meta no iba a abandonar el mercado que más ingresos le deja por detrás de EEUU: más de 30.000 millones de euros en 2022.

¿Cuál ha sido la solución? Revelar el verdadero sentido de la frase que se repetía por parte de los críticos de las redes sociales: “Si el producto es gratis, es que el producto eres tú”. De esta manera, Meta lleva meses trabajando en una versión de pago de sus servicios que implantará solo en Europa. Es decir, o pagas una suscripción de 10 euros al mes por Facebook o Instagram en ordenadores de sobremesa -13 euros por la versión móvil (por la cuota que cobran Apple y Google por los pagos en sus tiendas de aplicaciones)- o sigues siendo rastreado por la tecnológica que utilizará tus datos para crear perfiles y colocarte publicidad. En esta información te damos todos los detalles.

Ahora depende de ti: pagar o ser el producto. (Tienes otra opción: abandona estas redes sociales).

El Gráfico







Respecto a la economía española, las revisiones que está haciendo el Instituto Nacional del Estadística (INE) sobre la evolución del PIB desvelan que la renta disponible de los hogares se ha recuperado rápidamente del daño de las subidas de precios por los aumentos de salarios desde finales de 2022, la creación de empleo y las medidas del Gobierno. Esto no quiere decir que no haya gente que lo esté pasando mal o que no esté ahogada con las subidas de precios, pero en 2023 la renta de las familias dista mucho de la austeridad que tuvieron que sufrir durante la gran crisis financiera de 2008. En esta información te explicamos cómo el esfuerzo público para moderar la inflación se ve reflejado en el bolsillo de los hogares.

Hay que mantenerse vigilantes porque el mercado de trabajo da ya leves síntomas de debilidad: septiembre moderó la creación de empleo con 18.300 trabajadores más y sumó 19.768 nuevos parados. Esperemos que la decisión de Bruselas de aprobar la segunda fase del plan de recuperación, que desbloquea 93.500 millones, se implemente lo más rápido posible y las inversiones se traduzcan en puestos de trabajo.

Es necesario potenciar todas las industrias que sirven para conseguir la transición ecológica hacia una economía descarbonizada. Las políticas públicas son esenciales para hacer las cosas bien. Por ejemplo, ya sabemos que el empleo directo en el sector fotovoltaico español se ha multiplicado por cinco tras la supresión del impuesto al sol del PP, según el Informe Anual 2023 de la patronal fotovoltaica UNEF. En 2022 se empleó en este sector a 40.683 trabajadores.

El Dato

32,3% de los trabajadores

Admite que “en bastantes ocasiones acepta cosas en el trabajo, aunque sabe que no son legales o reglamentarias”. Estamos hablando de uno de cada tres empleados. Es una de las conclusiones del primer estudio del nuevo centro demoscópico que la Fundación 1 de Mayo de CCOO ha puesto en marcha. Otros datos preocupantes: un 22% de los entrevistados teme represalias en caso de afiliarse a un sindicato y un 44% de los trabajadores sufre tristeza o nervios debido a su empleo. Aquí tienes más información.

Es normal que la precariedad produzca tristeza o ponga de los nervios a los trabajadores. Que se lo digan a los empleados de Paradores, que llevan casi dos años sin que se acuerde la renovación de un convenio colectivo que data de 2018. Estamos hablando de una empresa pública que cerró 2022 con los mejores ingresos de su historia: 300 millones de euros.

Otra situación delirante es lo que les ocurre a las 197 personas que venían atendiendo llamadas de la Seguridad Social en los últimos años, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO. La Seguridad Social rescinde ahora el contrato y la empresa no va a dejar a la plantilla ni subrogada, ni recolocada, ni despedida. Se quedan en un limbo. Este jueves, cinco de octubre, sabremos qué pasa finalmente con estos trabajadores. En este enlace tienes más detalles sobre este conflicto laboral.

Cada vez que habla sube el pan

Nosotros estamos trabajando en un montón de cuestiones, siendo muy sensibles a la situación en las que están muchas familias españolas Alejandra Kindelán — Presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB)

Pues deben ustedes de trabajar más, señora Kindelán, porque no se ve esa sensibilidad. Lo que sí vemos es que el precio de las hipotecas está imposible, de hecho, el número de préstamos hipotecarios concedidos en julio se hundió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado. Esta fuerte caída interanual da continuidad a una racha de 6 meses consecutivos de retrocesos. O que cada vez es más difícil (y caro) que una empresa consiga un crédito de una entidad financiera: se redujeron un 4,1% en agosto, tras ocho meses consecutivos bajando. En esta información lo hemos contado. Pero además, todavía no han trasladado a los depósito la subida de los tipos de interés que si han colocado en las hipotecas: el euríbor vuelve a subir en septiembre al 4,14% y encarece las hipotecas variables otros 2.000 euros al año. Hay que trabajar más esa sensibilidad bancaria, todavía no se ve.

Hablando de bancos, esta no ha sido la mejor semana para el BBVA. Por un lado, el juez del caso Villarejo cita como testigo al actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, por los encargos de la entidad al comisario. Por otro lado, elDiario.es hemos publicado una exclusiva de calado por una historia que te hace creer en la Justicia: la pelea de dos niños huérfanos contra el BBVA que ha aumentado la factura de los bancos que usan cláusulas abusivas. El Tribunal Constitucional da la razón a dos menores de edad que, tras la muerte de su padre en un accidente laboral en 2012, se enfrentaron a una ejecución hipotecaria y peleaban para que el banco pagara las costas del proceso judicial. Tremendo.

Entrepreneur

Una de las constantes del mundo neoliberal es la queja por la constricción para los negocios que supone la regulación y las leyes. No hay tertuliano neoliberal que no llore un día sí y otro también por el supuesto exceso de normativas, los peligros de la burocracia y el abuso de los poderes públicos que coartan la libertad de empresa. Todo queda en silencio ante una tragedia como la ocurrida en las discotecas de Murcia. El propietario de las salas donde han muerto 13 personas es el empresario Juan Inglés Rojo. Los locales no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022. Nuestro 'Entrepreneur' de la semana administra más de una decena de sociedades, la mayoría sin aparente actividad, dedicadas a variados sectores: inmobiliario, comercio de equipos informáticos, “actividades jurídicas”, préstamos o venta de productos de metales preciosos o hierro y “concesión de avales”, además de la restauración. Aquí tienes un reportaje de la vida empresarial del dueño de las discotecas donde han muerto 13 personas.

La verdad es que esta sección, donde hablamos de nuestros empresarios y directivos preferidos, se la podríamos haber dedicado esta semana a Florentino Pérez, por el décimo aniversario del caso Castor: un agujero multimillonario para el contribuyente y sin responsables; o a Sam Bankman-Fried, el niño gurú de las criptomonedas que quebró su plataforma FTX y se llevó por delante miles de millones de sus clientes. Empieza el juicio por el que le piden 115 años de cárcel. Pero por la gravedad de lo que ha pasado en Murcia, hemos optado por señalar a Juan Inglés Rojo.

Letras que son un tesoro

“La precarización de la profesión periodística es una de las principales herramientas de censura”. Esta es una de las ideas que Yago Álvarez, periodista de El Salto, desgrana en su libro 'Pescar el salmón' (editorial Capitán Swing), que recomendamos esta semana. Un libro para comprender cómo funciona la “maquinaria de generación de narrativas y de historias que busca promover una opinión pública, a través de la voz experta, de la opinión, del análisis, de los informes de los think tank o grupos de pensamiento, que pertenecen a patronales o bancos” a través de los medios de comunicación. Una herramienta para estar preparado ante la “grandísima ofensiva neoliberal y reaccionaria” que azota Europa. Aquí tienes una entrevista con Yago Álvarez sobre su libro y más cosas.

Bien público

Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta maravilla que ha hecho el equipo de Datos de elDiario.es. Un reportaje donde puedes saber cuánta gente cobra más y menos que tú, averiguar cuál es tu posición en la escala salarial de España y comparar tu sueldo con el resto de asalariados españoles a partir de los datos de 13 millones de trabajadores en la declaración de la renta de 2021. Con esta información interactiva se descubre la triste realidad de las remuneraciones en España: los salarios de más de 36.000 euros brutos ya están entre el 20% de personas que más cobra. Para que luego vengan los de siempre hablando de moderación salarial. Si tienes cinco minutos no dudes en leer y jugar con este reportaje interactivo de Raúl Sánchez, Victòria Oliveres y Ainhoa Díez.

Nos gusta la competencia

Esto es todo por esta semana. Si tienes propuestas o ideas nos puedes mandar un correo a contraoferta@eldiario.es. Hasta el jueves que viene.

¡Buena semana!