Aquí huele a muerto y no quiero señalar

A ver. Por riguroso orden de aparición. Primero, la amnistía. Que viene cargada.

Abc. El director, Julián Quirós: “Puigdemont ríe. Pedro Sánchez ha modificado la legislación para borrar todos sus delitos y convertir al verdugo en víctima”; Juan Ferrnández-Miranda, adjunto al director: “Qué error, qué inmenso error: la deslealtad cambia de bando. Sánchez ha humillado a ese Estado que, tal vez por ingenuidad, no supo embridar al nacionalismo”; Ignacio Camacho, que por breves tiempos también fue director del medio: “El gorro de Napoleón. Sánchez ha entendido el resultado electoral como un referéndum para reinterpretar a su antojo el Estado de Derecho”; Salvador Sostres: “Por qué caerá la ley de amnistía. En la raíz de estos pactos está esa obsesión tan catalanista por ‘blindar’ (…) Cuando asoma lo blindado, el día suele acabar en recuento de cadáveres”. Fin de citas de Abc con Carlos Herrera, el locutor más rico de todos los locutores: “¿Cómo quiere el señor la amnistía? Todo junto y revuelto es un delirante monumento a la corrupción y un insolente insulto a los españoles”.

No se crean que el resto de tropa de la legión patriótica -¡atenta la compañía, presenten armas, ar!- baja el nivel. Editorial de El Debate: “Pedro Sánchez traiciona a España. Es inadmisible que todo un presidente se compre el cargo regalándole impunidad a quienes, lejos de renunciar a algo, redoblarán su desafío”. Sus firmas. Gabriel Albiac: “A la amnistía de Puigdemont podrán acogerse cuantos, desde el partido y el círculo personal de Sánchez, mercadearon cadáveres por papel moneda”; Luis Ventoso: “El autócrata gana el primer asalto. España ya no goza de un sistema limpio de libertades y derechos (…) una autocracia donde los intereses arbitrarios del mandatario priman sobre las leyes”. Y Mayte Alcaraz: “Por siete cochinos votos. Manchado de corrupción hasta las cejas, el PSOE sanchista va a pagar –deslegitimando nuestra justicia- el rescate a un prófugo para que mantenga en el poder a su inmoral líder”. El Mundo. Editorial: “El día de ayer marcó un hito de insólita gravedad en la historia de España. Con la aprobación de la Ley de Amnistía (…) el Gobierno socialista ha sellado su ruptura con los consensos constitucionales y ha hecho efectiva la peor de las corrupciones”. En el mismo medio, Federico Jiménez Losantos: “Sánchez se proclama dictador. ¡Impidamos su dictadura! Puigdemont ha investido dictador a Sánchez sólo para liquidar nuestra nación y nuestra libertad. Y el dictador y su banda están encantados”.

En La Razón, su director, Francisco Marhuenda: “Los juristas que mancillan sus togas. La amnistía es una decisión injusta, que solo será constitucional si Conde-Pumpido y los magistrados sanchistas del Constitucional adoptan una decisión que valide tamaño despropósito”. El Confidencial. Rubén Amón: “El amnistiazo. Sánchez encubre el escándalo de la corrupción con uno aún mayor, cediendo a las condiciones de Puigdemont para blindarse a sí mismo y degradando la dignidad de la democracia y frivolizando con el delito de terrorismo”; Ignacio Varela: “Un adefesio jurídico y una atrocidad política”. Libertad Digital: “Amnistía: Rejón de muerte contra el Estado de derecho. Un paso más en ese golpe en el que el presidente se coloca por encima de ley y se pasa del imperio de la ley al imperio de Sánchez, una obscenidad sin precedentes”; Cristina Losada: “No tienen vergüenza. Una cerdada política siempre se hace con plena conciencia, y exactamente así, con plena conciencia, ha perpetrado la Ley de Amnistía el partido de Pedro Sánchez”. Y Antonio Robles: “7-M, un 2 de mayo al revés. Hoy Pedro Sánchez, encarnado en Fernando VII, ha dado una coz a la Constitución del 78, como el felón se la dio tras su vuelta al trono, a la de Cádiz de 1812. Así pagan todos los traidores a los pueblos ilusos”.

Vamos acabando este apartado. Okdiario. Eduardo Inda: “Desgraciadamente, Puigdemont es el puto amo de España…, gracias a Tejerito Sánchez. Tenemos el segundo 23F de la democracia. Sánchez es una suerte de Tejerito postmoderno que ha tirado a la basura el Estado de Derecho, la separación de poderes, que ha dejado en papel mojado el Código Penal y que ha reducido a los jueces a la condición de auténticos monigotes”; editorial: “No hay amnistía para tamaña traición, Pedro Sánchez”. Titular imperdible: “La amnistía de Sánchez a los separatistas permite la tortura ‘si no supera un umbral mínimo de gravedad’”; o Frank Carrillo: “Cargarse la democracia es de izquierdas. El Gobierno del PSOE ha legalizado la corrupción y elevado la delincuencia a los altares de la ignominia política como ningún país ha conocido, salvo las repúblicas cocoteras donde anidan Zapatero y Garzón”. Restos. Vozpópuli, editorial: “Sánchez es ya un gobernante que carece de toda legitimidad para seguir llevando el timón del país y cuya única salida digna sería la dimisión”. Y un titular: “Puigdemont seguirá apretando a Sánchez: ahora exigirá el cierre de la Audiencia Nacional”. The Objective. Joseba Louzao: “Siete votos y la psicología de la estafa. De escándalo en escándalo, el trumpismo y el sanchismo se van pareciendo cada día más”.

Para rematar con brío, la fresa que adorna el pastel de nata. Periodista Digital. Eurico Campano: “¡Sánchez a gusto en Brasil mientras se abre otra vez de piernas con los golpistas!”

Del caso Koldo habrá que hacer una selección muy aquilatada porque tendríamos toneladas de estiércol. Muestra limitada. Empezamos por Francina Armengol.

El Mundo. Maite Rico: “La lección de miseria moral de Francina. No sé qué es peor: si estar bajo sospecha por presunta malversación o mentir”. Okdiario, Ignacio Centenera: “Un personaje así desnuda su incapacidad cada vez que habla o cada vez que se somete a exposición pública. Y eso sin entrar en su vestido. ¡Desde luego la próxima vez mejor oír sus declaraciones por la radio!”. Y en La Razón, el director, Francisco Marhuenda: “Otra opción es que tenga un gesto de dignidad (Armengol) y se vaya a trabajar a la farmacia propiedad de su padre. La política española se lo agradecería”. Más del mismo autor: “La beata Francina de Inca, protectora de los Koldos. Tras escuchar atentamente el esperpento protagonizado este martes por la pancatalanista presidenta del Congreso, Francina Armengol, no cabe otra salida que beatificarla”; Julián Cabrera: “Francina, manual de ‘okupación’”. Okdiario. Carlos Dávila: “La mudita Paquita abrió el pico. Por ahora, sin embargo, el presidente fugado a Iberoamérica, Chile y Brasil, a un viaje absolutamente prescindible para abrazarse con sus congéneres, los leninistas impresentables Boric y Lula da Silva, no tiene la menor intención de terminar con la carrera sectaria de la mudita (…) Con Armengol fuera, su último paraguas institucional sería el Rey, que bastante tiene el hombre para preguntarse -digo- en qué mala hora se avino a acceder a la abdicación precipitada de su padre”. Vozpópuli. José Alejandro Vara: “Francina Armengol, esa folclórica desgarrada”. Final de párrafo molto vivace. La Gaceta. Toni Cantó. ¿El auténtico? Síííí: “Armengol es Ábalos travestido de mercadillo. Chanchullera, tabernaria aficionada a las copas de madrugada cuando a todos nos estaban vedadas, protectora de proxenetas y puteros”.

Pero la verdadera pieza a cobrar es Begoña Gómez. Así que barra libre.

En El Confidencial, Pablo Pombo: “Begoña Gómez ya genera una amenaza existencial que, en estos momentos, parece imposible de evitar”. Otro titular: “La estrecha relación con Ábalos y las reuniones de Begoña Gómez con el comisionista del Ministerio de Transportes han abierto una crisis inédita para la Moncloa”. Abc. Juan Fernández-Miranda: “El sanchismo hace aguas: Moncloa, Ferraz y la mujer del presidente. El presidente del Gobierno debe aclarar en persona las dudas razonables sobre la relación profesional de su mujer con empresas y su contacto con el conseguidor del caso Koldo”. Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital: “Sánchez Enterprise, Begoña Airlines & Moncloa Junction. La legislatura se anuncia de absoluta putrefacción institucional”. El Debate. Mayte Alcaraz: “Sobre su papel (Begoña Gómez) se ciernen muchas sombras. Medios franceses insisten en que su figura es clave para explicar el cambio de postura de Sánchez con Marruecos”. Mismo medio, todavía más impetuoso. Antonio R. Naranjo: “A Gómez, y a su marido, hay que sentarlos en una Comisión de Investigación, en un banquillo o en las dos cosas. Y preguntarles si todo esto lo hicieron gratis o si, también ellos, se han lucrado con esta mafia repugnante que vio en la muerte y el virus una magnífica oportunidad para enriquecerse”.

Y a pelo, los azotadores de Pedro Sánchez. Porque sí.

El Mundo. Albert Boadella: “Pedro Sánchez significa el símbolo de la amoralidad, es un amoral químicamente puro”. La Razón. Entrevista a Federico Jiménez Losantos: “Pedro Sánchez es el mayor traidor que ha tenido España. Es un traidor por vicio”. Okdiario. Jimmy Giménez-Arnau: “Sánchez apesta a cadáver (…) Un Sánchez fuera de sí y cercado por sus ministros corruptos ve encallar la legislatura, que sin duda se irá a pique. Todos los sondeos, a excepción del que el capo de la mafia le dicta a su esbirro del CIS, vaticinan el naufragio, el apoteósico hundimiento del sanchismo”. Y ahora, en largo, El Debate: “La sentencia de los ERE ya debía haber provocado la marcha de Sánchez, pero consiguió mantenerse gracias a los intereses de la banda”; Luis Ventoso: “El líder ‘progresista’ del orbe resultó ser lo que parecía, un chanchullero amoral, cuya palabra es hoy calderilla y que avanza hacia un acantilado acompañado de un casting de mediocres”; más de Luis Ventoso: “Tremendo que para satisfacer el ombligo de un ególatra que perdió las –extrañas– elecciones del 23-J, el PSOE mueva la colita como un caniche y le lama los zapatos a tan atrabiliario y pequeño déspota”; Ramón Pérez-Maura: “Sánchez es Nerón. Sánchez está cargándose una democracia real mientras toca la lira contemplando el pavoroso fuego que está generando en todas las instituciones”; Eduardo Coca Vita: “Mi último aporte a este diario concluía que somos pastoreados por un loco de atar y palmario mendaz con trasfondo de malicia por desequilibrio emocional y volitivo, cuya turbación mental merece la incapacitación”. Y José Alejandro Vara en su papel: “Hasta aquí llegaste, Pedro. Todos los dedos de la acusación le señalan, todas las sospechas le envuelven (…) Intentará vanamente demorar su salida, inundará de lodo y detritus al partido de la oposición, pero se sabe protagonista de una historia que ha concluido. Abjuró del honor y se abrazó a la infamia. Pedro, hasta aquí llegaste”.

Fuera de carta. Jesús Cacho, Vozpópuli: “¿Está muerto el caimán? Semana en la que el PSOE nos ha ofrecido el espectáculo de miseria que merecemos por haber consentido la toma del poder por un personaje menor, un psicópata devenido en pequeño capo mafioso con banda propia y el apoyo de casi 8 millones de votos, dispuestos todos a repartirse el país. Un Gobierno de delincuentes para un país de idiotas. Remedando a Cioran, una civilización exhausta rendida a su bárbaro”.

Y ya. Basta.