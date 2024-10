Un lío, ya no sabemos si Sánchez es Txapote o Netanyahu

Avance para la próxima semana, Ábalos, Koldos y otros chicos del montón. Una pequeña muestra de El Mundo, que les ha dado poco tiempo.

Titular de lado a lado, el máximo posible, de la primera página de la web de El Mundo: “Se dispara el miedo en el PSOE por la 'trama Koldo' tras el informe de la UCO: ‘El problema es cuánto y qué queda por salir’”; Federico Jiménez Losantos en el mismo medio: “Lo que ayer se publicó y seguirá publicándose, porque nadie quiere ir a la cárcel o acabar en una cuneta, nos lleva a una certeza material: la mano que mece la pasta y negocia la impunidad en los casi infinitos casos de corrupción del Gobierno de Sánchez es, como era previsible, Sánchez. Se suponía. Se sabe”: y el editorial: “El único que siempre ha mentido es el presidente del Gobierno. Sánchez autorizó el viaje de Delcy, y lleva seis meses degradando la democracia para ocultar una verdad escandalosa”.

Pero la cosa esta semana ha ido más por ETA, “más viva que nunca”, que dice Isabel Día Ayuso, mucho más que en 1980, por ejemplo, año en el que la banda asesinó a 91 personas. Así que al PP y a Vox les ha caído la del pulpo por haber votado a favor –en Congreso y en Senado- de una iniciativa legislativa del Gobierno por la que se computaban a presos etarras los años de cárcel pasados en Francia, tal y como marcaba Bruselas. Vagos, ignorantes, pardillos, les han llamado sus propios soldados. Pero no se alarmen que los malos, los de verdad, los diabólicos, los sanguinarios, son los del gobierno socialcomunista bolivariano. Y más en concreto, para qué engañarnos, Pedro Sánchez, ese Lucifer desatado. Y colea la aprobación de otros textos como la llamada Ley Mordaza.

El editorial de Abc lo deja bien claro: “El error del PP tiene un recorrido infinitamente más corto a la responsabilidad política de Sánchez, que abre la vía para desmantelar una estructura legislativa decisiva para la derrota del terrorismo”. O aún más claro, Rebeca Argudo, también en Abc: “No es la misma responsabilidad la del timador que la del timado, no perdamos el foco”; Isabel San Sebastián: “Votos que chorrean sangre. El PSOE paga el chantaje de Bildu y escupe sobre los cadáveres de sus propios muertos con tal de que Sánchez sobreviva (…) Nuestros policías serán insultados, grabados o vejados por los amigos de Otegi con total impunidad, no podrán utilizar pelotas de goma para controlar disturbios como los acaecidos en Cataluña”; Ignacio Camacho: “El año que viene los batasunos podrán recibir con banderolas al tipo que le descerrajó la nuca –después de maniatarlo– a Miguel Ángel Blanco. Y a partir de ahí, en cuanto el PNV baje un poco los brazos, igual hasta lo nombran viceconsejero de algo”; Álvaro Martínez: “Al dictado de los malos. Dejar la seguridad de los ciudadanos en manos del 'comando' político de una banda terrorista es el 'rien ne va plus' de la ruindad política, el epítome de rendición ante los malos (…) La imagen de ahora de Marlaska con los pantalones por los tobillos ante Bildu afecta directamente al día a día de la seguridad de los ciudadanos”. Y atentos a la ignominia, que la cosa es de altos vuelos. Luis del Val. Título: “Cuando muere un policía...”. Texto: “Cuando te informan de que un Gobierno legítimo, con objeto de asegurarse el apoyo de otros grupos políticos, prepara unas leyes que desprotejan a quienes nos protegen, reflexionas que el egoísmo político no puede llegar a tan repugnantes cotas de miseria, que conservar el poder no significa que esté permitido enviar a hombres y mujeres a las lesiones, la mutilación, quién sabe si a la muerte, mientras los violentos se aprovechan de la falta de armas de estos soldados del orden, y crecerán los tumultos en la calle, las tropelías en cualquier lugar, y los delitos en todas partes”.

La Razón. Pedro Narváez: “Las rebajas de condenas a insignes presos etarras, por su ornamentado currículum de muerte, es una bofetada a la víctimas vivas y un incienso de veneno a las muertas. Los nuevos socialistas no recuerdan ni a sus propios difuntos (…) Nos estamos acostumbrando a la barbarie y el sinsentido por un ratito más en la Moncloa. Cada país merece su Netanyahu. Aquí lo tienen, meciéndose en los balcones de palacio.

The Objective. Fernando Savater, sobre el programa Salvados: “Ya me parecía abominable con su presentador anterior y no digamos en su etapa actual, llevado por un maleante moral sin escrúpulos de los que desdichadamente pululan por las televisiones ‘progresistas’ (…) Ahora una señora socialista, claro, se encarga en el País Vasco de facilitar la excarcelación de los asesinos contentos de serlo y un programa de mierda manipula a los escoltas más vulnerables para que insulten a quienes custodiaron”; Román Cendoya: “Sánchez cumple con ETA. El Gobierno excarcela a sus presos más sanguinarios. Así es esta izquierda inmoral, repugnante y sin ética. Colaboradores necesarios con banda armada Sánchez, sus voceros mediáticos y sobre todo sus votantes”.

Okdiario. Carlos Dávila: “Estamos a cien metros de sentenciar que ETA, la banda más asesina de la Historia de España, no ha existido. Tampoco Bildu, que es quien dirige la Seguridad del Estado (…) El relato (…) que se lleva desde que Zapatero se coligó con la banda. De nuevo, la narración abyecta ha cambiado el retrato ensangrentado de aquella desdichada calamidad”. Y muy enfadado con Feijóo: “El PP va a quitarle las uvas a la izquierda y enviará por la derecha a Vox a que se vaya a vendimiar. En esto consiste también ese giro, esa vista a la izquierda que Feijóo ha empezado a ensayar (…) Si son más tontos nacen oveja”; Fran Carrillo: “Que Sánchez libera a etarras con la misma tranquilidad que suelta a violadores ya está asumido. Es un genio del mal (…) Sabemos que Pedro está conforme con una España donde los delincuentes reinan en las calles por voluntad propia”.

En Libertad Digital están que se salen. Editorial: “La aprobación definitiva de este entuerto será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Sánchez, a quien, ciertamente, bien puede votarle Txapote”; Pedro de Tena: “Desde 2004 todo cambió. Hace veinte años, otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha lo que Jaime Mayor Oreja (…) llama un ‘proceso de maldad’ dirigido a blanquear a los asesinos y su causa, a abandonar a las víctimas y a destruir la Nación española (…) Y ahora, vemos cómo la maldad, repulsiva ya, de un Gobierno socialcomunista introduce cambios en textos legales para rebajar la pena de unos asesinos sin piedad e incluso para dejarles libres. Chapote, Cantauri, Anboto, Mobutu y suma y sigue”. Se lo vengo diciendo y no me hacen caso. A Agapito Maestre algún día le va a dar un jamacuco de aquí te espero: “La izquierda española es criminal y la derecha, sin duda alguna, es bastante estúpida, traidora a su electorado y emasculada. Entre el crimen de guante blanco de Sánchez y la incapacidad política, o peor, la carencia de coraje de Feijóo, el español de a pie intuye su negro futuro. Nadie nos salvará del desastre. Franco estuvo cuarenta años y esta gentuza seguirá toda la vida. La casta política en su totalidad es responsable de que sean excarcelados los sanguinarios más terribles de ETA. He ahí la prueba de que la nación no existe y el Estado está en manos de terroristas y separatistas”. ¡Jesús, qué hombre!

El Debate. Alfonso Ussía: “En el comedor de La Moncloa no caben más de doce comensales. Los Sánchez son cuatro; los padres dos. Suman seis. Y seis invitados completarán la mesa. Encantadores todos ellos. ‘Chapote’, ‘Anboto’, ‘Mobutu’, Bienzobas, Guridi y Lexuri Gallastegui (…) Para asesinar a tantos inocentes hay que trabajar mucho, y al presidente del Gobierno le conmueve el esfuerzo”; Ramón Pérez-Maura: “En las elecciones de 2023 se hizo viral la imagen de una pancarta que unos ciudadanos anónimos llevaron a un mitin de Pedro Sánchez. Se leía en ella ‘Que te vote Txapote’ (…) Mejor imposible. Txapote votó a Sánchez y Sánchez le ha recompensado junto a sus compañeros de armas y sangre derramada”. Con Vozpópuli acabamos este apartado. Su director, Francisco Rosell: “El nuevo pacto de la serpiente de Sánchez con Bildu tiene pelotas y no son de goma”; Miquel Giménez: “El comunismo siempre habla de los derechos de los asesinos, lástima que se olviden de los derechos de las víctimas (…) Está claro que la democracia no ganó a los asesinos de Miguel Angel Blanco. Ahí tienen lo de Patxi López, una vergüenza de vasco, de español y de ser humano”.

Páginas y páginas sobre Israel.

La Razón. Francisco Marhuenda: “El pueblo israelí lucha, una vez más, por su supervivencia (…) Un Estado en el que casi dos millones de palestinos viven plenamente integrados y gozan, como es lógico, de los mismos derechos y libertades que la población de origen hebrea. No existe ningún tipo de discriminación, porque todos son ciudadanos israelíes”; editorial: “Nuestro Gobierno ha perdido la capacidad de interlocución porque ha dado la espalda a Israel y así se lo han agradecido Hamas y Hezbolá. Su pulsión antisemita lo denigra y nos mancha a todos como nación”. Libertad Digital, que se desparrama. Florentino Portero: “Sánchez y Zapatero creen que islamismo y narcobolivarianismo son el futuro de la izquierda”; editorial: “Israel prevalecerá, pese al antisemitismo de medio mundo, pese al odio salvaje de sus fanáticos enemigos (…) ese milagro que el pueblo judío se ha concedido a sí mismo va seguir siendo lo que ha sido en sus 80 años de historia reciente: un lugar de libertad y tolerancia, un refugio para los perseguidos y un oasis de democracia, razón y verdad en mitad de un terrible desierto de intolerancia, oscuridad y dictaduras. ¡Am Israel jai! (¡El pueblo de Israel vive!)”; Matías Jové: “Son muchos y numerosos los encuentros, declaraciones públicas de mutuo apoyo y colaboraciones entre la dictadura cubana y Hamás y Hezbolá”.

La Gaceta. Toni Cantó. “Lo del socialismo y los terroristas es de aúpa. Este fin de semana se prepara una marcha terrorista en apoyo a los atentados de Hamás del siete de octubre. Menuda salvajada. Que algo así no se disperse a porrazos es una vergüenza”. El Debate. Zoe Valdés: “La paz solo llegará cuando Israel salga victorioso. Solo la victoria de Israel por encima de toda esta sinrazón salvará a la tierra, a los judíos, y salvará al mundo, trayendo de tal guisa la paz. (…) Gracias, Tsahal (Fuerzas Armadas de Israel); gracias, Benjamín Netanyahu. Am Israel Jai!”. Quizá ustedes, de inteligencia muy superior a la del Catavenenos entiendan la lógica de Antonio Naranjo: “Los mismos que consideran más peligroso a Colón que a Txapote tienen nuevo objetivo: ayudar a los que pusieron las bombas del 11-M” ¿?

Una pequeña joyita. Vozpópuli. Juan Abreu: “Barcelona, la ciudad más sucia (en muchos sentidos) frívola y antijudía de España, como era de esperar, llenó sus Ramblas de canallas que celebraban la violación de mujeres, el destripamiento de bebés, la decapitación de civiles, la ejecución, en sus propias casas, de familias enteras (…) Hablar de progresismo en la España sanchista es sumergirse en una charca putrefacta. Que te llamen progresista en España es hoy el mayor insulto”. Pero Abreu tiene soluciones: “El ejército israelí debe desalojar de Gaza hasta el último terrorista de Hamás y ocupar por un término de, digamos, 50 años prorrogables, la franja de Gaza”.

No se vayan angustiados. La muñeca gigante de la rifa de esta semana va para… ¡¡¡¡Luis María Anson, en La Razón!!!!:

“Al margen de sus errores –y todos los cometemos– varios historiadores de máximo prestigio consideran que Juan Carlos I ha encarnado uno de los cuatro grandes reinados de la Historia de España junto a los de Carlos I, Felipe II y Carlos III”.

Amén.