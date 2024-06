El sátrapa (Sánchez) nos meterá en la cárcel y nos arrancará las uñas

Dejemos al margen, cuestión de diabetes, la indescriptible descarga de la alegre muchachada de almíbar, toneladas y toneladas de tan empalagoso néctar, sobre la cabeza de Felipe VI, diez años en el trono. Lo han celebrado mucho. Que les aproveche.

Nosotros, a lo nuestro. Lo mismo les parece que el Cata empieza hoy algo disperso y quizá, vencido por la fiereza del ejército de las tinieblas ha cedido admitiendo su derrota con una dosis de caballo de batiburrillo y promiscuidad. No tanto. Comprueben que al final todo habla de lo mismo: la justicia, la política y el tiránico poder de Sánchez. Amén.

Por ejemplo, la sentencia del Constitucional sobre Magdalena Álvarez ha desatado una sórdida campaña en nuestros amigos contra dicho Tribunal. Abc pierde el norte, la cabeza y cualquier signo de decencia. Editorial: “O bien el presidente pudo conocer anticipadamente que Álvarez sería exonerada, lo que constituiría un verdadero escándalo, o bien pudo efectuar una orden pública, de inequívocas connotaciones coactivas, lo que también revertiría una excepcional gravedad”. Los articulistas Pedro García Cuartango o Alberto García Reyes, entre otros, se suman a la juerga. Por no hablar de Carlos Herrera, siempre a lo que manden: “La última demostración de servilismo baboso del tribunal (…) ha librado a Magdalena Álvarez de su condena en el caso ERE. Y un aviso: mal haría el PP en llegar a algún tipo de acuerdo para renovar el Poder Judicial sin tener en cuenta la trampa que les tendieron en el TC”. La Razón, Francisco Marhuenda, el director: “En esta ocasión [Conde Pumpido] ha decidido anular caprichosamente la condena de la exministra Magdalena Álvarez por el fraude de los ERE. A estas alturas podemos constatar que el poder de Conde-Pumpido es ilimitado y se ha arrogado una capacidad interpretativa que desborda las previsiones de la Carta Magna sobre las funciones de este Tribunal”. ¿Caprichosamente? El Confidencial. Javier Caraballo: “Magdalena y los santos inocentes de los ERE. El Tribunal Constitucional ha sido más severo e implacable con los jueces de los ERE que con los políticos condenados por ese fraude”. OKdiario. Título del editorial: “Sánchez y Pumpido tienen un plan para que no haya ningún socialista corrupto en prisión”. Vozpópuli. Titular: “Los fieles a Conde-Pumpido se imponen y anulan la condena de Magdalena Álvarez por prevaricación con los ERE”; su director, Francisco Rosell: “Pedro Sánchez quiere ser tan impune como sus socios amnistiados, con Conde-Pumpido de leguleyo”.

Y abierto el camino, el fiscal general o el Consejo del Poder Judicial. A saco.

Abc. Editorial: “García Ortiz debe dimitir. Nadie representa mejor la degradación institucional de la última fase de la presidencia de Pedro Sánchez que Álvaro García Ortiz. En más de cuarenta años de democracia, nunca un fiscal general desempeñó su papel de una forma tan servil y tan explícitamente alineada con los intereses del Gobierno”; Teodoro León Gross: “Don Alvarone acaba de regalar un triunfo simbólico a Moncloa, imponiendo su tesis por la mínima (…) No es raro que Don Alvarone, como Il Capo de Tutti i Cappi en La Famiglia, asumiera su cargo como fiscal general del… sanchismo”. El Mundo. Editorial: “El resultado es un dictamen sin fuerza ética que supone una victoria moral para los fiscales del 1-O. Su intachable compromiso como servidores públicos se acrecienta ante el menguante respeto que el servil fiscal general infunde dentro y fuera de su carrera”. Tan anchos. Libertad Digital. Editorial: “García Ortiz, el fiscal general arrastrado por el fango. Sánchez le mantiene porque debe ser imposible encontrar a alguien más dócil y predispuesto a ignorar o quebrantar la legalidad si es menester y lo manda el presidente”; Federico Jiménez-Losantos: “El fiscalone pillado prevaricando por orden de Sánchez para tapar el caso Begoña”. OKdiario. Titular: “Ya sabemos que eres un lacayo de Sánchez, pero al menos podías disimular, fiscal general”. El Debate. Titular extraordinario: “Los 17 fiscales que contradicen a García Ortiz, abren la puerta al Supremo para no amnistiar la malversación del 1-O”. O sea, que el Supremo debe atender no a los que han ganado, sino a los que han perdido. Guapa figura. Y, por fin, de togas variadas. En Abc se toman en serio hasta al juez Aguirre: “Estalla la trama rusa. No se trata ya de un asunto doméstico, sino de un problema estratégico que debería adquirir una importancia específica en la política”. Y su simpar corresponsal en Washington, David Alandete, rubrica la capital importancia del bodrio: “Las fechas de la trama rusa: un alud de pruebas”. Del Consejo del Poder Judicial. El Mundo, Federico Jiménez-Losantos: “Rendir el CGPJ mataría al PP como alternativa a Sánchez”. The Objective. Titular: “Tensión en el PP ante un posible pacto sobre el CGPJ: ‘No se puede negociar con el tirano’”. El Debate. Antonio R. Naranjo: “Que dure el bloqueo del Poder Judicial. ¿Cómo se va a pactar nada judicial con Sánchez cuando solo quiere en la Justicia a mercenarios obedientes?”; Luis Ventoso: “Si cae también el Supremo, apaga y vámonos. El recital que están dando el TC y la Fiscalía al servicio de Sánchez explica su apremio por hacerse también con el control del Consejo del Poder Judicial”. Libertad Digital. Emilio Campmany: “Está empezando a aflorar una trama de corrupción de la que él [Pedro Sánchez] es sin duda el cabecilla. Para cuando sea evidente su responsabilidad, tendrá que tener al Poder Judicial bajo control (…) El caso es que Feijóo no debe en modo alguno ceder”.

Que nunca nos falte la sección insultos, este Sánchez es de lo que no hay. El Mundo. Andrés Trapiello: “Es prioritario, pues, desalojar al navajero (democráticamente, nadie lo duda; porque irse por su cuenta no lo hará, esa decencia no la conoce y es ya tarde para aprenderla). Ha sido el político que más reyertas ha provocado en España en estos últimos 40 años”; Santiago González: “No soy partidario de afirmaciones muy tajantes, pero si es usted partidario acérrimo de Sánchez es usted un corrupto o un imbécil. O mitad y mitad, que también cabe”. Maite Rico: “Llevamos seis años con un presidente que encarna los peores vicios del autócrata: la mentira, la arbitrariedad, el nepotismo, la opacidad y el abuso de poder. Que ha colocado la gestión del país en manos de sectarios incapaces. Que ha propiciado un ecosistema donde prospera el arribismo y la cobardía. Y que se degrada, y nos degrada, defendiendo la corrupción: la suya propia, con esa venta de amnistía por votos, la de su entorno y la de su partido”. La Razón, José Antonio Vera: “Venezuela fue no hace demasiado tiempo la democracia más avanzada de Latam, y hoy es una autocracia rayana a la tiranía (…) En Argentina iban por el mismo camino, hasta la derrota de Alberto Fernández, que ahora asesora a Sánchez. También le asesora Zapatero, a su vez consejero áulico de Maduro. Zapatero es la cabeza visible del Grupo de Puebla, antes Foro de Sao Paulo, en el que peronistas, chavistas, podemitas, comunistas y socialistas se han hecho fuertes exportando su estrategia de control total al continente y ahora a España”. Libertad Digital, Emilio Campmany: “[Sánchez] Es tan ruin, mezquino y detestable que no se da cuenta de que, a la larga, a nadie le gusta relacionarse con quien ofrece prestaciones inconfesables a bajo precio”; Pedro de Tena: “Sánchez está convirtiendo a España en un saco de mierda. No hay otro remedio. Hay que obrar. Esto es, echar a Sánchez y limpiar de mierda el saco nacional.

A ver, que The Objective requiere párrafo para ellos solos. Félix de Azúa. “El Farsante de Moncloa es un pésimo gestor y su equipo, elegido por la adhesión al Régimen, pero no por su capacidad técnica, es un colosal conjunto de inútiles (…) el Farsante echará mano de las leyes de amordazamiento de la prensa y los medios de comunicación. Pero quizás ese fuera el último movimiento, antes de lanzar a sus seguidores a las calles armados de picas en cuya punta sangren las cabezas de sus odiados opositores, algo que acarician buena parte de sus socios. Cada vez está más cerca la imagen oronda, satisfecha, caníbal, de Maduro”; Fernando Savater: “Les imaginaba en algún momento frente al televisor, oyendo las imperturbables mentiras del presidente Sánchez, a cuyo lado hay una especie de mono con rizos, chillón y gesticulante, que amigos con mejor vista que la mía se empeñan en decir que es la vicepresidenta”; Daniel Múgica: “No se puede tener menos cerebro que Yolanda Díaz y más ambición que la dirección nada socialista del PSOE. El partido de la falsa izquierda va a torcer el pulso a la nación apropiándose del poder judicial. Victor Orban y Pedro Sánchez son dos gotas de agua, dos líderes de la regresión y de la falta de libertades, de todas, incluida la de prensa, hoy amenazada”; Antonio Elorza: “Sánchez tratará de remover todos los obstáculos institucionales y legales que amparan la actitud opositora y ponen límites a su arbitrariedad (…) Es lo que están haciendo en otras partes del mundo gobernantes autoritarios como Narendra Modi en India o Viktor Orban en Hungría”.

Y otro para Okdiario, El Debate y Vozpópuli, no se vayan a molestar. Del primero. Carlos Dávila: “El [Rey]sabe que está ya el primero en la lista de espera para ser sacrificado Los matarifes han laminado todas las instituciones posibles y el jefe del bombardeo, el sujeto que atiende por Pedro Sánchez, se dispone a esquilmar a los heroicos jueces que cumplen con su deber y a toda la Prensa libre, a todos, los medios y periodistas desafectos incluidos. Como Sánchez y sus abyectos conmilitones son maestros en disfrazar sus propósitos han denominado al objetivo: ‘Paquete de calidad democrática’”; Jimmy Giménez-Arnau: “Pedro Sánchez es un macarra encapsulado en sus propios parámetros de necedad. Habla mal de todos, desde el Rey hasta los jueces y los periodistas que lo critican. No empatiza con el pueblo ni con las hortalizas que planta. Nació para odiar y ser odiado, sus aduladores lo detestan y no controla ni a su mujer (…) Te vamos a correr hasta Caracas, inquisidor, pecho frío. Llévate a tus chonis de mercadillo en el cohete y que vitoreen a Maduro en su infierno tropical, cacho gafe”. El Debate. Mariano Gomá: “Los convulsos acontecimientos que estamos sufriendo por la perversidad y egolatría no de un trilero del fango sino de una verdadera máquina de maldad (…) ahora, perdido en su propio laberinto, herido de muerte y en el inminente ahogo de su movedizo cenagal, intenta sobrevivir amenazando con la destrucción de todo lo poco que todavía no ha podido incendiar y enterrar. Todo animal herido es peligroso y mortal pues se revuelve rabioso y ataca ciegamente al igual que quien ve amenazada su camada o unidad familiar, aunque ésta sea ni más ni menos que una banda de vagos y maleantes aprovechándose del poder del caudillo, su caudillo”. ¿Y qué tal esta lección de historia de Antonio R. Naranjo?: “Aquel 2014 se perpetró el primer gran golpe del populismo, con la abdicación forzada de Juan Carlos I, víctima germinal de un proceso de sustitución de la democracia liberal nacida en el 78 por un régimen frentepopulista que entonces arrancó y ahora está a punto de imponerse”. Vozpópuli. José Alejandro Vara: “Un totalitario desaforado y rabioso, que acaba de anunciar su ofensiva inclemente contra medios y jueces (…) Sánchez se aferra ahora con saña a la incierta poltrona, no solo porque es un yonqui del poder, sino porque no pinta bien el horizonte judicial de su familia, y el suyo propio”; Juan Abreu: “Causa cierto estupor que los españoles sigan creyendo que se celebrarán elecciones generales independientes en España en los próximos años (…) ¿Qué impedirá a un tipo que ha demostrado repetidamente que es capaz de cualquier cosa para permanecer en el Poder, carente de límites morales, controlar o manipular el resultado de unas elecciones?”¿Llegamos a este punto tristes o enfadados? ¿Nos han vencido los cenizos? De eso, nada. Arriba esa frente y sonrían al futuro. Algunas bromas escritas en serio:

Abc. Álvaro Martínez: “La sonrisa de Begoña Gómez en palacio no es más que una mueca de burla de la jactancia que define al sanchismo”; Ana I. Sánchez: “Con Sánchez nos cierran hasta las fábricas”; Ángel Expósito: “Me pregunto si nos va a mandar a Súper Yoli, a Rufián o a uno de los secuaces de Otegui para que nos dicten los temas a tratar en las tertulias y editoriales”; Federico Jiménez Losantos en El Mundo: “En la genuflexa entrevista concedida por Pedro Fango Sánchez al director y a una notable prosista de La Vanguardia, ambos acreditaron su capacitación para las futuras checas que eliminarán del paisaje informativo a los medios descarados, no a esas grandes fábricas de la ocultación de los delitos políticos, entre las que destaca el diario de Godó”. La Razón. Titular: “Sánchez permite que Junts acuse a Extremadura y Castilla y León de beneficiarse de la financiación a costa de Cataluña”. ¿Qué querían? ¿Qué le disparara? El Debate. Alfonso Ussía: “Lo lamentable del ministro de Averías Ferroviarias, Óscar Puente, no es su parecido con los primates, sino su comportamiento. Ha completado su homonización pero no su humanización”. Libertad Digital. Daniel Rodríguez Herrera: “Naturalmente, como liberal, persona pacífica en general y defensor del Estado de derecho, no puedo decir que me guste, pero tampoco puedo negar que el efecto civilizatorio que tienen un par de guantazos bien dados está en la base de que podamos tener una sociedad mínimamente pacífica y libre”: Titular: “España, en el pódium de la miseria”; otro: “Sánchez destroza el alquiler y el acceso a una vivienda”; éste de Carlos Cuesta: “Junts pisa el acelerador: exige a Sánchez que reconozca la vía Kosovo para crear una Cataluña ‘soberana’”. Okdiario. Titular: “El Gobierno acusa a Milei de ‘dilapidar derechos’ mientras Sánchez se rinde al emirato de Qatar”; otro: “Sánchez diseña un plan de ‘resiliencia’ que equipara las noticias ‘engañosas’ con el terrorismo”; más: “¿Se atreverá Maduro a denunciar a Sánchez por plagiario?”; seguimos: “Marlaska: como ministro, una birria; como persona, todo un cobarde moral”; “El Gobierno abre otra vía guerracivilista: inicia el proceso judicial para extinguir la Fundación Franco”. ¿Y éste?, también del mismo medio: “La cesta de la compra sube un 10%: los españoles pagan más por menos mientras el Gobierno culpa a Ucrania”.

Ojo a lo que dice Juan Carlos Girauta en El Debate. Es verdad, no tiene ninguna gracia: “Vito Quiles bajo seria amenaza. Dado el historial del PSOE, que asesinó a uno de los líderes de la oposición en 1936 provocando la guerra civil que tanto había perseguido Largo Caballero; que había amenazado de muerte previamente en las Cortes a la víctima”.

Así son si así les parece.