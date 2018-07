Botas Kayland Impact GTX

Las Impact GTX son unas botas outdoor para realizar excursiones por terreno variado, donde la ligereza resulta ser la característica más destacable. Su membrana de Gore-Tex nos permite disfrutarlas además en terrenos húmedos o con lluvia.



La marca Kayland nos tiene acostumbrados a un estándar de calidad elevado en toda su gama de productos, permitiendo que los practicantes de la montaña más avanzados dispongan de productos acordes al nivel de sus actividades. Esto no contradice el hecho de que la marca, dentro de su amplia oferta, atienda a un sector (cada vez más numeroso) que también practica la montaña y necesita un material que responda a sus necesidades.

Es precisamente en este punto donde podemos ubicar estas botas que, a priori, destacan por su ligereza y un diseño impactante que no pasa desapercibido.

Han sido principalmente desarrolladas para su empleo en terreno mixto, garantizando una excelente protección ante el agua y la humedad.



Campo de pruebas

En esta ocasión, las botas han sido probadas en terreno mixto, principalmente en excursiones sencillas de media jornada y jornada completa, salvando desniveles importantes en alguna ocasión, pero mayoritariamente andando por senda o prados de montaña.

La zona elegida ha sido el Pirineo y el Pre-Pirineo, durante los últimos coletazos de un invierno que se negaba a dejarnos, una primavera revoltosa con mucha lluvia y un preámbulo del verano con temperaturas algo elevadas.

Como puede apreciarse, ha sido un test en toda regla, probando de forma directa la eficacia de su membrana impermeable y transpirable, así como las desventajas que la misma nos puede ofrecer si la temperatura es algo más elevada.

No nos hemos dejado algunas pistas con terreno rocoso y descompuesto, para poder decir que hemos “catado” estas Kayland al máximo, sorprendiendo la respuesta de las mismas cuando acelerábamos el paso e incluso trotábamos con ellas.

Primera impresión

Impactante es la palabra que mejor define a mi parecer estas botas. Hay dos razones muy claras: un diseño atrevido combinado con una apariencia artesanal.

Destaca el excelente acabado, las costuras exteriores en piel de gamuza combinadas con materiales más tecnológicos de microfibra que mezclan tradición y modernidad.

Sorprende también la ligereza de la bota (580 gramos en la talla 11US), porque lejos de proporcionar poca protección al pie, su diseño envolvente y preciso le confieren una seguridad que se agradece.



La horma, otra de sus señas de identidad

Cuando realizas excursiones de una jornada, el pie acaba por hincharse ligeramente, algo que no es problema con el diseño de la horma de este calzado debido a que es ligeramente más ancha de lo que lo solemos estar acostumbrados.

Esto permite que el pie se ensanche “a gusto”, respire bien y no sufra presiones por la envuelta de la bota, confiriéndole además, un extra en lo que a estabilidad y eficiencia biomecánica se refiere.

El tobillo queda ajustado de manera muy precisa debido al relleno anatómico de la caña. Este diseño evita que existan puntos de presión, por lo que el resultado es un calzado realmente cómodo, incluso cuando se usa de forma casual en la ciudad.

Membrana interior

La membrana de Gore-Tex se fusiona con el resto de materiales de la envuelta de la bota, haciendo difícil detectar donde empieza una y acaba la otra. Esta característica evita que se sufran rozaduras o que simplemente se note la unión de ambas.

No voy a decir que sea como un guante, porque es más bien como si fuera un calcetín con suela.

Eso sí, los días previos al verano donde hemos alcanzado temperaturas de hasta 32ºC, han hecho que se produzca un pequeño efecto de recalentamiento del pie, por lo que da la impresión que la actividad con ellas a temperaturas algo elevadas no es muy aconsejable, y se recomienda decantarse en ese caso por un calzado mucho más ventilado.



Sistema de lazado

Los puntos de cruce del cordón se encuentran ligeramente desplazados hacia la zona exterior del upper, lo que permite que el puente del pie quede libre.

El sistema de lazado es muy sencillo de personalizar debido a que dispone de tres corchetes que facilitan el ajuste del pie según necesitemos más o menos control en la parte alta del empeine y en el tobillo.

Por poner un pero, diría que quizá son un poco largos los cordones y que una vez atados los sobrantes quedan colgando en exceso.



Tracción 4X4

Cuando hablamos de las Kayland Impact GTX lo hacemos de un calzado que combina tradición y tecnología. Éstas características están presentes en los materiales que componen su suela, donde, mediante la tecnología de producción de inyección directa en la parte superior de la misma, se logra mantener una relación óptima entre estabilidad y ligereza en todo el conjunto.

El único bloque se inyecta de forma precisa directamente en la parte superior, empleando poliuretano específico para proporcionar amortiguación, estabilidad y durabilidad.

La suela es Vibram New Makalu que, con su diseño particular de los bloques y el compuesto tan adherente, garantiza una excelente tracción y agarre en terreno embarrado, roca mojada y allí cuando la pendiente nos hace doblar la bisagra.

Curiosamente, este diseño, permite que la bota se limpie sola (autolimpiable), ya que al caminar elimina los restos de barro acumulados, consiguiendo que la “jefa” no nos riña cuando lleguemos a casa.



Conclusión

Llegados a este punto podemos decir que las botas Kayland Impact GTX nos permitirán afrontar itinerarios de montaña medios, excursiones en terrenos mixtos con sotobosque y roca, con diversas superficies y en condiciones de humedad y lluvia.

Alguna bajada realizada por terreno técnico y mojado (huyendo de un chaparrón), y corriendo al más puro estilo Trail Running ha constatado que la bota es, además de ligera, estable y muy reactiva.

Kayland ha estudiado un calzado ligero y de máximo rendimiento que garantiza un alto grado de confort incluso con un uso prolongado, gracias a la construcción y a soluciones derivadas del diseño de formas y materiales específicos.

Datos técnicos:

Género: Hombre

Construcción: Strobel/Injected

Forma: OUTDOOR

Superior: Piel gamuza

Membrana: GORE-TEX EXTENDED COMFORT

Entresuela: Injected Pu

Suela: Vibram New Makalu

Corte: Media caña Nos gustó:

- Su ligereza y amplitud de horma

- Su diseño moderno y tradicional

- La reactividad y amortiguación de su suela Para mejorar:

- La longitud de sus cordones