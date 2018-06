Tienda de campaña Vango Banshee 200. Ligera y funcional

En España, posiblemente la marca Vango no sea muy conocida, pero es muy probable que si tienes la oportunidad de usar una de sus tiendas de campaña en alguna ocasión, finalmente decidas hacerte con una de ellas. Fabricante de tiendas de campaña desde la década de los 60, Vango las produce tanto para uso familiar como las más técnicas tipo “expedición”, por lo que la selección de sus materiales es exquisita y sus componentes de alta calidad. En esta ocasión, el producto sometido a test ha sido la Banshee 200, una tienda pensada para su uso en tres estaciones con un peso muy contenido, y bastante cómoda para el alojamiento de dos personas.



ESTRUCTURA Y MATERIALES

La estructura de la tienda, túnel, es quizás la forma más adecuada para que nuestra casa campestre aguante con facilidad los vientos fuertes. Así mismo, la falta de estructura interna nos garantiza una habitabilidad total, y la falta de obstáculos en su interior. El espacio, lógicamente, será menos amplio que en otras tipo “iglú”, pero también es cierto que es proporcional a la ganancia de ligereza.

La Banshee 200 es de doble cuerpo: base y techo, solidarios si así lo deseamos, y lo aconsejable, por otra parte, para agilizar el montaje, con dos varillas preformadas, en unos 4-6 minutos estará lista para su uso. La base está fabricada con poliéster ligero de 70 deniers, y tiene una columna de agua de 6.000mm. El doble techo está fabricado con poliéster reforzado (Protex) de 70 deniers y una columna de 5.000mm. Las varillas, de aluminio Power-Lite 7001-T6, están acodadas y en diferentes colores para facilitar su reconocimiento. Independientemente, hay una que es visiblemente más larga que la otra, al igual que en la tienda, se aprecia la parte más estrecha de la ancha.

FORMA DE MONTAJE

El montaje es de tipo clásico, con vientos. Esto quiere decir que nos exigirá el clavado de piquetas, tanto en su base, como en el doble techo y vientos. Una vez fijada la base al suelo, pudiendo haber pasado las dos varillas con anterioridad o en ese paso, habremos de tensar los cuatro vientos que dispone en su exterior para terminar de montar la tienda. Sencillo, rápido, y si llevamos unidos base y techo, no hace falta pensar, solo clavar.

CLIMA

Una clásica tres estaciones sin duda. Perfecta para su uso en todo tipo de tiempo, en terreno firme y preferiblemente seco. La nieve, la aguanta perfectamente, cosa que es de agradecer, si pensamos que en primavera y otoño puede hacer acto de presencia en cualquier momento en montaña. Pese a haberla probado sobre terreno nevado, con resultados aceptables, no está pensada para ese uso, y el hecho de que haya que tensarla mediante piquetas al suelo para darle forma hace peligrar su estabilidad si se funde la nieve. En cambio, las buenas prestaciones de impermeabilidad que nos ofrece la hacen adecuada para esos meses o climas lluviosos en los que necesitamos algo más que un trozo de tela.

RESISTENCIA AL AGUA

Fundamental. Sin duda alguna, el hecho de que una tienda de campaña sea lo más resistente posible ante las inclemencias, especialmente el agua en forma de lluvia o nieve derretida, es un aspecto primordial a la hora de elegir nuestro modelo. La Banshee 200 aprueba con nota este apartado, contando que es una tres estaciones y muy ligera, ofreciendo unos valores de columna de agua de 5.000mm en el techo y 6.000mm en la base, valores más que suficientes para salir al campo con tranquilidad den la meteo que den.

Hay que recordar que la famosa columna de agua viene de una prueba consistente en colocar un tubo de 1 cm² de sección sobre la tela que se quiera probar, vertiendo líquido en su interior hasta que consigue traspasar el tejido. Cuanta más altura necesite el líquido para traspasar el tejido, más efectivo será frente al agua. A partir de 1.500 mm de columna de agua se considera impermeable un tejido. Eso viene a equivaler aproximadamente a lluvia ligera con viento.



VENTILACIÓN

Otro aspecto importante en una tienda de campaña, y que la Vango Banshee 200 cumple muy satisfactoriamente, es la ventilación. Seguramente pensemos en el tiempo caluroso, y la necesidad de que podamos crear corrientes que refresquen el ambiente. En esta tienda, esa necesidad está cubierta al disponer de una parte de rejilla en el interior que hará que el aire cálido salga por ella.

Por otra parte, por las noches, tanto por nuestra transpiración corporal como respiración, expulsamos CO2 y agua en forma de vapor que tienden a condensarse en el techo, produciendo el típico y molesto goteo que nos despierta con los primeros rayos de sol o al levantarnos y mover la tienda. La misma rejilla que hemos comentado con anterioridad evitará en gran medida ese factor.

También disponemos de una ventana de ventilación en la parte inferior, con mosquitera, y acceso al exterior si la abrimos totalmente, que nos ayudará en este aspecto igualmente.



ESPACIO INTERIOR Y ACCESIBILIDAD

Quizás sea el aspecto más ajustado de esta tienda de campaña. Está tan apurada y aprovechada, para ajustar piezas y peso, que no sobra el sitio. Justa para dos personas, si son de tamaño grande dormirán apretadas. La forma de dormir es del tipo “cabeza-pies”, para optimar el espacio. No hay ábside como tal, pero sí que hay cierto espacio entre las puertas interiores y exteriores, donde podremos guardar las mochilas una vez vacías, o casi. Dispone de cuatro

grandes bolsillos laterales al lado de las puertas donde guardar la mayoría de las cosas que llevemos en las mochilas.

Para acceder al interior disponemos de dos puertas simétricas que se pueden recoger con unos elásticos en el lateral. Ambas son amplias y con una fuerte cremallera que casi completa la elipse que forman, no molestando en absoluto una vez abiertas y recogidas.



EL PESO

Evidentemente, cuando vamos de trekking, con la bici y alforjas o a hacer el camino de Santiago, unos gramos más o menos se notan en la espalda, y mucho. Poco más de 2 kg es un peso muy bueno para una tienda de estas características, así que, de nuevo, damos el aprobado con sus 2.150 gramos.

LOS DETALLES

En este apartado destacaremos el sistema de tensado de los vientos, en los que se triangulan los del lateral grande, reduciendo de 4 a 2 piquetas mediante el sistema TBS II. La firmeza con la que se ancla la tienda al suelo nos deja dormir con total tranquilidad incluso con vientos realmente fuertes.

También tiene un amarre para bastón en las puertas exteriores, con el que fabricar un porche-sombrajo si así lo deseamos. No muy alto ni extenso, pero suficiente para darnos algo de cobijo bajo el abrasador Sol.

Así mismo, está certificada con los estándares europeos de seguridad EN5912 como material con efectos retardantes ante el fuego.

En resumen, una tienda de campaña ligera, práctica, resistente, que nos proporcionará cobijo seco y seguro en casi todas las situaciones que deseemos excepto en terreno nevado. De una relación calidad-precio muy difícil de batir, la aconsejamos para actividades de trekking, travesías, bicicleta con alforjas, incluso viajes en moto, en 3 estaciones si es montaña, y todo tiempo si podemos instalarla en terreno firme.