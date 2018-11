Zapatillas Vertex de Kayland

El terreno de juego y actividades en los que hemos realizado el test han sido el Pirineo navarro y aragonés, zonas de escalada de Levante y Andalucía, en marchas por montaña, aproximaciones y descensos a vías de escalada, alguna escalada fácil (IV+/Vº) en conglomerado y caliza, y durante largas jornadas, algunas calurosas, otras frescas y lluviosas, e incluso nos ha tocado movernos por neveros endurecidos en alguna aproximación.



Un aspecto que nos ha gustado especialmente del modelo Vertex es el hecho de que no lleve membrana impermeable. Podrá parecer raro, pero esa característica que tanto aprecia mucha gente, ha sido determinante para que en una zapatilla tan recia y de estas características no pasemos excesivo calor en los días más cálidos. Por lo tanto, ha sido clave para que no acabemos con los calcetines empapados en nuestro propio sudor esos días más calurosos, y cuando ha llovido muchísimo, o hemos metido el pie en un charco por encima del tobillo, el agua salga del calzado fácilmente.



Así mismo, tras haberlas usado durante muchas horas al día de forma continua, incluso poniéndonoslas tras escalar al sol con los pies de gato y sin lavarnos los pies, no han cogido olor, cuando en otros modelos similares con membrana suelen coger olor fácilmente.



Horma ancha, empeine alto.

Probablemente, con estas dos palabras mágicas, acabo de alegrar el día a los que, como yo, somos de pies complicados.

Curiosamente, las marcas italianas suelen fabricar horma estrecha, pero esta zapatilla, con un pie ancho y extremadamente cabo (altísimo de empeine), ha resultado muy cómoda, y he podido llegar al final del día sin los típicos dolores que te producen las botas normales.

La horma propia Tech Approach de construcción tubular consigue que el ajuste al pie sea “pura delicatesen”, consiguiendo de esta forma que la pisada sea precisa y efectiva.

En fin, una delicia al calzarnos las zapatillas. El ajuste, con el sistema de lazado que prácticamente nace de la puntera, es muy preciso, y se ve ayudado por las bandas laterales.



Construcción

Confeccionada con una mezcla de cueros y materiales sintéticos, en una perfecta combinación de los materiales empleados y un lazado muy preciso que nos garantiza una sujeción impecable, a la par que su durabilidad.

La entresuela, de un material microporoso, le da rigidez y versatilidad y permite que nos sintamos muy cómodos con ella. Tened en cuenta que su efectiva rigidez favorece el canteo, pero puede hacer que la gente con tobillos inestables pueda sufrir alguna torcedura por ese efecto.

Un tirador en la parte trasera nos facilita el calzado, a la par que nos permitirá cuando escalemos colgar las zapatillas fácilmente con un mosquetón en el arnés.



Suela



Calzada con la Vibram Gravity, los pasos de placa hasta V grado en caliza están garantizados… Damos fe.

Como ya hemos dicho, precisa y con muy buen “grip”, podremos llevarla tanto como zapatilla de aproximación en los tortuosos trepes y destrepes tipo “Los Galayos”, como en terreno asequible tipo cresta o trepadas de hasta IV grado con la garantía de que hasta en mojado no perderemos pie fácilmente.



Hablando de la estabilidad, y pese a ser una zapatilla bastante rígida debido a la entresuela microporosa, el sistema Ekso Tech, en el caso particular del tester, con ambos tobillos inestables, le ha funcionado a la perfección incluso en terreno de pedrera a velocidad. Muy destacable al tratarse de una zapatilla baja.

Para finalizar la parte técnica, remarcar que, con un peso en báscula de 489 gr amos para un número 44 EU, y pese a no ser de las zapatillas más ligeras de aproximación, cumple su función como tal si lo que buscamos es un calzado recio, que nos dure muchos kilómetros de camino y metros de trepadas por crestas imposibles.

Un plus que nos ofrece la marca es su fabricación en Europa, que nos garantiza tanto las altas calidades de materiales y construcción, como la tranquilidad de que las condiciones laborales de los trabajadores contratados son acorde a la norma europea.