Alex Txikon llega al campo 2 en el Ama Dablam

Buenas noticias desde los dos grupos pertenecientes a la expedición Road to Himalayas, liderada por Alex Txikon. Por un lado, el grupo de trekking compuesto por los montañeros con discapacidad de la asociación Amiab Juan Alejandro Martínez, José Urbano y Jesús Bermúdez, junto a sus monitores, lograban ayer llegar no sólo a Gorak Shep, cumpliendo así con el reto de superar los 5.000 metros de altitud, sino que después ascendían el Kala Pattar, a ¡5,300 metros! Este mirador es, en realidad, un hombro o contrafuerte del Pumori, ubicado estratégicamente frente al grupo Everest-Lhotse-Nuptse y que, por tanto ,ofrece una panorámica inigualable de las tres cumbres que, por ejemplo, no son visibles desde el campo base del Everest.

El momento ha sido muy emocionante. Los chicos están todos bien y como locos de alegría, según Ignacio de Zuloaga, que decidió en el último momento dejar el campo base del Ama Dablam y acompañarlos junto a los cuatro monitores y Oscar Cardo. “Ahora dicen que quieren subir también al Pumori,” comentaba Ignacio.

Mientras, en el Ama Dablam, Alex Txikon, Joanatan García, Félix Criado y Cheppal Sherpa, salieron finalmente el martes hacia el Campo 1 a pesar de un viento fortísimo que, según Alex, literalmente les tiró al suelo en alguna ocasión (él calcula que llegó a los 100km/h). Al llegar a dicho campo, a 5.400 metros, descubrieron que el viento también se había llevado tres tiendas y parte del equipo que otros miembros del equipo habían depositado el pasado domingo. "Dura noche," ha transmitido el vizcaíno vía satélite. Pese a todo, ayer por la mañana Cheppal y él seguían subiendo para fijar la ruta y portear material hasta el campo 2, a 5.900 metros. Cada uno iba cargado con dos bobinas de cuerda para ir equipando la ruta a medida que escalaban por la pared de mixto y roca.