Bittor Esparta y Ana Belén Argudo se imponen en la sala Climbat La Foixarda

La jornada del sábado 7 de septiembre, el Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda se llenó de jóvenes escaladores para la disputa de la segunda vuelta de la Copa de España de Escalada juvenil. La prueba contó con una importante participación: un total de 115 escaladores de todas las edades, desde la nueva categoría sub 14, pasando por la sub 16 y la sub 18, hasta la sub 20.

En la categoría sub 14, recientemente incorporada a la categoría juvenil, se vieron hasta dos Tops en la final femenina protagonizados por la andorrana Laia Taulats y Andrea Rodríguez. Cabe destacar que Taulats ya atesora una victoria de la primera prueba. Ainhize Belar completó el podio. En la masculina, la victoria fue para el pequeño Lau Macià, quien repite en el primer lugar de podio tras imponerse en la segunda prueba. Raúl Escribano y Manex Iñurrategui fueron el segundo y tercer clasificado.

En la sub 16, Gala Pérez fue la única en resolver la vía de la final. Haizea Oses, otra de las habituales en el podio sub 16, tampoco perdonó esta vez. Lucia Sempere firmaría el tercer lugar. Lluc Macià fue el mejor de su categoría. Didac Zamora y David López completaron el podio.

En la sub 18, Ana Belén Argudo fue la gran vencedora, encadenando todas las vías de las clasificatoria y también de la final. Un resultado que la hizo valedora de la medalla de oro. María Benach y Aida Torres, dos habituales en los podios juveniles, fueron la segunda y la tercera clasificada. En la competición masculina, Héctor Bazán no tuvo rival escalando con gran solidez. Pere Borrell y Aitor Martínez completaron el podio de una jornada en la que se notó la ausencia de uno los escaladores más potentes en esta categoría: Alberto Ginés.

En la sub 20, Rut Casas vuelve a lo más alto del podio. Antía Freitas, vencedora de la primera prueba, se colgándose la medalla de plata. Valery Alejandra González era la tercera en el podio de la sub 20. Enrique Bletrán repite en un podio de la Copa de España. El aragonés atesoraba ya un bronce de la primera prueba y se hacía esta vez con el oro, dos medallas que lo sitúan entre los favoritos a llevarse la Copa. Víctor López se llevó la plata y Pablo Rodríguez, segundo en la primera prueba, se colgaba el bronce.

Categoría Absoluta

Bittor Esparta y Ana Belén Argudo se imponían ene sta ocasión en la segunda prueba de la Copa de España de Escalada en una final que se resolvía sin Tops.

A las diez de la mañana del 8 de septiembre comenzaban puntualmente las clasificatorias absolutas de la segunda vuelta de la Copa de España de Escalada en dificultad 2019 en el Climbat de La Foixarda. Los equipadores, Sergio Verdasco y Felix Obrador, lograban que los escaladores y escaladoras se tuvieran que exprimir al máximo para llegar a la cadena en unas clasificatorias que estuvieron de lo más ajustadas.

Entre las finalistas femeninas encontramos a Aida Torres, Ana Belén Argudo, María Benach, Antía Freitas, Rut Monsech, Maja Jonjic, Evgeniia Studneva y Mari Carmen Alarcón. Finalmente, la victoria fue para Ana Belén Argudo, quien escalaba muy fino de principio a fin, salvando con solvencia diferentes pasos de talón a pesar de su lesión en la rodilla. María Benach coparía el segundo escalón del podio tras completar una escalada muy robusta. Se veía que llegaba fresca hasta el crux de la vía que resolvía con una alternancia de movimientos en estático. Aunque la catalana superaba el crux, se caía a tres cintas del Top. La tercera en el podio era la también juvenil Aida Torres, quien tras pasar primera el corte de las semifinales y competir también en la prueba de Copa juvenil disputada el día anterior se subía al tercer escalón del podio.

La final masculina estuvo protagonizada por Bittor Esparta, Álex Hernaández, Víctor López, Pau Galofré, Javier Cano, Martín Urrutia, Guillem Mosench y Alejandro Crespo. El puesto más disputado fue el tercero, Urrutia y Cano caían en el mismo movimiento, pero finalmente era Urrutia quien se subía al tercer cajón al haber progresado en menos tiempo. El gran vencedor de la jornada era Bittor Esparta quien, tras imponerse en las clasificatorias por la mañana, era también el mejor en las finales de la tarde. Las presas romas y los pasos largos de la vía azul de la final no fueron un problema para el escalador vasco que cuenta con una gran envergadura. Pau Galofré también se beneficiaba de su envergadura en esta vía, moviéndose con solvencia y solidez hasta caerse ya en la zona más alta de la vía, a tan solo un par de cintas de dominar el Top.

La tercera y última cita de la Copa de España se disputará el 23 y 24 de noviembre en la Sala X- Madrid de Alarcón. Pero antes tendrá lugar la cita más importante del año a nivel nacional, el Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad y Overall (Absoluto y Juvenil) y Paraescalada en la Sala Rocópolis de Pamplona, del 29 de octubre al 3 de noviembre.

La competición ha sido coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Climbat, partner oficial de la Federación. Además, la copa cuenta con el apoyo Adidas Five Ten y Entre-Prises como patrocinadores, y grandes marcas como Tendon, Ocún, Petzl, Climbskin, Singing Rock, Osprey, Edelrid y Goya, además de instituciones como el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Barcelona.