250 duatletas clausuraron el Du Cross Series en Madrid

Madrid fue testigo de la última jornada de duatlón cross del 2019. Tras recorrer 164,5 kilómetros en 7 citas a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, Du Cross Series bajó el telón no sin antes premiar merecidamente a los ganadores de toda la temporada que se deciden en base a los seis mejores resultados de cada participante. De esta manera, Jorge Aparicio Romeo y Paula Calonge García (18-29), Carlos Segura García (30-39), Manuel Díaz Román y Beatriz Molina (40-49), y Francisco Domínguez Chacón (50-70) se erigieron como los mejores de sus respectivas categorías.

En lo que respecta al V Du Cross Madrid, la sorpresa la puso Xabier Tijero, quien participando por primera vez en el circuito, se hizo con una trabajada, pero merecida, victoria: “Vine a Madrid a pasar el fin de semana y no quise dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la prueba”, explicó. Después de parar el crono en 1 hora, 3 minutos, 20 segundos, el deportista del Club Triatlón Ondarreta Alcorcón explicó que su estrategia consistió en “tener la cabeza fría y no tirar para adelante sólo en bici, porque era mejor conservar y aguantar en grupillo para guardar energías para el último sector”.

La otra vencedora destacada fue Beatriz Molina, quien, pese a contar con los puntos suficientes para liderar su categoría en la clasificación general, logró su quinta victoria parcial del año: “Estoy feliz porque empecé sólo con el objetivo del Du Cross y al final he hecho campeonatos del Mundo y de Europa dentro de mis posibilidades y nunca pensé que me pudiera ir tan bien”, declaró. La duatleta de la Peña Ciclista Lute Anguita alabó el trazado madrileño comentando que “me parece que está muy bien para hacer cuestas y para la bici, te salen unos entrenamientos muy buenos. Y además puedes venir con la familia, la zona está muy bien cuidada”.

Entrega de premios

El organizador del circuito Du Cross Series, Alfonso Gallego, fue el encargado de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que pudieron disfrutar de un completo avituallamiento con caldo Aneto y las bebidas isotónicas de Powerade. También recibieron una bolsa de regalos exclusivos, con un ejemplar del Diario As (medio oficial del circuito), así como la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses. Además, la cita se incluyó en el programa de eventos con buen ambiente de Coca Cola.