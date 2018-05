Du Cross se despidió hasta septiembre en Villanueva

Mañana primaveral en Villanueva de la Cañada que, con nueve ediciones en su haber, siempre ofrece una calurosa acogida a los duatletas de Du Cross Series. El recorrido, que discurrió por parajes naturales como el Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama o El Pinar, ofreció una experiencia variada con subidas duras, rampas y bajadas exigentes, pistas rápidas y curvas, así como un tipo de terreno variado con zonas sombrías y húmedas, y otras más secas.

La categoría masculina se decidió por segundos en el último sprint de una bonita pelea entre Javier Megía y el que a la postre subió al primer cajón del pódium, Eduardo Pérez. El duatleta del Club Dephion Performance resumió su participación en la prueba explicando que “nos hemos escapado en la cuesta más dura del circuito, llegando juntos a la segunda transición y nos la hemos jugado a la carrera a pie”. El madrileño reconoció que la táctica jugó un papel determinante en su victoria: “En una carrera tan corta, si te colocas bien y sabes lo que hacer, se puede ganar la carrera con una estrategia adecuada”, explicó.

Y si hubo emoción para decidir al ganador absoluto, entre las mujeres no hubo ninguna discusión con casi cinco minutos de diferencia entre las dos primeras clasificadas. La vencedora en esta ocasión fue María Fernández, demostrando su superioridad desde el primer momento y encabezando la clasificación en todo momento. La deportista del BullRider Team destacó la variedad del recorrido asegurando que “es un circuito muy bonito que este año, además, está muy chulo por todas las lluvias que han caído. Para mi es súper equilibrado, pero lo que más me ha gustado es la parte del río porque yo soy más rodadora y me gusta ir muy rápido con la bici de montaña”.

Entrega de premios

Rosa María García, concejal de deportes, fue la encargada de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, las bebidas isotónicas de Powerade, así como una bonita planta decorativa cortesía de la Fundación Jardines de España.

El próximo reto, en Tri Cross Series

El circuito de duatlones se reanudará el 8 de septiembre en Leganés, pero mientras tanto es el turno de los triatlones de Tri Cross que se desarrollarán en los espectaculares entornos naturales de Fuentidueña de Tajo (10 de junio), Navaluenga (24 de junio) y San Martín de Valdeiglesias (8 de julio). Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a cada prueba en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas Biciclaje, El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.