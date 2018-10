XXVII Jornadas de Montaña organizadas por Gailurra M.T. de Uribarri

Los días 7 y 9 de noviembre Gailurra M.T. de Urribarri celebra sus XXVI Jornadas de Montaña en la Biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao.

El miércoles día 7 noviembre tendremos ocasión de escuchar a Carlos Soria, veterano ochomilista, que nos hará llegar de primera mano sus aventuras en casi la totalidad de los techos del mundo.

El viernes día 9 de noviembre, Rocío Hurtado, Coordinadora del Centro A Lurte de la Estación de Canfranc (Huesca), cuyo fin es el estudio de la nieve y los aludes, nos deleitara con la charla Know before you Go, la cual es parte del programa de formación de la American Avalanche Association, del Utah Avalanche Center, que se impartirá por primera vez este año.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Esta actividad se realizará gracias al trabajo de los y las socias del club que invitan a todos aquellos interesados a participar y compartir una vez más juntos este espacio de encuentro.

Para más información: http://gailurra.org/