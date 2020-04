Se cumple la orden judicial de trasladar a los migrantes del CIE de Gran Canaria, una "ratonera" con contagios de COVID-19

Los inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CEI) de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria han sido trasladados la noche de este jueves a una residencia educativa, ha informado el magistrado que lo supervisa y que ordenó el martes su desalojo por contagios de coronavirus.



En declaraciones a Efe, el magistrado Arcadio Díaz Tejera ha indicado que 35 de los 44 inmigrantes que quedaban en el CIE han sido trasladados después de las 21.00 horas a la residencia y que en Barranco Seco quedan ocho, cuatro que estaban aislados porque habían dado positivo en coronavirus y otros tantos que están pendientes de saber si también han sido contagiados.



El magistrado ha recalcado que todos ellos, tanto los trasladados como los que quedan en el CIE, aislados, están en libertad y bien atendidos.



Así mismo, ha informado que otro de los inmigrantes del CIE que dio positivo ha sido derivado este jueves a un centro hospitalario y que de los ocho que quedan, los que están infectados ingresarán en un ser centro social o sanitario.



Los inmigrantes que se encuentran ya en la residencia educativa, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, son atendidos por voluntarios de Cruz Roja, que cuentan con equipos de protección individual, ha dicho el magistradoo.



Estos jóvenes están asintomáticos y disponen en la residencia con espacio suficiente para evitar los contactos.



El magistrado ha explicado que estos inmigrantes que dependían del Ministerio del Interior, pasarán a depender del de Migraciones, si bien su tutela le sigue correspondiendo, por lo que seguirá velando por sus derechos y condiciones de vida.



Díaz Tejera ha recalcado que se trata de un colectivo "bastante vulnerable" y más aún ante la situación generada por la pandemia de coronavirus.



El juez que supervisa el CIE había advertido este jueves de que emitiría un nuevo auto si no se procedía a dar cumplimiento de la orden que dictó el pasado martes de desalojo, porque el centro se había convertido en "una ratonera" donde proliferaban los contagios de coronavirus.



El objetivo de su auto era evitar más contagios, lo que no se podía conseguir mientras el CIE estuviera en funcionamiento.



Díaz Tejera informó la mañana de este jueves también de que un policía nacional de los que vigilan el CIE había dado positivo y que once inmigrantes habían contraído el COVID-19, siete de los cuales están ingresados en centros sanitarios.