Mel: "Espero al mejor Almería"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, espera este sábado "al mejor Almería", pese a haber encadenado dos derrotas en LaLiga SmartBank, un rival al que considera candidato "al ascenso directo" a LaLiga Santander, y al que se medirá en el Estadio de Gran Canaria en la sexta jornada.

A su juicio, el 0-1 que encajó el equipo andaluz ante el Sporting de Gijón fue "engañoso", mientras que dejó "más dudas" en Logroño, donde también cayó por 1-0, pero recuerda que es un rival que cuenta con un "elenco de jugadores contrastados en Segunda, incluso algunos en Primera" y por ello prevé que lo pondrá "muy difícil".

Al equipo isleño le aguarda un calendario exigente en las próximas semanas, pero el técnico madrileño ha asegurado en una rueda de prensa telemática que ya vivieron una situación similar en las últimas once jornadas de la campaña anterior, y su equipo respondió "francamente bien".

Para afrontar ese apretado calendario, Mel pretende "repartir esfuerzos, para eso están las plantillas", y anuncia que habrá minutos para que todos los jugadores demuestren que están en la UD Las Palmas "porque se lo merecen".

Mel ha revelado que siguen de baja Benito Ramírez y Maikel Mesa -además del operado Ale Díez-, y no es optimista con la recuperación del primero de ellos porque va "más lenta" de lo que esperaban.

Además, ha confirmado que el lateral izquierdo brasileño Jonathan Silva no podrá jugar ante el Almería, propietario de sus derechos.

El preparador madrileño no quiere valorar las actuaciones arbitrales, después de haber sufrido una expulsión en cada uno de los tres partidos disputados fuera de casa. Por esa razón, Álex Suárez -tarjeta roja en Málaga- tampoco estará disponible.

"No creo que merezcamos tantas tarjetas. Somos un equipo joven, intenso, que mete la pierna y el que no haga eso conmigo no va a jugar. Prefiero tarjetas amarillas a que demos la sensación de placidez en el campo y de no ser intensos. El equipo hace más fútbol que otras cosas, intentaremos mejorar en ese aspecto", ha explicado.

En ese sentido, Mel asegura que su equipo debe seguir "con la misma intensidad", y está seguro de que su equipo "va a competir" ante el aspirante Almería.