El baile de las tasas turísticas y la moratoria (segunda parte)

Por José Juan Sansó y Javier Santacruz.

En Salto a la Transición ecológica, aunque no se nos escapa la importancia que el turismo tiene en nuestra economía, discrepamos con estos agentes sociales y políticos y con el Gobierno canario en su postura de quedar exentos de forma incondicional de estos derechos y tasa. Se cae en una contradicción insalvable, cuando por un lado se aprueban leyes como la Estrategia Canaria de Acción Climática para hacer frente a los efectos previstos del calentamiento global, como altas temperaturas, sequias y perdida de playas y por otro lado, pedimos a Europa licencia para poder seguir emitiendo de forma indefinida GEI. Es como caminar a la vez en direcciones opuestas. Y estamos seguros que así también lo entiende Europa, muestra de ello es que quedar al margen de los Derechos de emisión en los vuelos entre islas y la Península solo se concede hasta 2030, y la negociación sobre la tasa del queroseno todavía no se ha cerrado. Por lo tanto, proponemos que estas exenciones venga condicionadas al cumplimiento riguroso de un calendario de descarbonizacion, donde establezcamos nuestros deberes y obligaciones en tiempos de crisis climática.

Mientras no se logre sustituir el queroseno actual por combustibles sintéticos, este calendario de descarbonizacion deberá establecer metas claras por años de reducción de emisiones de GEI y de generación de energía renovable en el conjunto de toda la actividad residencial, transporte y en general la actividad productiva de todo tipo en Canarias. Del cumplimiento de estos ítems debe depender que Europa siga concediéndonos esta exención en los Derechos de emisión y en la tasa sobre el queroseno.

Y empezamos mal, el Gobierno canario ha acatado sin rechistar la propuesta del Gobierno de España de renovar en el año 2026 y 2027 las centrales térmicas de ENDESA, con ello permite que estas centrales sigan emitiendo gases de efecto invernadero hasta el 2060 y ralentiza todo el proceso de descarbonizacion en las islas. En paralelo en un ejercicio de indolencia política el Gobierno canario en funciones ha renunciado en precampaña política a la implantación de eólica offshore prevista en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, dejando prácticamente sólo a Gran Canaria con esta tecnología hasta 2030, según se recoge en el PTCAN, en período ahora mismo de información pública.

Un sector importante del ecologismo canario propone para llevar a cabo el control de la demanda turística la Moratoria turística. Esta propuesta no es nueva en Canarias. El proceso de Moratoria de hace unas décadas fracasó y se saldó con la aprobación especulativa de nuevas camas turísticas y un rosario de demandas por daños y perjuicios a la Administración. De hecho a la fecha de hoy hay operadores de la construcción con grandes bolsas de suelo turístico para ponerlo en el mercado cuando las circunstancias lo aconsejen. De plantearse otra vez tendría que tenerse en cuenta toda la experiencia acumulada anterior para no repetir errores. Pero es importante que todo el ecologismo canario no desaproveche la oportunidad que supone la negociación sobre la implantación de los derechos de emisión de CO2 y la tasa sobre el queroseno para avanzar en la Transición energética y para el control efectivo de la demanda turística.

En cuanto a la ecotasa, estamos totalmente de acuerdo en su implantación, serviría para llevar a cabo inversiones que compensaran las afecciones sobre el territorio y los recursos que consume el sector turístico. Pero la consideramos insuficiente para afrontar las voluminosas cifras de emisión de GEI procedente de los viajes turísticos. Para esto lo que corresponde es el cumplimiento de un calendario de descarbonizacion que incluya el desmantelamiento de las centrales térmicas y otras medidas de calado en la movilidad y en el resto de la economía, y que el cumplimiento de este calendario condicione la exención transitoria de los Derechos de emisión y la tasa sobre el queroseno.