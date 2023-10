Womad Las Palmas de Gran Canaria anuncia seis nuevas incorporaciones a su cartel de 2023

El festival Womad Las Palmas de Gran Canaria 2023 suma seis nuevas bandas y artistas al cartel de su edición de 2023, que se celebrará del 9 al 12 de noviembre en la Plaza de la Música y el Parque Litoral El Rincón.

Son Sammy Rae & The Friends (Estados Unidos), Dobet Gnahoré (Costa de Marfil), Asian Dub Foundation (Reino Unido), Faizal Mostrixx (Uganda), Onipa (Ghana y Reino Unido) y Boyanka Kostova (España).

Esta nómina de artistas se agrega a los ya anunciados Rocío Márquez, en dúo con el músico Bronquio; Mulatu Astatke, padre del ethio-jazz en Etiopía; Liraz, la premiada cantante israelí-persa; Bala Desejo, el grupo brasileño representante de una nueva generación musical en su país, el grupo de folk castellano El Nido, los hermanos Nakhlen (Hasan y Rami) agrupados en TootArd y la agrupación musical española-venezolana Tabaiba, afincada en Canarias.

La organización del certamen no ha cerrado aún este cartel, al que se prevé que, como en ediciones anteriores, se sumen agrupaciones canarias, según ha confirmado este viernes a EFE un portavoz.

Con el anuncio de su nuevo disco, Zouzou (Muchas gracias, en idioma beté), se presentará en Womad Gran Canaria la costamarfileña Dobet Gnahoré, ganadora de un Grammy en 2010 a la Mejor Interpretación Urbana/Alternativa por la canción Pearls, en la que colaboró la cantante estadounidense India Arie.

Este año, la banda de Brooklyn Sammy Rae & The Friends ha publicado The If It All Goes South Tour (Live), un álbum compuesto por temas grabados durante su última gira, que ha enlazado con la presentación en una nueva de este disco.

A su virtuosismo instrumental (saxofones, teclados y mucha percusión) une una explosiva capacidad vocal con los que difunden un sonido mezcla de influencias de Sammy Rae, arraigadas en el rock clásico, el folk y el funk y salpicadas de soul y jazz, explican los promotores del festival en un comunicado.

El último álbum del ugandés Faizal Mostrixx, Mutations, regala al oído grabaciones en vivo de Uganda, Congo, Etiopía y Tanzania mezcladas con ritmos del sur y el este de África, una moderna música de baile de estilos como el amapiano y cantos del curso del río Nilo.

Según el portal Pan African Music, es uno de los artistas a los que hay que seguir la pista durante 2023.

De Accra a Johannesburgo, pasando por Kinshasa, la música afrofuturista, desenfrenada y delirante de Onipa llega al Womad Gran Canaria de la mano de su líder, el cantante y percusionista Kweku de Ghana (KOG).

Llamar a un grupo pionero de trap gallego con el nombre de una atleta búlgara nacionalizada azerbaiyana que practica halterofilia, es una muestra de sorna gallega y del desprejuicio musical de sus fundadores: Cibrán García y Chicho do Funk -Ortiga-, los componentes de la agrupación Boyanka Kostova, fundada en 2016, que pondrán en escena su flow rural, un trap de aldea de alcance universal.

Además, el grupo Asian Dub Foundation (ADF) regresa a Canarias, donde Womad le ha brindado algunos de sus conciertos más memorables.

En su actuación interpretará una selección variada de sus 30 años de existencia, incluidos cortes de su último álbum, Access denied, que continúa su oposición sonora al poder y golpea tan fuerte y estruendoso como siempre, en este caso con colaboraciones de figuras como Greta Thunberg, los palestinos 47 Soul, la rapera chilena Ana Tijoux y el comediante británico Stewart Lee.