Canarias nunca había tenido tanto peso en la inversión estatal como en la era Sánchez

La inversión real del Estado en Canarias en 2021, el último año con datos completos, fue de 221,1 millones de euros, un 2,69% del total destinado a todas las comunidades, según los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Es un porcentaje pequeño, solo cinco comunidades recibieron menos dinero que el Archipiélago. Pero es la cifra más alta desde que la IGAE publica este indicador tras la aprobación de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado. La información recoge las inversiones ejecutadas por los ministerios, organismos autónomos y el sector empresarial de la administración central (esto último solo desde 2015). No suma las transferencias de capital, que conforman otro capítulo aparte.

El Estado no ejecutó ni la mitad de la inversión prevista en Catalunya y Andalucía mientras casi dobló la de Madrid

La evolución del peso de las Islas en la inversión pública se asemeja a una montaña rusa que nunca había alcanzado cotas tan elevadas como ahora, con Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno nacional y Ángel Víctor Torres como su anterior homólogo en la comunidad durante los últimos cuatro años. En 2009, el Estado invirtió 183,6 millones de euros en Canarias, un 1,68% del total; en 2014, en plena crisis financiera y con el PP a los mandos, solo destinó 37,4 millones, el 0,87% del total destinado a todas las autonomías; pero en 2021, la inversión es de 221,1 millones y el peso del Archipiélago en toda España ha ascendido al 2,69%, el valor más alto desde que hay datos.

A la espera de que la IGAE publique de manera oficial los registros de 2022, la hemeroteca avala las palabras de Sánchez, quien recientemente reivindicó en el Senado la inversión estatal en Canarias ante las acusaciones del nuevo presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC).

“Sin duda, vamos a seguir en esta línea, no me cabe duda de que este Gobierno ha contribuido al progreso de Canarias en circunstancias muy difíciles (la pandemia, la guerra, también entre medias el volcán de La Palma), pero lo hemos hecho en colaboración con el Ejecutivo progresista presidido por Torres (PSOE). Y la valoración que hacemos es positiva y sobre todo muy optimista con respecto al futuro”, dijo Sánchez en la Cámara Alta.

Está por ver quién presidirá el futuro Ejecutivo nacional tras las próximas elecciones generales de este domingo y cómo será el trato con Canarias, la tercera comunidad que más peso ha ganado en la inversión pública estatal desde 2019. Porque a pesar de la evolución positiva en esta materia en los últimos años, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, las formaciones que ahora conforman el Gobierno regional, no han escatimado en ataques al grupo socialista, aunque es probable que rebajen el tono en caso de un cambio político en La Moncloa.

En 2020, la por entonces portavoz del PP en el Archipiélago, Australia Navarro, llegó a asegurar que “[Canarias] no puede seguir así, con un presidente [Torres] y un Gobierno incapaces de defender los intereses de las Islas, de hacerse oír y hacerse valer ante el Gobierno central. Ni siquiera tienen el coraje de reclamar lo que es nuestro, de todos los canarios y figura en la ley presupuestaria”.

Hace unas semanas, el candidato del PP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, dijo en un periódico digital que “Canarias ha salido de la agenda política de Pedro Sánchez” y que este “no ha tenido una distinción con las Islas”. La paradoja está en que hace siete años, en 2016, con el Partido Popular gobernando el país y CC en la comunidad autónoma, a los populares les pareció que el Ejecutivo nacional era “sensible” con el Archipiélago con una inversión real de 160,1 millones de euros, un 2,61% del total; mientras que esta vez, con 60 millones más y un peso algo superior, es todo lo contrario.

Por otro lado, el secretario de Organización de CC, David Toledo, afirmó el año pasado que la ejecución de la inversión pública en el Archipiélago es “una muestra más del abandono” a las Islas y que “las ventajas que vendió el presidente Ángel Víctor Torres al inicio de la legislatura por estar ambos gobiernos liderados por el PSOE se han convertido finalmente en un lastre para el desarrollo económica y social de Canarias”.

Toledo también criticó el grado de ejecución de la inversión presupuestada en las Islas, que, si bien es cierto que solo alcanzó el 63,67% en 2021, el último curso con datos completos, es un dato un poco más elevado que el registrado con el PP en el Gobierno nacional entre 2015 y 2018 (62,25%).

Entre las inversiones más destacadas del curso pasado destacan los 10,7 millones de euros destinados por el Ministerio del Interior, 15,7 millones del Ministerio para la Transición Ecológica, 3,24 millones para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 16,6 millones para el Instituto de Astrofísica de Canarias, 93 millones para el Grupo Enaire y 47 millones para Puertos Canarios.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.