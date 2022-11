Startups mit 3D-Druck in den Bereichen Gesundheit, Wasser oder Agrarindustrie können jetzt die neuen ITC-Ressourcen nutzen

Die Regionalministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung, Elena Máñez, und der Direktor der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (Aciisi), Carlos Navarro, besuchten am Mittwoch die neuen Einrichtungen der Abteilung für Biomedizintechnik des Kanarischen Technologieinstituts (ITC), das vor kurzem in den Hauptsitz Pozo Izquierdo auf Gran Canaria umgezogen ist, wo sie sich aus erster Hand von der technologischen Unterstützung überzeugen konnten, die dieser Bereich der Technik für die Herstellung medizinischer Komponenten für den Produktionssektor der Inseln bietet, auf Gran Canaria, wo sie sich in Begleitung des Leiters des Zentrums, Gabriel Megías, des Koordinators für Forschung, Entwicklung und Innovation, Gonzalo Piernavieja, und des Leiters des Bereichs, Donato Monopoli, ein Bild von der technologischen Unterstützung machen konnte, die dieser Bereich für die Herstellung medizinischer Komponenten für den Produktionssektor der Insel bietet.

Mit einer Fläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern und einer Investition von fast einer Million Euro in hochmoderne Ausrüstungen erweitert dieses Zentrum für industrielle Bearbeitung und fortschrittliche Elektromechanik, das seit 1999 auf die additive Fertigung poröser Titanimplantate für die Knochenrekonstruktion spezialisiert ist und derzeit mehr als 350 Eingriffe am Menschen (individuelle 3D-Konstruktion) und mehr als 20.000 implantierte Geräte in der Veterinärmedizin (Massenproduktion) durchgeführt hat, seine Kapazitäten für die feinmechanische Fertigung auf Funktionsteile mit hohem Mehrwert und Prototypen mit größeren Abmessungen und neuen Werkstoffen (Aluminium, Stahl, Inconel). Das Unternehmen erweitert seine Kapazitäten in der feinmechanischen Fertigung um Funktionsteile mit hohem Mehrwert und Prototypen in größeren Abmessungen und aus neuen Materialien (Aluminium, Stahl, Inconel usw.).

Die Stadträtin Elena Máñez, die auch Präsidentin des ITC ist, betonte “den Wettbewerbsvorteil für die Kanarischen Inseln, der sich aus der Existenz eines auf fortschrittliche Fertigungstechnik spezialisierten Zentrums ergibt, von dem der Privatsektor profitieren kann und das andere Forschungsbereiche auf den Inseln fördern wird, wodurch die Konsolidierung eines wettbewerbsfähigen Ökosystems von Wissenschaft und Technologie mit produktiver Rendite ermöglicht wird”. Der Ausbau der technologischen Kapazitäten dieses öffentlichen Zentrums ist nicht auf den biomedizinischen Bereich beschränkt und wird zur Stärkung und zum Wachstum der lokalen Industrie sowie zur Entwicklung hochtechnischer Sektoren (Luftfahrt, Biotechnologie, Hydraulik, Agrar- und Ernährungswirtschaft) und damit zur Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze führen.

Der Bereich Biomedizintechnik des ITC, der national und international anerkannt ist und sechs internationale Patente vorweisen kann, arbeitet bereits an der Übertragung von Kenntnissen über Konstruktionstechniken und die Herstellung von Metallteilen auf andere Technologiebereiche. Dies ist der Fall bei dem Projekt AQUASOST (Stärkung der FuEuI-Kapazitäten in den Bereichen Governance und hydraulische und energetische Effizienz von Wassertransport- und Wasseraufbereitungstechnologien), das von der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (ACIISI) der Kanarischen Regierung im Rahmen des operationellen EFRE-Programms 2014-2020 mit 963.214,90 Euro gefördert wird und zum Ziel hat, vor Ort die für den Betrieb von Wassernetzen, Wasseraufbereitungsanlagen usw. erforderlichen Komponenten herzustellen.

Neben dem AQUASOST-Zuschuss fördert das Regionalministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung die ITC-Aktivitäten in diesem Bereich durch Investitionen in “Ausrüstungen zur Aktivierung einzigartiger/strategischer Dienstleistungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität von Unternehmen im Agrar- und Ernährungssektor und in der Biomechanik” und durch den Zuschuss in Höhe von 69.883,33 € für das Projekt DINAMICA (Forschung und Entwicklung eines dynamischen implantierbaren Systems für die chirurgische Rekonstruktion von kritischen Knochen- und Knorpeldefekten in der Brustwand zur Wiederherstellung der Atmung in der Brustwand). 883,33 für das Projekt DINAMICA (Forschung und Entwicklung eines dynamischen implantierbaren Systems für die chirurgische Rekonstruktion von kritischen Knochen- und Knorpeldefekten in der Brustwand zur Wiederherstellung der physiologischen Atmung nach der Operation) gewährt.

Diese Initiativen haben zur Schaffung von zwei neuen Arbeitsplätzen in diesem Bereich geführt, zusammen mit drei weiteren Neueinstellungen im Rahmen des INVESTIGO-Programms des kanarischen Arbeitsamtes, das darauf abzielt, die Einstellung junger Menschen zu erleichtern, die eine Beschäftigung in wissenschaftlichen und technologischen Einrichtungen zur Durchführung von Forschungs- und Innovationsprojekten suchen. Darüber hinaus wurde das Team von OSTEOBIONIX (und seiner Handelsmarke Biosurgex für die Veterinärmedizin), einer Ausgründung des ITC, aufgestockt, indem sieben Mitarbeiter und ein weiterer Selbständiger eingestellt wurden, um diese Expansion zu bewältigen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana