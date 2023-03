Timaginas Teatro consagra su trayectoria en Madrid con la codirección de la actriz y empresaria teatral palmera María Rguez Ortega

La compañía Timaginas Teatro dirigida por la actriz palmera María Rguez Ortega, y Armando Jerez Lozano encuentran la fórmula definitiva del éxito para acercar el teatro clásico a todos los públicos con textos de autoría propia, en verso, exquisitamente documentados y donde el humor y los anacronismos juegan un papel fundamental. Este es el caso de la Farsa del Siglo de Oro que está llenando cada semana el Arlequín Gran Vía en Madrid, desde el pasado mes de febrero y que permanecerá ahí hasta el final de la temporada y ya ha renovado para la siguiente. En la obra, ambientada en un antiguo corral de comedias, cuatro actores dan vida a los principales personajes de las letras y las artes españolas de los siglos XVI y XVII. Por escena desfila Lope de Vega instando al público a convertirse en el pueblo de Fuenteovejuna; Segismundo en busca de teatro para La vida es sueño; Góngora y Quevedo batiéndose en duelo en el Pasapalabra; Velázquez inmortalizando la insolencia de la infanta Margarita, entre otros. El humor es la nota dominante de esta propuesta que busca la sonrisa cómplice del espectador, que se acerca a los grandes genios del Siglo de Oro como nunca lo había hecho hasta entonces, desde un patio de butacas y formando parte activa de la historia.

La obra ha contado desde el primer momento con el favor del público y de la crítica especializada como la revista de teatro 'Enplatea' que afirma que “los cuatro protagonistas de esta pieza consiguen sobradamente mantener la representación en todo lo alto durante las casi dos horas que están en escena, algo muy complicado... ya que forman un cuarteto de enormes actores que se sincronizan y compenetran con una estupenda complicidad, otorgando así a sus personajes de una vivacidad y a sus interpretaciones de una belleza arrebatadora que mantiene al público totalmente cautivado y entregado”, y añade “ La Farsa del Siglo de Oro es un empeño que rompe moldes y augura buenos tiempos para el heroico teatro independiente”

Asimismo la compañía sigue cosechando éxitos con Don Juan Tenorio, La casa de Bernarda Alba, Magallanes Elcano, La primera vuelta al mundo que ha sido seleccionada por la Fundación V centenario del Ministerio de Cultura como cita obligatoria para la celebración de la efeméride de uno de los viajes más épicos y significativos de la humanidad. El montaje ha recorrido más de cincuenta puertos en toda la geografía española. Con texto también de Armando Jerez y BSO del neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández ha sido dirigida por María Rodriguez Ortega. La actriz y periodista cuenta con más de veinte años de trayectoria en el mundo del teatro, protagonizando muchas de las piezas clásicas obligatorias de la escena española como La casa de Bernarda Alba, con más de diez años en cartel y cuya imagen ha sido seleccionada por la Universidad de Oxford para ilustrar un libro sobre Federico García Lorca; El perro del Hortelano, La venganza de Don Mendo, Los Pelópidas, y otras de autoría de la compañía como Eurípides no me Sófocles que te Esquilo; La conquista más pirata etc. Su extraordinaria trayectoria como actriz, directora escénica y empresaria teatral le ha llevado a obtener recientemente el Premio Más Mujer Arte y Cultura entre otros reconocimientos.