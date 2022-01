La Federación de Empresarios de La Palma inicia la campaña de dinamización ‘Mi comercio me enamora’

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) pone este martes, 1 de febrero, en marcha la campaña Mi comercio me enamora, la primera de dinamización comercial de 2022 a nivel insular organizada desde una entidad no publica, cuyo objetivo principal es la incentivación de las compras locales de las ZCA (Zonas Comerciales Abiertas), asociaciones comerciales y ayuntamientos con los que la patronal palmera está colaborando para el desarrollo de su tejido empresarial, indica en una nota de prensa.

Mi comercio me enamora se llevará a cabo del 1 al 14 de febrero en todos los comercios asociados de Fedepalma y pertenecientes a las siguientes asociaciones y ayuntamientos:

Asociación de Comerciantes Zona Abierta (ACZA); Asociación Confederación de Empresarios Tazacorte (Coemta); Asociación de Empresarios el Paso Crece;

Asociación de Empresarios de la pequeña y mediana Empresa de Breña Alta (Pymesbalta); Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Andrés y Sauces (ACE); Asociación Empresarial de Barlovento; Aepa ZCA Santa Cruz de La Palma; Ayuntamiento de Breña Baja; Ayuntamiento Villa de Garafía, Ayuntamiento Villa de Mazo; Ayuntamiento de Puntagorda; Ayuntamiento de Tijarafe, Ayuntamiento de Fuencaliente y Ayuntamiento de Puntallana.

Cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de La Palma, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y las ZCA de Canarias.

¿En qué consiste la campaña?

Por compras superiores a 10 euros en comercios y restaurantes o 5 euros en cafeterías y tascas, el cliente recibirá un boleto, participando de esta manera en el sorteo de diversos premios.

Estos premios serán de diversa índole, cenas/almuerzos, desayunos románticos para consumir en los restaurantes de la zona, tanto in situ en el local, como para llevar (take away), bonos consumos románticos y cestas con productos locales.Y, además, la Federación de Empresarios de La Palma con el patrocinio de Spar La Palma, regalará 1 cesta picnic para llevar, con los productos necesarios para una cena romántica.

La patronal palmera, con estas cestas picnic para llevar o take away, pretende apoyar a los restaurantes y cafeterías, acercando al consumidor local y a los empresarios los servicios para llevar, señala en la nota, ya que, añade, muchos restaurantes, cafeterías y tascas, con las nuevas normativas sanitarias por el COVID-19, han vistos reducidos tanto horarios como aforo y espacios, y gracias a estos servicios para llevar y consumir en casa o aquel lugar que estimemos oportuno, “nos permiten disfrutar de los productos de nuestros restaurantes, tascas y cafeterías favoritos de una forma segura y sencilla de gestionar, tanto para clientes como para los empresarios/as de la isla”.

En la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) han comenzado el año “con todas las energías, fuerzas e intención de luchar por el desarrollo local del tejido empresarial de la Isla y superar esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y a su vez agradecen el esfuerzo de todas las asociaciones de empresarios vinculadas a la

patronal y de los ayuntamientos que trabajan por el desarrollo de su tejido empresarial”.