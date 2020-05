Reabre la playa de Los Cancajos sin restricciones horarias para los baños de recreo

El Ayuntamiento de Breña Baja ha reabierto este el lunes, 25 de mayo, la playa de Los Cancajos sin restricciones horarias, al entrar en vigor la fase 2 del desconfinamiento establecida por el Ministerio de Sanidad, informa en una nota de prensa.

Con arreglo a dicha decisión, añade, se vuelve a permitir la colocación de toallas en la arena para tomar sol y el baño recreativo en la playa, siempre que se guarde la preceptiva distancia social entre los usuarios de la playa y también entre los bañistas.

El Servicio de Socorrismo, apunta, cubierto por la empresa SOAC funcionará en horario habitual, entre las de 10:00 y las 17:30 horas. También dicha entidad habilitará el servicios de tumbonas, que volverá a estar disponible, toda vez que SOAC se encargará de su desinfección una vez sea entregada por el usuario/a. Otra de las actividades permitidas con la entrada en la fase 2 es el buceo.

Señala que "sí permanecerán inoperativas y precintadas tanto las duchas al aire libre ubicadas a pie de playa, así como las techadas y vestuarios ubicados en la zona superior de la playa y que son gestionados también por SOAC".

En el caso de Los Cancajos, no se han establecido restricciones de aforo. “Entendemos que no es necesario, habida cuenta de la escasa presencia de turistas ene estos momentos. Tenemos confianza en nuestros vecinos y vecinas acerca de que guardarán la distancia social. Todos debemos ser conscientes de que aún no hemos vencido al virus, aunque estamos en el buen camino”, explica Juan Manuel Pérez, concejal de Turismo de Breña Baja.