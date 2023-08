Ana García (PSOE): “El Gobierno del PP de Breña Baja sigue a la deriva y deja sin financiación la mejora de Los Cancajos y la plaza de El Socorro”

El Pleno del Ayuntamiento de Breña Baja ha aprobado una modificación de crédito de más de 300.000 euros, con únicamente el voto favorable del Gobierno del Partido Popular (PP), que consuma su “menosprecio” por la mejora de uno de los principales núcleos turísticos de la isla de La Palma y pulmón económico del municipio, Los Cancajos, señala en nota de prensa el PSOE. “No entendemos el desprecio a este barrio y a todas las personas que trabajan en la zona y que dependen de su desarrollo, de su imagen y de su actividad económica. Actividad que no solo repercute en este municipio sino en toda la isla”, dice la portavoz socialista, Ana García.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista, Ana García, tras la celebración del pleno del 4 de agosto retransmitido online, donde el alcalde popular y su Gobierno “han faltado al compromiso que alcanzó con el PSOE para aprobar los presupuestos vigentes de la corporación, que pasaba por la inversión de una partida de 100.000 euros para mejorar la imagen más urgente de Los Cancajos, antes del comienzo de la temporada de verano”.

Los socialistas de Breña Baja destacan “la nula capacidad de gestión del alcalde para llevar a cabo los compromisos adquiridos no solo con el PSOE sino con el conjunto de la población del municipio, porque además de la inversión en Los Cancajos, se ha eliminado también la financiación de la plaza de El Socorro y parte de los fondos comprometidos para los planes de empleo. El proyecto de El Socorro, que lleva años siendo prometido a las vecinas y vecinos, incluso como promesa electoral, sigue siendo objeto de continuos aplazamientos. Con todo esto, se reducen las inversiones propias del municipio en 2023 a menos de un 3% del presupuesto, cantidad totalmente inaceptable”.

La también secretaria general del PSOE en Breña Baja está convencida de que por “parte del alcalde no existió, en ningún momento, la intención de invertir en El Socorro o Los Cancajos en 2023, tal y como se comprometió para recibir el respaldo del grupo socialista en los presupuestos. Breña Baja está huérfana de un Gobierno comprometido, ya no solo con un plan y una estrategia definida con el desarrollo y con el empleo. De seguir así, no lograremos nunca el crecimiento sostenible al que aspiramos y nos convertiremos definitivamente en un municipio dormitorio”, añadió.

“La realidad es que el caos y la improvisación dominan la gestión del Gobierno del Partido Popular en Breña Baja, provocando la pérdida de calidad de vida, de músculo económico o capacidad para atraer inversión y, lo que es más preocupante, la generación de empleo. La gran mayoría de las pequeñas acciones en las que se emplearán ahora esos 300.000 euros pueden esperar al siguiente presupuesto, no son urgentes, pero sin embargo, se han aprobado ignorando compromisos consensuados. Se planifica mal y a mitad de año se cambian las acciones. Giros de timón sin consenso u objetivos claros. La excusa esta vez es que se harán (sin explicar cómo o cuándo) pidiendo un préstamo. Ocultando así la incapacidad para conseguir ingresos externos o ejecutar acciones en tiempo y forma. Lo único que se hará en el barrio de Los Cancajos está financiado por los fondos europeos 'Next generation' pero para la peatonalización de una zona al frente de playa. Nada tienen que ver con jardines, mobiliario urbano, limpieza y subsanar deficiencias en iluminación que vienen siendo demandadas por vecinos y visitantes”, subraya Ana García.

La concejala socialista lamenta que “se trata de la segunda modificación importante de crédito que aprueba el Partido Popular en lo que va de año. Un hecho que evidencia que trabaja desde la más pura improvisación, a impulsos, sin una planificación y estrategia para lograr que Breña Baja crezca social y económicamente”. La dirigente socialista reclama, para terminar, al Gobierno del PP que se centre en lo que “realmente importa” y que coja con entereza el timón del municipio antes de que muera toda su actividad económica“.