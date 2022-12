CC dice que el alcalde de la capital “propicia la ruptura del diálogo con nuestro grupo”

El grupo de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma quiere transmitir de forma pública en una nota de prensa “su malestar por la decisión que se ha adoptado de convocar comisiones, junta de portavoces y Consejo Rector de La Bajada en horario de mañana, después de informar de las situaciones personales y profesionales que nos impedían la asistencia en esos horarios”.

Tony Acosta Felipe, portavoz nacionalista, ha dejado claro que “el alcalde se ha negado a dar facilidades a nuestro grupo para poder acudir a estas convocatorias de urgencia y extraordinarias de estos órganos del Ayuntamiento para tratar asuntos tan importantes como el presupuesto o la RPT de los funcionarios”.

Acosta Felipe tiene claro que “las prisas y la falta de gestión han provocado que se haya llegado a este punto, en el que nos sorprende el silencio del Partido Popular, mientras se nos impide nuestra gestión de fiscalización y participación”.

“No pretendemos paralizar, solo queremos participar y, para ello, los horarios establecidos por el grupo de gobierno y los plazos para el estudio de la documentación impiden que podamos trabajar. Por suerte, todos nuestros concejales trabajan y eso, unido a las fechas, hacen necesario usar horario de tarde y, de esta manera, tener tiempo para poder aportar” añadió el portavoz nacionalista.

“Después de conocer nuestra situación, la elección de los horarios y los tiempos nos sigue llegando la documentación que necesitamos de forma tardía, hecho que hemos puesto en conocimiento del alcalde en reiteradas oportunidades, pero continúa sin solucionarse”, afirma.

Por último, Tony Acosta añade que “queremos seguir trabajando por el bien de Santa Cruz de La Palma, pero cada vez nos lo ponen más difícil. Espero que el alcalde y el grupo de Gobierno en general sepan rectificar y no lleven a cabo estos cambios, no obstante, nuestra obligación es defender nuestros derechos y llegaremos hasta el final si no rectifican sus imposiciones”.