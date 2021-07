El coche eléctrico no da calambres

Contradicciones. El coche eléctrico no da calambre, su precio sí. La vacunación progresa adecuadamente, el covid también. Pasamos de cero a ciento y pico largos en un momento demostrando la misma capacidad de aceleración que los coches caros, lo que me recuerda aquel taller tan bueno que todos comenzamos a ir y pronto se masificó y dejó de ser tan bueno. La vida es así, contradictoria, como aquel oculista que te dijo que el ojo lo tenías bien, pero la vista la perdías. En cambio, los empresarios tienen la vista magnífica pues ven lejos muy lejos, a donde no llega ningún telescopio del Roque, la recuperación económica. Contradicciones tan alarmantes como que los que quebrantaron el estado de alarma se vayan de rositas y los que cumplimos las normas tengamos que pagar los daños con nuestros impuestos y encima ellos fresquitos de pecho tan constitucionales y nosotros no.