Nieves Hernández (PP) lamenta “la inacción de CC” en materia de juventud

La portavoz del PP en el Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, lamenta “la inacción de CC” en materia de juventud, se indica en una nota de prensa del PP. Hernández ha mostrado su preocupación “después de que estemos a mitad de septiembre, y CC aún no haya transferido un importante número de ayudas para fomentar la actividad juvenil en la Isla”, y señala que “es primordial que la primera Institución siga consolidando su compromiso con la juventud palmera y apoyando a aquellas asociaciones que fomenten actividades de distinta índole para este sector de la población”.

Hernández explica que a “día de hoy no se ha resuelto ninguna de las tres convocatorias en materia de Juventud que el anterior gobierno publicó durante el primer cuatrimestre del presente año, y por tanto no han llegado las ayudas a las entidades que trabajan en la Isla por los jóvenes”. Concretamente, afirma, “se trata de las subvenciones destinadas a las Asociaciones Juveniles, Federaciones de asociaciones juveniles o secciones Jjuveniles de otras asociaciones, que cuenta con un crédito de 30.000 euros, cuyo fin es el de desarrollar actividades de empleo, formación, cultura, ocio, educación para la salud y promoción de la participación de la juventud de la isla; la destinada a las asociaciones o Federación de Asociaciones Prestadoras de Servicios a la Juventud, que cuenta con un crédito de 15.000 euros, para ayudas destinadas a las asociaciones o federación de asociaciones, que tengan entre sus fines la prestación de servicios para la juventud, que no sean juveniles ni cuenten con una sección juvenil”.

A esto se suma, apunta, que “tampoco se ha cumplido con los ayuntamientos en materia de juventud, cuya convocatoria tiene un crédito de 15.000 euros, y cuya finalidad es la puesta en marcha de actividades en los ámbitos de empleo y formación para el empleo juvenil, educación para la salud juvenil, prevención de violencia de género y actividades que promuevan el asociacionismo y el voluntariado”.

Ante esta situación desde el grupo Popular defienden que “nos preocupa que si estas ayudas no son transferidas cuanto antes, ni las asociaciones juveniles ni las prestadoras de servicios a la juventud van a poder desarrollar los proyectos presentados tan necesarios para este colectivo”, y añaden que “los jóvenes deben ser una prioridad para el Cabildo de La Palma porque no podemos olvidarnos que ellos son el presente y el futuro de la Isla Bonita”.